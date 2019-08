“SUMMER PRICE” SOLO SU DOUGLAS.IT SCONTO DEL 20% SCOPRI DI PIÙ!

Una giornata quella di oggi destinata a dare il via ad un fine settimana scoppiettante, grazie soprattutto alle ultime notizie che ci giungono da quello che è ufficialmente il nostro punto di riferimento per il mondo della bellezza e del benessere di tutti i giorni, sto parlando di Douglas che ogni giorno se ne inventa una nuova, per regalarci emozioni sempre nuove e mai banali. Si chiama “Summer Price” la nuova imperdibile promozione che ci regala lo Sconto del 20% su tantissimi prodotti quali fragranze, skincare e make-up, l’occasione perfetta per concederci una coccola che non guasta mai! Per aderire a questa nuova promozione, è semplicissimo infatti, non avrete bisogno di inserire alcun codice, questo infatti, verrà applicato in automatico al carrello al momento dell’acquisto, è bene ricordare però che los tesso, non è cumulabile con altre promozioni in corso e dalla seguente promo, sono esclusi alcuni marchi e che lo stesso è valido esclusivamente per acquisti effettuati sul sito ufficiale Douglas.it Inutile perderci in chiacchiere a questo punto, ecco perchè passo subito a mostrarvi la mia selezione di oggi, con quelle che sono le meraviglie che a mio avviso sono irrinunciabili, vi ricordo però che sul sito, vi aspettano più di 6000 prodotti da cui scegliere, per cui mettetevi pure comode e date il via al vostro beauty shopping firmato Douglas!

JOHN FRIEDA – MASK MIRACOULOUS CREMA CAPELLI

“Ripara e fortifica visibilmente i capelli secchi, crespi e danneggiati dal calore, contribuendo a proteggerli dalla rottura. Formulata con il complesso Amino-Repair, la Maschera Intensiva Frizz Ease Miracolous Recovery è un trattamento settimanale intensivo che lascia i capelli idratati, setosi e splendenti.” MODO D’USO: Distribuire la maschera sui capelli puliti e bagnati, concentrandosi sulle punte. Lasciare in posa per 3-5 minuti, quindi risciacquare abbondantemente. In conf. da 250 ml. Prezzo in promo € 12,40 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



CLARINS – FRESH SCRUB CREMA ESFOLIANTE VISO

Le pelli assetate non potranno più farne a meno… la crema esfoliante Fresh Scrub libera la pelle da impurità e cellule morte e crea un’esplosione di freschezza e luminosità. I granuli naturali di cellulosa estratta dal legno si presentano in due dimensioni diverse: i più grossi hanno un’azione esfoliante, mentre i più piccoli levigano la grana della pelle. Esfolia e leviga la pelle grazie ai granuli naturali di cellulosa estratta dal legno di due diverse dimensioni. L’incarnato è più luminoso. Usala così: Inumidire la pelle precedentemente detersa. Riscaldare una piccola quantità di esfoliante tra le mani. Massaggiare delicatamente senza sfregare né premere, evitando il contorno occhi. Risciacquare con acqua. Prezzo in promo € 25,56 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



CLARINS – ILLUMINATORE ISTANTANEO LABBRA

Per labbra polpose e irresistibili! Dona un riflesso stupendo al colore naturale delle labbra e le protegge. Crema-gel dal gusto goloso e dai riflessi 3D per labbra polpose, lisce e brillanti, un sorriso luminoso naturalmente colorato. Nutre ripara e protegge le labbra rendendole più belle. Ogni giorno più belle, più seducenti. La make-up artist armeno-americana Simply Sona rivela i suoi segreti di bellezza per uno sguardo magnetico. Prezzo in promo € 17,56 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



MAYBELLINE – CORRETTORE LIQUIDO IL CANCELLA ETÀ

Un correttore arricchito con attivi anti-età: Bacche di Goji: un antiossidante naturale per proteggere la pelle dall’invecchiamento cutaneo Haloxyl: un attivo che aiuta ad attenuare le borse e contrastare l’apparenza delle occhiaie Ricoperto da migliaia di morbide micro-fibre, l’applicatore svolge un’azione mirata di correzione delle imperfezioni, rispettando le zone delicate del contorno occhi. Garantisce una coprenza ideale e senza segni di demarcazione. Risultato: immediatamente occhiaie, piccole rughe e borse appaiono come cancellate. Lo sguardo appare luminoso e riposato. Applica il correttore con lo speciale applicatore e picchietta con le dita per stendere in modo delicato il prodotto Per un risultato professionale ed un effetto naturale, completa il tuo look con correttore e cipria. Segui i 3 gesti per una pelle impeccabile: 1. Fondotinta: uniforma 2. Correttore: correggi 3. Cipria: opacizza. Prezzo in promo € 7,16 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



GARNIER – ACQUA MICELLARE TUTTO IN 1 DETERGENZA VISO

Detergente Tutto in 1 ideale per pelli sensibili, multi azione: STRUCCA, DETERGE e LENISCE Tutto in 1 e non c’è bisogno di risciacquare. Multi zona: Formulata per detergere perfettamente viso, occhi e labbra. Ultra gentile: Delicata sulle pelli sensibili, è ipoallergenica e testata dermatologicamente e oftalmicamente. Tecnologia innovativa ispirata alla farmacia, le micelle sono aggregati di molecole che catturano le impurità al loro interno in un unico gesto delicato senza il bisogno di strofinare. Prezzo in promo € 3,96 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



SMASHBOX – COVER SHOT DESER EYE OMBRETTO

Una collezione di palette super compatte, con pigmenti ipersaturi. Un mix di colori, formule e finish selezionati per ispirare e creare infiniti look, seguendo gli ultimi trend make up visti e scattati all’interno degli Smashbox Studios di L.A. Una palette di colori selezionati per ricreare le sfumature calde e terrose che ricordano il deserto della California Contiene colori shimmer fondenti e sfumabili e matte vellutati. Prezzo in promo € 24 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



MONOTHEME – GEL DOCCIA MIRTILLO

Uno Shower gel con estratto naturale di Mirtillo. Il Mirtillo è conosciuto per le sue proprietà antiossidanti e per le sue caratteristiche rinfrescanti. In conf. da 500 ml. Prezzo in promo € 2,36 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



MONOTHEME – GEL DOCCIA OSMANTO

Uno Shower gel con estratto naturale di Osmanto. L’Osmanto è conosciuto per la sua bellezza, fine e delicata. L’estratto delle sue foglie è noto per le sue proprietà toniche e rassodanti. In confezione da 1000 ml. Prezzo in promo € 3,16 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



I LOVE COSMETICS – ELDERFLOWER FIZZ SPRAY CORPO

Il vaporizzatore per il corpo I LOVE Signature Elderflower Fizz è una fragranza floreale dolce, floreale e fresca. Disponibile come uno Spray corpo da 150 ml, questo spritzer è perfetto come must have nella tua borsa. Per un profumo che dura fino a 4 ore. Perfetto per chi si trova in viaggio. In conf. da 150 ml. Prezzo in promo € 4,76 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



I LOVE COSMETICS – EXOTIC FRUITS BODY MIST SPRAY CORPO

Goditi il ​​profumo tropicale dell’estate con questo Spray corpo ai frutti esotici Signature scents. Perfetto per mantenersi freschi durante il giorno. Prodotto vegano. Tutti i prodotti sono formulati e realizzati nel Regno Unito. Progettato per l’uso quotidiano. Le fragranze all’interno dei nostri prodotti sono tutte esclusive di I LOVE. In conf. da 150 ml. Prezzo in promo € 4,76 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



LANVIN – A GIRL IN A CAPRI EAU DE TOILETTE

È una fragranza del gruppo Agrumato da donna. È una nuova fragranza, infatti A girl in Capri è stata lanciata sul mercato nel 2019. Le note di testa sono Limone italiano e Bergamotto; le note di cuore sono fiore di Pompelmo e Note Marine; le note di base sono Muschio Bianco, Legno Marino e Ambra. Disponibile nel formato da 30/50/90 ml, quella scelta per l’occasione è di 50 ml, prezzo in promo € 39,16 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



KORA ORGANICS – OLIO VISO

Un olio trattante ricco, potente ma delicato per viso e collo. L’estratto di Noni, l’olio di rosa canina, l’olio di melograno e l’olio di olivello spinoso, con certificazione biologica, insieme formano una ricca fonte di antiossidanti e acidi grassi essenziali che lisciano, nutriscono e illuminano la pelle. Idrata la pelle disidratata e dona una luminosità naturale, la pelle è più morbida, liscia, idratata ed elastica, aiuta a riparare i danni causati dal sole e le cicatrici, contribuisce ad aumentare la radiosità naturale e a uniformare il tono della pelle, favorisce il ringiovanimento cellulare per una pelle visibilmente sana e si assorbe rapidamente. Riscaldare qualche goccia nel palmo delle mani e applicare su viso, collo e décolleté dopo la pulizia e prima dell’idratazione. Per ripristinare la bellezza ottimale della pelle, utilizzare come trattamento nutriente quotidiano. Disponibile nella versione da 10 e 30 ml, quella scelta per l’occasione è da 10 ml al prezzo in promo di € 20,76 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



PACO RABANNE – LADY MILLION

Esuberante e sensuale, la fragranza esordisce con la freschezza del Neroli, che si intreccia con l’intensità dell’Arancia Amara, ravvivata da un tocco frizzante di Lampone. Si rivela poi un cuore intenso e fiorito con Assoluta di Fiori d’Arancio, Assoluta di Gelsomino Sambac e Gardenia. Nel fondo le note pulsanti del Patchouli si stemperano con la dolcezza irresistibile e tentatrice del Miele e dell’Ambra. La scia ambrata diventa avvolgente, volteggia e varia ad ogni movimento dell’aria offrendo le sue sfaccettature più belle come un gioco di luce che bacia un diamante. Disponibile nelle versioni da 30/50/80 ml quella scelta per l’occasione è da 30 ml al prezzo in promo di € 43,16 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



DOLCE & GABBANA – LIGHT BLUE EAU DE TOILETTE

Dolce&Gabbana Light Blue, la quintessenza della gioia di vivere e della seduzione alla Dolce&Gabbana.Tutta l’essenza delle assolate giornate estive e delle serate luminose, racchiusa in questa fragranza briosa, fresca, floreale e dalle note fruttate, che rievoca la sensualità del Mediterraneo. La vivacità del cedro siciliano, unito alla freschezza croccante della mela anticipa lo splendido bouquet di gelsomini in piena fioritura e le delicate rose bianche. Il legno di cedro flagrante si intreccia con la sensualità dell’ambra e la suggestiva delicatezza del muschio. Piramide olfattiva: Note di Testa: Cedro di Sicilia, Mela, Campanula – Note di Cuore: Bamboo, Gelsomino, Rosa bianca – Note di Fondo: Legno di cedro, Ambra, Muschio. Disponibile nelle versioni da 25/50/100 ml quella scelta per l’occasione è da 50 ml al prezzo in promo di € 55,96 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



MICHAEL KORS – SPARKLING BLUSH EDP EAU DE PARFUM

Radiante. Chiaro. Sensuale. Michael Kors presenta Sparkling Blush, la nuova fragranza orientale floreale e legnosa che è l’espressione moderna di una donna che sa essere al centro dell’attenzione. Una fragranza con tante sfaccettature come la mente di una donna, che riflette brillantezza e bellezza. “Sparkling Blush rappresenta la rara bellezza di una donna che è multidimensionale, speziata e brillante – la sicurezza interiore che si irradia verso l’esterno.” – Michael Kors. Note: bergamotto, litchi, pera, pepe rosa, cassis, gelsomino, giglio, frangipani rosa, magnolia, petali di rosa, legno di sandalo, ambra, baccello di vaniglia, vetiver. Disponibile nelle versioni da 30/50/100 ml quella scelta per l’occasione è da 50 ml al prezzo in promo di € 67,16 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



BOTTEGA VENETA – ILLUSIONE FOR HER EAU DE PARFUM

Quando prendere del tempo per sé diventa la massima espressione del lusso – Bottega Veneta ha definito un nuovo territorio di benessere e sensorialità. Bottega Veneta Illusione, la nuova fragranza per lei. Un momento sospeso fra sogno e realtà. Una fragranza femminile, floreale verde legnosa. Note aromatiche di bergamotto e ribes nero, accompagnate dal fiore d’arancio sono avvolte dalla freschezza della foglia di fico verde. Un’espressione di sensualità arricchita da essenze di legno di olivo e fava tonka. Questo flacone dalle leggere sfumature cangianti, coniuga linee architettoniche con dettagli naturali, come la base che ecova la goccia d’acqua. Un design sensuale e senza tempo.

Floreale, Ribes nero, Fiori d’arancio e Legno d’olivo. Disponibile nelle versioni da 30/50/70 ml quella scelta per l’occasione è da 50 ml al prezzo in promo di € 81,56 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



MONOTHEME – PATCHOULY LEAVES EAU DE TOILETTE

Originaria della Malesia, dell’India e della Cina, l’essenza di Patchouli, distillata dalle foglie, viene utilizzata da lunghissimo tempo in profumeria per la sua fragranza dolce e ricca, e per le sue virtù afrodisiache. Importata in Inghilterra nel 19° secolo, l’essenza di patchouli diventò il simbolo profumato dei figli dei fiori che negli anni ’70 lanciarono lo slogan “flower power”. Fresca e rassicurante nelle note di testa, con tocchi esperidati di mandarino e bergamotto, morbida e avvolgente sul fondo, grazie a un prezioso accordo boisé, la fragranza unisce modernità e sensualità, virilità ed eleganza, con un tocco di trasgressione. Famiglia olfattiva: legnosa – fiorita. Disponibile nella versione da 100 ml. Prezzo in promo € 10,36 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



LANCÔME – Ô DE LANCÔME EAU DE TOILETTE SUMMER LIMITED EDITION

Ispirata dai colori della bandiera francese, Lancôme

ha creato una illustrazione parigina per decorare la sua iconica fragranza, Ô de Lancôme. Un invito a vivere un’estate all’insegna della freschezza, colorata da un tocco di agrumi e fiori. Note di testa: Essenza di Limone, Accordo di Bergamotto, Essenza di Mandarino Note di cuore: Essenza di Galbano, Accordo di Caprifoglio, Accordo di Rosmarino Note di fondo: Essenza di Patchouli, Accordo di Muschio, Essenza di Vetiver. Benefici attesi: Il flacone evoca l’energia dell’acqua corrente incisa nel vetro. In confezione da 75 ml. Prezzo in promo € 39,90 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



SALVATORE FERRAGAMO – SIGNORINA

Una preziosa creazione olfattiva per celebrare tutta la bellezza di una giovane donna raffinata e piena di vita, che insegue i propri sogni e vive la vita con innata eleganza ed un pizzico di audacia. Autenticamente italiana. La fragranza si apre con le note effervescenti e gioiose del Ribes che incontrano la freschezza vibrante del Pepe Rosa. La raffinatezza del Gelsomino e della Peonia si unisce nel cuore alla naturale ed elegante femminilità della Rosa. Nel fondo, la dolcezza inaspettata e sorprendente della Panna Cotta è resa ancor più irresistibile da intriganti e seducenti note di Patchouly. La perfetta fusione tra assoluta eleganza e indimenticabile unicità. Disponibile nelle versioni da 20/30/50/100 ml, quella scelta per l’occasione è da € 30 ml al prezzo in promo di € 42,36 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



Che ne dite, vi è piaciuto questo piccolo assaggio? Ora però tocca a voi procedere con i vostri beauty acquisti, ancora una volta, ringraziamo Douglas per il regalo sempre apprezzato che ci ha concesso e in attesa delle prossime novità, il mio invito è come sempre quello di visitare il sito ufficiale www.douglas.it per scoprire l’intera gamma di prodotti disponibili in promozione, con l’occasione, vi ricordo anche di iscrivervi alla comoda newsletter così da conoscere per prime tutte le new entry che le spese di spedizioni avvengono solitamente in 1/2 giorni lavorativi salvo imprevisti e che le stesse sono gratuite per una spesa minima di 25€ oppure qualora scegliate il ritiro in negozio. Se l’articolo è stato div ostro gradimento, condividetelo su tutti i social, lasciate un commento per farci conoscere la vostra opinione, per ulteriori info e richieste, compilate il form di fianco, noi come sempre, ci vediamo alla prossima… See you soon dalle Fashioniste di Nozziamoci Magazine!