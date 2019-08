SOLO SU DOUGLAS.IT -20%+ULTERIORE -10% SULLE FRAGRANZE SCOPRI DI PIÙ!

Cercavo un modo per concludere in bellezza questa giornata, per cui mi sono detta che un giro online su quelli che sono i miei punti di riferimento giornalieri, certamente sarebbe stato perfetto e devo dire che non mi sbagliavo, grazie soprattutto a chi ha avuto l’idea di concederci un regalo davvero apprezzato che giunge proprio al momento giusto, ad offrircelo è Douglas che come sempre ci coccola meglio di chiunque altro, con l’ennesima promozione imperdibile per la stagione! Solo online e solo da oggi 22 e fino al 25 Agosto, sconto del 20% più un ulteriore 10% sulle fragranze dei marchi Lancôme e Giorgio Armani usando il codice sconto SUNRISE che come sempre, dovrete aggiungere al carrello nel momento esatto dell’acquisto, naturalmente vi ricordo che la stessa promo, non è cumulabile con altre in corso. La vetrina dei prodotti è davvero ricca, disponibile sia per donna, uomo e unisex, io come di consueto ho preparato una nuova gallery con quelli che sono i miei preferiti, l’invito che vi rivolgo, è comunque quello di visitare il sito ufficiale www.douglas.it per scoprire l’intera collezione a vostra disposizione, dalla quale scegliere cosa acquistare usufruendo della promo. Non mi dilungo ulteriormente, per cui prima di salutarvi, vi rinnovo l’invito a non lasciarvi scappare questa grandiosa occasione e…alla prossima con Douglas!

GIORGIO ARMANI – ACQUA DI GIOIA EAU DE PARFUM

Essenziale come l’acqua: Acqua di Gioia, l’iconica eau de parfum firmata Giorgio Armani, è una fragranza pura, trasparente ed essenziale, ispirata alla limpidezza dell’acqua. Acqua di Gioia si apre con il limone primofiore aspro e frizzante e si tuffa nelle trasparenti note di cuore con il gelsomino acquatico sambac. Emerge nelle note di fondo del profumo la morbidezza del legno di cedro. Una fragranza racchiusa in un flacone ispirato al suo elemento naturale: il profilo è fluido come una goccia d’acqua, simbolo di purezza e portatrice di vita. Piramide Olfattiva: Note di Testa: Limone, Menta, Note Fruttate di fondo: Cedro, Zucchero di Canna, Ladano. Inoltre, all’acquisto di una fragranza Acqua di Gioia da almeno 50 ml riceverete la travel size da 15 ml di Acqua di Giò Edt.Disponibile nelle versioni da 30/50/100 ml prezzo in promozione a partire da € 36,95 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



GIORGIO ARMANI – SI PASSIONE EAU DE PARFUM

“Sì Passione è un profumo elegante, sensuale e audace per una donna sicura di sé, pronta a fare scelte forti, una donna che osa dire sì. Sì Passione eau de parfum è una dedica alla forza, alla femminilità e alle emozioni che evocano la vera passione. Sì Passione combina vaniglia, boccioli di rosa, eliotropio e gelsomino per cerare un sensuale profumo floreale fruttato. Una fragranza che accende la passione di ogni donna. Laccato internamente con un rosso vibrante, il flacone è impreziosito dal logo in oro e dall’anello dorato. Disponibile nelle versioni da 30/50/100 ml prezzo in promo a partire da € 68,95 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



LANCÔME – L’ECLAT LA VIE EST BELLE

La vie est belle L’Eclat L’Eau de Parfum è una composizione radiosa dei più nobili ingredienti naturali. Il suo cuore scintillante è il fiore d’Arancio, il più luminoso tra tutti i fiori, illuminato dal sorriso di delicate note fruttate. La vie est belle L’Eclat l’Eau de Parfum: il nuovo prisma di positività da indossare sulle zone calde del corpo per renderti luminosa tutto il giorno. Disponibile nelle versioni da 30/50/75 ml in promo in questo periodo con prezzi a partire da € 56,92 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



LANCÔME – TRÉSOR

L’Eau de Parfum svela le note fiorite, fruttate, poudrée e ambrate di TRÉSOR. Questo flacone dal prezioso disegno si accoccola tra le mani come un dono. Poichè l’amore è un Trésor, rende la donna talmente radiosa e preziosa quanto il profumo che porta. Si spande nell’aria un profumo d’emozione…TRÉSOR. Disponibile nelle versioni da 30/50/100 ml Prezzo in promo a partire da € 55,16 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



GIORGIO ARMANI – SUN DI GIOIA EAU DE PARFUM

Raggiante come il sole: Sun di Gioia è la nuova Eau de Parfum di Giorgio Armani, una fragranza avvolgente, calda e luminosa ispirata all’energia del sole. Sun di Gioia si apre con la luminosità frizzante del bergamotto per poi scaldarsi nel cuore con la nota solare e piccante dell’ylan ylang. Le note di fondo del profumo svelano come uno scrigno la cremosità e la sensualità del latte di vaniglia. Una fragranza racchiusa in un flacone ispirato al suo elemento naturale: la superficie è liscia, curva e luminosa come i raggi del sole che scaldano la pelle.

Famiglia olfattiva: Florientale Fiorita. All’acquisto di una fragranza Acqua di Gioia da almeno 50ml, riceverete in omaggio la travel size da 15 ml di Acqua di Giò Edt. Disponibile nelle versioni da 30/100 prezzo in promo a partire da € 43,16 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



GIORGIO ARMANI – IN LOVE WITH YOU EAU DE PARFUM EMPORIO ARMANI

In Love With You è la nuova fragranza di Emporio Armani. Un profumo incredibilmente femminile dalle note di Amarena, gelsomino e vaniglia. Una fragranza audace che riflette la personalità di una donna moderna alla ricerca di note sensuali. Le note dolci ed irresistibili dell’amarena esaltano un cuore di gelsomino incredibilmente femminile ed accompagnano le eleganti note di patchouli. I toni rosa champagne catturano finemente la personalità moderna di questa nuova fragranza “Floriental” , fruttata ed intensa. Una fragranza audace, femminile e sensuale. Disponibile nelle versioni da 30/50/100 ml prezzo in promo a partire da € 51,16 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



LANCÔME – LA NUIT TRÉSOR MUSC DIAMANT EAU DE PARFUM – ESCLUSIVA –

Con il sorgere di una nuova alba, si presenta il nuovo prezioso momento della notte: l’heure blanche. Nasce così un nuovo capitolo dell’amore, quando due amanti si scambiano la promessa dell’amore eterno. La Nuit Trésor Musc Diamant, la Prima Rosa della Tentazione. Tre stelle della profumeria francese hanno composto il seducente cuore di Essenza di Rosa avvolto in un’esplosione di Muschio ed abbracciato da una firma di Fresia e Vaniglia. Disponibile nelle versioni da 30/50/75 ml prezzo in promo a partire da € 55,16 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



LANCOME – L’ABSOLU DE PARFUM

La Quintessenza dell’iconica firma olfattiva di La vie est belle, nella sua più elevata concentrazione. Nasce una nuova fragranza intensa che unisce la nobiltà dell’Iris Gourmand ad un accordo ancora più gourmand di Vaniglia, sublimato da delle note Aldeidate. La Quintessenza dell’iconica Iris Gourmande. Un cuore costituito da nobili ingredienti naturali (Concreta di Iris Pallida di Firenze, Assoluta di Gelsomino di Sambac, Assoluta di Fiori D’Arancio, Essenza di Patchouli), sublimato da un sorriso di raffinate dolcezze. Disponibile nelle versioni da 30/40 ml prezzo in promo a partire da € 54,40 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



GIORGIO ARMANI – SI PASSIONE XMAS EDP EAU DE PARFUM – EDIZIONE LIMITATA –

SOLO ONLINE Un’edizione limitata con un flacone impreziosito dalla grafica natalizia Armani. Sì Passione è un profumo elegante, sensuale e audace per una donna sicura di sé, pronta a fare scelte forti, una donna che osa dire sì. Sì Passione eau de parfum è una dedica alla forza, alla femminilità e alle emozioni che evocano la vera passione. Sì Passione combina vaniglia, boccioli di rosa, eliotropio e gelsomino per cerare un sensuale profumo floreale fruttato. Una fragranza che accende la passione di ogni donna. Laccato internamente con un rosso vibrante, il flacone è impreziosito dal logo in oro e dall’anello dorato. Note di testa: pepe rosa, pera, ribes nero, pompelmo Note di cuore: rosa, gelsomino, eliotropio, ananas Note di fondo: cedro, vaniglia, ambra, pachuli. Disponibile nella sola versione da 50 ml prezzo in promo € 74,36 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



LANCÔME – HYPNÔSE

Lancôme Hypnose: in poche parole un profumo che non lascia indifferenti. Questo profumo incantevole induce gli uomini a voltarsi e a rispondere alla magia dell’attrazione. Con il profumo Lancôme Hypnose convincerai gli altri della tua unicità e sarai indimenticabile. Profumo legnoso orientale con note di vaniglia, fiore della passione e vetiver, incarna lafemminilità e lasensualità. Lascia che Lancôme Hypnose sottolinei il tuo fascino e sii una donna che attira gli sguardi maschili non appena entrata in una stanza. L’eau de parfum Lancôme Hypnose è adatta a tutte le stagioni. Questo profumo è stato immesso sul mercato nel 2005. Piramide Olfattiva: Note di testa: Fiore della Passione, Note di cuore: Gelsomino Sambac, Gardenia, Note di fondo: Vetiver, Vaniglia. Disponibile nelle versioni da 30/50/75 ml prezzo in promo a partire da € 39,95 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



LANCÔME – POÊME

Tutto è in contrasto: la nota fondente del Papavero Blu dell’Himalaya sposa l’invitante profumo del fiore di Datura. I fiori bianchi si associano ai fiori gialli…con POÊME, ogni parola è un fiore e ogni fiore un poema, per esprimere ciò che non si può dire. Disponibile nelle versioni da 30/50/100 ml prezzo in promo a partire da € 55,16 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



GIORGIO ARMANI – EMPORIO DIAMONDS EAU DE PARFUM

Emporio Armani Diamonds è una fragranza dalla femminilità irresistibile, piena di luce e con un pizzico di audacia che affascina. Un profumo costruito attorno alle più preziose Rose Bulgare, con un tocco fruttato inedito ed estremamente sexy di Litchi e di Lampone. Un vero richiamo al piacere, al mondo gourmand, con la sempre presente firma legnosa del Vetiver, che rende la fragranza calda ed elegante. Famiglia olfattiva: Fiorita Fruttata. Disponibile nelle versioni da 30/50/100 ml prezzo in promo a partire da € 47,16 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



GIORGIO ARMANI – INTENSE EAU DE PARFUM

Sì Eau de Parfum Intense è una fragranza simbolo di modernità e di misteriosa femminilità. Un profumo caratterizzato da un twist olfattivo intenso, voluttuoso e profondo per una donna affermata, audace e sensuale. Il succoso accordo di Ribes Nero è esaltato dall’assoluta di Vaniglia, rivelando un cuore floreale intensificato dal Patchouli, nota che rende la fragranza forte e decisa. Le note di fondo, il Legno Scuro e il Benzoino, rendono il profumo sensuale e avvolgente, arrivando a profondità inedite. Famiglia olfattiva: Chypre Moderno Legnoso. Disponibile nelle versioni da 50/100 ml prezzo in promo a partire da € 77,60 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



Una collezione davvero ricca e densa di emozioni olfattive uniche, naturalmente come vi ho accennato all’inizio, questa è solo la mia personale selezione, però vi ricordo di visitare il sito www.douglas.it per scoprire l’intera gamma in promozione solo fino al 25 Agosto, per cui affrettatevi se non volete lasciarvi sfuggire questa occasione. Se l’articolo è stato di vostro gradimento, condividetelo su tutti i social, lasciate un commento per farci conoscere la vostra opinione, per ulteriori info e richieste, compilate il form di fianco, noi come sempre, ci vediamo alla prossima…See you soon dalle Fashioniste di Nozziamoci Magazine!