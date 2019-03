TUTTI I CAPI DI TENDENZA PER UN OUTFIT DA URLO! SCOPRI LE NOVITÀ

La giornata di oggi sembrava quasi volgere al termine, quando mi sono detta, perchè non fare un salto da Zara, giusto per veder qualcosina di nuovo, entro solo un attimo e poi esco subito! Lo ammetto era tutto un bluff anche perchè di meraviglie, ne ho scoperte come sempre, un mondo e secondo voi potevo non dirvi nulla o non farle ammirare anche a voi? Certo che no! Se siete assidue frequentatrici dei social, avrete notato come specie negli ultimi tempi, molti dei capi presentati da Zara, diventano super virali e vanno letteralmente a ruba, è stato così per la camicia con volant di colore azzurra, andata non solo tutta esaurita dappertutto, quanto ho letto in giro di donne disposte a tutto pur di averla, perciò care mie, sappiate che tra queste novità, potrebbe esserci la prossima icona, sta a voi capire quale! Ad ogni modo, per quanto mi riguarda, pur seguendo i social, ammetto di non lasciarmi condizionare in quelle che sono le scelte dei miei outfit, così come quando mi trovo a dovervi consigliare, io e tutte le mie colleghe Fashioniste, amiamo questo lavoro e lo facciamo ormai da anni, per cui non abbiamo bisogno di guardare altrove, il segreto è solo quello di affidarsi alle aziende che meglio di altre, soddisfano i parametri di stile che meglio ci rappresentano, ed il gioco è fatto, ad ogni modo, continuate a seguirci e non vi deluderemo mai! Detto ciò e vista ormai l’ora poco dopo cena, direi di passare alla gallery e rimandare le considerazioni a dopo, per cui vi lascio con la buona visione!

KIMONO STAMPA E RICAMI

Kimono con scollo a v e maniche lunghe a sbuffo. Dettaglio di ricami e bordi combinati a contrasto. Chiusura frontale con laccio con applicazione di pompon e conchiglie. Prezzo € 59,95 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



GONNA STAMPATA CON CINTURA

Gonna morbida dalla linea svasata con vita elasticizzata. Dettaglio di cintura combinata con tessuto a contrasto e applicazione di perline. Fodera interna. Prezzo € 49,95 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



MULES TACCO CONCHIGLIE NATURALI

Mules con tacco di colore ecru. Realizzate con materiali naturali. Dettaglio di conchiglie e filo intrecciato sulla fascetta ampia della parte anteriore. Tacco largo effetto legno. Modello a punta quadrata. Prezzo € 59,95 per tutte le info e per acquistarli sul sito ufficiale Zara, clicca qui.

VESTITO STAMPA CONCHIGLIE

Vestito lungo con scollo a v con applicazione di conchiglie e maniche ampie sotto il gomito. Vita regolabile con laccio. Orlo con volant. Prezzo € 59,95 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



VESTITO DI LINO CON CONCHIGLIE

Vestito con collo alto e scollo a v regolabile con laccio. Maniche sotto al gomito. Dettaglio di bordi a contrasto. Finiture con applicazione di conchiglie. Orlo con spacchi laterali. Prezzo € 69,95 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



CAMICETTA CON RICAMI

Camicetta con collo rotondo e maniche corte. Dettaglio di ricami e volant su petto e spalle. Chiusura posteriore con apertura e bottone. Prezzo € 39,95 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



ORECCHINI ASIMMETRICI

Orecchini a pendente dalla forma irregolare. Chiusura posteriore con farfallina e clip. Prezzo € 12,95 per tutte le info e per acquistarli sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



SANDALO INTRECCIATO CON TACCO

Sandali con tacco di colore ecru. Struttura intrecciata crochet. Tacco rettangolare rivestito. Modello a punta quadrata. Prezzo € 59,95 per tutte le info e per acquistarli sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



TOP CROPPED A QUADRI

Top corto con collo elasticizzato ampio e maniche a sbuffo sotto il gomito con polsino elasticizzato. Dettaglio anteriore di arricciatura regolabile con fiocco. Chiusura laterale con cerniera nascosta nella cucitura. Prezzo € 25,95 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



CAMICETTA STAMPATA A RIGHE

Blusa con scollo a v e maniche lunghe a campana. Dettaglio di pieghe sull’orlo. Chiusura anteriore con bottoni a contrasto. Prezzo € 29,95 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



VESTITO STAMPA PAILLETTES

Vestito con scollo quadrato e spalline sottili regolabili. Fodera interna. Orlo con spacco anteriore. Prezzo € 39,95 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



ORECCHINI A CERCHIO CON PIETRE

Orecchini a cerchio metallico con ciondoli di pietre multicolori. Chiusura posteriore con farfallina. Prezzo € 12,95 per tutte le info e per acquistarli sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



VESTITO A POIS

Vestito con scollo a v incrociato e maniche corte. Chiusura doppiopetto con allacciatura dello stesso tessuto. Prezzo € 19,95 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



VESTITO TRAFORATO

Vestito in maglia con collo rotondo e maniche corte con volant. Fodera interna. Dettaglio di volant sulla pettorina. Prezzo € 39,95 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale Zar,a clicca qui.



SANDALI IN PELLE CON TACCO ROTONDO

Sandali con tacco in pelle di colore rosso. Dettaglio di fascette e tacco rotondo con effetto legno. Chiusura mediante cinturino con fibbia. Prezzo € 59,95 per tutte le info e per acquistarli sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



TUNICA A RIGHE

Tunica ampia con collo a revers e maniche lunghe. Dettaglio di cintura dello stesso tessuto. Orlo con spacchi laterali. Chiusura frontale con bottoni combinati a contrasto. Prezzo € 29,95 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



SANDALI CON TACCO IN PELLE STAMPA ANIMALIER

Sandali con tacco in pelle di colore bianco. Tomaia con stampa animalier. Fascetta sulla parte anteriore. Fascetta elasticizzata sulla parte posteriore. Tacco medio foderato. Modello a punta quadrata. Prezzo € 49,95 per tutte le info e per acquistarli sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



VESTITO CORTO STAMPA PATCHWORK

Vestito morbido con collo alto e fiocco. Scollo a v e maniche lunghe. Dettaglio di cucitura in vita con pieghe. Prezzo € 39,95 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



CAMICETTA CON STAMPA PATCHWORK

Camicetta morbida con colletto e scollo a v a maniche lunghe. Orlo asimmetrico. Prezzo € 29,95 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



BORSA A MANO IN LEGNO

Borsa formato minaudiere semicircolare in combinazione di colori. Dettaglio in legno. Manici effetto tartarugato. Tracolla regolabile e rimovibile con dettagli metallici. Interno foderato. Chiusura con calamita. Prezzo € 39,95 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



BORSA SHOPPER XXL NATURALE

Borsa shopper extra grande di colore naturale. Realizzata in materiali naturali. Struttura intrecciata con dettaglio di frange sul perimetro. Manici a spalla. Borsa interna in tessuto con chiusura con cerniera. Prezzo € 39,95 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



BORSA MINAUDIERE INTRECCIATA

Borsa minaudiere a tracolla di colore nero. Rattan intrecciato. Tracolla abbinata tono su tono. Interno foderato stampato. Chiusura con laccio. Prezzo € 39,95 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



VESTITO MERLETTO CON RICAMO

Vestito con scollo quadrato e maniche corte. Dettaglio di applicazione di merletto e ricami combinati tono su tono. Orlo con spacchi laterali. Prezzo € 49,95 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



BORSA A TRACOLLA IN MATERIALE NATURALE CON PERLINE

Borsa a tracolla disponibile in diversi colori: nero e bianco. Realizzata in materiali naturali. Struttura con perline. Dettaglio di manico a mano in legno. Interno foderato. Chiusura con calamita. Prezzo € 39,95 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



MULES CON TACCO COWBOY E DESIGN INTRECCIATO

Mules con tacco di colore bianco. Lavorazione intrecciata. Tacco tipo cowboy effetto legno. Modello a punta. Prezzo € 59,95 per tutte le info e per acquistarli sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



Bel modo di chiudere la serata in bellezza vero? Non ho davvero resistito alla possibilità di mostrarvi questi nuovi arrivi, certo avrei potuto farlo domani ma non nascondo il fatto che sarebbe stato davvero difficile aspettare tutto questo tempo, ero davvero in fibrillazione e c’è da dire che ne avevo tutte le ragioni a giudicare da questo piccolo accenno, comunque sia, per ammirare tutto ciò che costantemente viene aggiornato, non dovrete fare altro che visitare il sito ufficiale Zara cliccando su questo link: www.zara.com e con pochi clic, portarvi a casa tutto ciò che vi piace, con la sicurezza di acquisti garantiti e la velocità delle spedizioni sempre garantita. Se l’articolo è stato di vostro gradimento, condividetelo su tutti i social, lasciate un commento per farci conoscere la vostra opinione, per ulteriori info e richieste, compilate il form di fianco, noi come sempre, ci vediamo alla prossima…See you soon dalle Fashioniste di Nozziamoci Magazine!