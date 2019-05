SCOPRI I MIGLIORI SOLARI DEL MOMENTO SELEZIONATI SOLO PER VOI!

Di certo non so dirvi quando, però sicuramente prima o poi arriverà il fatidico momento di scendere in spiaggia e goderci finalmente al tanto attesa stagione estiva! Benché di stagioni anomale negli ultimi anni se ne siano viste tante, quella che stiamo vivendo in questo periodo, è certamente all’apice dei nostri ricordi come la più stramba in assoluto. Ad ogni modo,ognuna di noi, nonostante tutto, si sta preparando all’estate perchè di una cosa siamo assolutamente certe, il sole e le temperature cocenti, arriveranno all’improvviso e certo non ci faremo trovare impreparate, per questa ragione, quest’oggi vi parlerò dei prodotti più attesi del momento, i solari, di cui per altro vi avevamo già parlato qualche settimana fa, ma quelle che vi portiamo, sono le novità più attese del momento e le sempre attesissime promozioni che certo non vi lasceranno indifferenti. Al di la delle specifiche di ognuno di questi, vi consiglio di non esporvi mai al sole senza alcuna protezione, nonostante gli effetti benefici dei raggi solari siano ormai cosa nota non solo sulle ossa, ma migliorano di gran lunga l’umore grazie alla stimolazione della serotonina e nonostante gli allarmi lanciati da anni ormai da esperti di tutto il mondo, purtroppo ancora resiste la cattiva abitudine per alcuni, di non curarsi dei rischi e trascorrere gran parte delle giornate, specie le ore di punta, sotto il sole cocente di estati sempre più roventi. Molti anni fa, le creme solari, erano solo disponibili in farmacie per cui era davvero semplice, affidarsi ai consigli del professionista per scegliere quella più adatta a noi o ai nostri bambini, negli anni il mercato è nettamente cambiato, per cui ormai si trovano anche nei supermercati, in profumerie e un po dappertutto, le domande che più ci assillano, sono sempre le stesse Come scegliere quella più adatta? E’ davvero solo una questione di prezzo? andiamo con ordine, prima di tutto,è bene conoscere il proprio fototipo, qualora non lo sappiate, questa è una classificazione usata in dermatologia, tanto più è alto il fototipo di una persona, maggiore è il tempo consentito di esposizione al sole, prima che insorgano eritemi o peggio ancora, ustioni solari. Per sapere il proprio fototipo, si studiano alcuni fattori base, quali colore degli occhi, dei capelli, della pelle se solitamente ci si scotta o in quanto tempo ci si abbronza al sole oppure se si hanno o meno lentiggini, ecc. sono proprio questi che ci riveleranno il giusto fototipo adatto alla nostra pelle e da questo potremo poi scegliere la giusta crema da acquistare. Non volendoci sostituire in alcun modo ad un Dermatologo, su grandi linee possiamo dire che:

Fototipo 1: sono solitamente quei soggetti con una carnagione lattea, quindi estremamente fotosensibile per cui facilmente soggetti a scottature e che ahimè non si abbronzano mai.

Fototipo 2: nonostante presentino una minor fotosensibilità, pur avendo una carnagione molto chiara, si abbronzano lievemente.

Fototipo 3: i soggetti, si scottano in modo moderato nonostante abbiano una carnagione chiara ma comunque più scura rispetto al 1 e 2.

Fototipo 4: sono soggetti che possiedono una carnagione olivastra, raramente si scottano e al contrario, si abbronzano rapidamente.

Fototipo 5: sono persone con una carnagione naturalmente scura, hanno una bassissima fotosensibilità, si abbronzano rapidamente e intensamente.

Fototipo 6: sono quei soggetti con carnagione scura o nera naturalmente, quindi anche se non si espongono ai raggi solari, hanno una fotosensibilità quasi nulla, non si scottano mai.

Ad ogni modo, nel caso in cui abbiate la presenza di nei, lentiggini, macchie delle pelle ecc, è sempre bene una visita presso un Dermatologo, così che possa efficacemente consigliarvi i giusti rimedi e se soprattutto è bene o meno esporsi ai raggi del sole. Inoltre, per quanto riguarda il discorso dei bambini, non dimenticate che la loro pelle è molto più sensibile di quella di un adulto, per cui non affidatevi al caso o ad informazioni reperite in rete, chiedete sempre consiglio al vostro pediatra. Ora che per lo meno avete ricevuto una buona infarinatura sull’argomento, direi che è giunto il momento di passare a quello che è l’argomento clou di questo articolo, per cui bando alle ciance e scopriamo la nostra gallery.

PUPA MILANO – SUPER CREMA ABBRONZANTE INTENSIVA SPF 30

Una crema solare che nutre e protegge e, allo stesso tempo, accelera l’abbronzatura perché contiene stimolatore di melanina. Per te che ami un’abbronzatura dorata, uniforme ma non vuoi rinunciare alla sicurezza. Ricca e fondente si spalma con facilità e resiste all’acqua, al sudore ed è anti-sabbia. Sulle labbra è un velo emolliente anti-irritazione, sul cuoio capelluto è protettiva e sui capelli è un impacco nutriente per ridare idratazione e lucentezza. L’esclusivo stimolatore di melanina Melastim Tech si distribuisce uniformemente su ogni strato dell’epidermide, velocizza l’abbronzatura e la fa durare nel tempo. I Filtri Solari proteggono la pelle per un colorito naturale in tutta sicurezza. L’Olio di Mandorle Dolci e il Burro di Karitè rilasciano proprietà emollienti e nutrenti mentre la Vitamina B5 ha una funzione lenitiva. Prezzo € 12,90 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



PUPA MILANO – SUPER CREMA ABBRONZANTE INTENSIVA SPF 50

Una crema solare che nutre e protegge e, allo stesso tempo, accelera l’abbronzatura perché contiene stimolatore di melanina. Per te che ami un’abbronzatura dorata, uniforme ma non vuoi rinunciare alla sicurezza, proteggendoti dai danni dei raggi UVB, UVA, UVA LUNGHI, INFRAROSSI. Ricca e fondente si spalma con facilità e resiste all’acqua, al sudore ed è anti-sabbia. Sulle labbra è un velo emolliente anti-irritazione, sul cuoio capelluto è protettiva e sui capelli è un impacco nutriente per ridare idratazione e lucentezza. Offre una protezione completa per un’esposizione sicura: Protezione da raggi UVB responsabili di eritemi e scottature. Protezione da raggi UVA e UVA LUNGHI che penetrano nel derma e possono danneggiare il DNA e indebolire le capacità di difesa della pelle. Protezione da raggi INFRAROSSI che raggiungono il derma profondo dove provocano la formazione di radicali liberi. L’esclusivo stimolatore di melanina Melastim Tech si distribuisce uniformemente su ogni strato dell’epidermide, velocizza l’abbronzatura e la fa durare nel tempo. Prezzo € 12,90 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



PUPA MILANO – SUPER CREMA VISO SPF 30

Una crema solare che protegge la pelle del viso da raggi IR, UVA, UVB, la idrata e dona un’abbronzatura intensa di lunga durata grazie all’attivatore di melanina. La formula a rapido assorbimento non lascia residui bianchi. Offre una protezione completa per un’esposizione sicura: Protezione da raggi UVB responsabili di eritemi e scottature; Protezione da raggi UVA che penetrano nel derma e possono danneggiare il DNA; Protezione dai raggi INFRAROSSI che raggiungono il derma profondo dove provocano la formazione di radicali liberi. L’esclusivo stimolatore di melanina Melastim Tech si distribuisce uniformemente su ogni strato dell’epidermide, velocizza l’abbronzatura e la fa durare nel tempo. Applica abbondantemente prima dell’esposizione al sole, riapplica con frequenza per mantenere la protezione, soprattutto dopo aver traspirato o dopo essersi bagnati o asciugati. Prezzo € 19 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



WYCON COSMETICS – CREMA VISO SPF 30

Grazie agli attivi contenuti nella formula idrata e protegge la pelle durante l’esposizione al sole. La texture confortevole ma fresca e a rapido assorbimento è ideale per tutte le tipologie di pelle. Acido Jaluronico: conferisce alla pelle elasticità, idratazione e morbidezza. Vitamina E: attivo dalle proprietà anti ossidanti e anti radicali liberi, contrasta i danni provocati dai raggi IR. Prezzo € 13,90 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



WYCON COSMETICS – SUN PROTECTION 20 SPF SPRAY SOLARE

Il pack presenta una tecnologia «UPSIDE DOWN» che permette di vaporizzare Il prodotto in qualsiasi posizione, anche con l’erogatore rivolto verso il basso. Si può erogare il prodotto direttamente sul corpo, mentre per il viso va erogato prima sul palmo della mano e poi distribuito. Texture trasparente, fresca e invisibile, al sole evapora lasciando la pelle asciutta ed evitando l’aderenza della sabbia. La referenza con SPF 50 è ideale anche per la protezione dei bambini. E’ resistente all’acqua e non waterproof, pertanto va riapplicata dopo il bagno. Prezzo € 15,90 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



WYCON COSMETICS – SUN PROTECTION 30 SPF SPRAY SOLARE

Disponibile con SPF 20, SPF 30 e SPF 50, compr ende filtri UVA e UVB Il pack presenta una tecnologia «UPSIDE DOWN» che permette di vaporizzare Il prodotto in qualsiasi posizione, anche con l’erogatore rivolto verso il basso. Si può erogare il prodotto direttamente sul corpo, mentre per il viso va erogato prima sul palmo della mano e poi distribuito. Texture trasparente, fresca e invisibile, al sole evapora lasciando la pelle asciutta ed evitando l’aderenza della sabbia. La referenza con SPF 50 è ideale anche per la protezione dei bambini. E’ resistente all’acqua e non waterproof, pertanto va riapplicata dopo il bagno. Prezzo € 16,90 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



WYCON COSMETICS – SUN PROTECTION 50 SPF SPRAY SOLARE

Disponibile con SPF 20, SPF 30 e SPF 50, compr ende filtri UVA e UVB Il pack presenta una tecnologia «UPSIDE DOWN» che permette di vaporizzare. Il prodotto in qualsiasi posizione, anche con l’erogatore rivolto verso il basso. Si può erogare il prodotto direttamente sul corpo, mentre per il viso va erogato prima sul palmo della mano e poi distribuito. Texture trasparente, fresca e invisibile, al sole evapora lasciando la pelle asciutta ed evitando l’aderenza della sabbia. La referenza con SPF 50 è ideale anche per la protezione dei bambini. E’ resistente all’acqua e non waterproof, pertanto va riapplicata dopo il bagno. Prezzo € 18,90 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



BOTTEGA VERDE – SOL pelli sensibili – Latte solare – nutre e protegge – con olio di Jojoba e latte di Avena – protezione molto alta SPF50+ (200 ml) – water resistant

Un latte fluido e setoso per una protezione ad ampio spettro per le pelli sensibili e delicate. Ideale per le prime esposizioni al sole, forma un velo invisibile sulla pelle che protegge in maniera ottimale anche in situazioni di esposizione intensa. Formulato con ingredienti selezionati per la loro delicatezza, tra cui il Latte di Avena e l”olio di Jojoba, lascia la pelle idratata e meravigliosamente morbida sotto il sole. La texture, particolarmente facile da spalmare, regala comfort immediato, alleviando ad ogni applicazione la sensazioni di disagio e fastidio tipico della pelle facilmente irritabile. Latte di Avena: ricco di zuccheri, aiuta a mantenere in buono stato la barriera idrolipidica cutanea, contribuendo a mantenere l’idratazione ottimale.Olio di Jojoba: conferisce nutrimento e morbidezza anche alla pelle particolarmente secca e disidratata. Sceglilo se vuoi una protezione ad ampio spettro e se vuoi un prodotto senza parabeni, cessori di formaldeide, siliconi, senza etossilati. Prezzo € 15,99 in promozione con lo sconto del 50% già applicato, per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



BOTTEGA VERDE – SOL Elicriso – Spray solare antisabbia – protegge e idrata – con estratto di Elicriso – SPF30 protezione alta (250 ml) – water resistant

Pratico formato spray per questo latte protettivo, ideale per tutta la famiglia e per le pelli più esigenti. Formulato per assaporare in tutta sicurezza i benefici del sole e ottenere un colore uniforme e luminoso, contiene estratto di Elicriso. Aiuta a preservare la pelle dalla fastidiosa sensazione di secchezza da esposizione solare. La texture è così leggera che non unge e non appiccica nemmeno la sabbia, resiste all”acqua e non lascia tracce bianche sulla pelle. Sceglilo se vuoi un abbronzatura per tutta la famiglia. Prezzo € 15,99 in questo periodo in promozione con lo sconto del 40% già applicato, per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



BOTTEGA VERDE – SOL Tropical – Latte solare – abbronzatura intensa – con Monoï ed estratto di Vaniglia (200 ml) – protezione bassa SPF10

Regala un’abbronzatura intensa e una pelle luminosa e deliziosamente profumata questo invitante latte solare caratterizzato da una texture vellutata e fondente che dona piacevole morbidezza all”applicazione. La formula contiene Monoï, estratto di Vaniglia, olio di Argan, per aiutare la pelle a restare liscia ed elastica, e Vitamina E, che contribuisce a contrastare lo stress da esposizione solare. La sublime profumazione che miscela in un’incantevole sinfonia le sensuali note di Vaniglia nera e i dolcissimi sentori del fiore di Tiarè, trasporta i sensi in un viaggio di puro piacere che esalta ancora di più la meravigliosa sensazione del sole sulla pelle. Sceglilo se vuoi abbronzarti intensamente. Prezzo € 9,99 in questo periodo in promozione con lo sconto del 44% per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



BOTTEGA VERDE – Kit solari – Crema + Bagnodoccia doposole + Crema solare SPF20

Il kit è composto da:

SOL Tropical – Crema doposole – idrata e rinfresca – con Monoï ed estratto di Vaniglia (50 ml)

Crema dalla texture invitante e deliziosamente profumata, dona una sensazione di sollievo alla pelle dopo l’esposizione al sole, prevenendo disidratazione e aiutando a prolungare l’abbronzatura. La formula è arricchita con estratto di Vaniglia, Monoï e cere vegetali, che contribuiscono a contrastare lo stress da esposizione solare e a mantenere la pelle morbida e setosa. La sublime profumazione che miscela in un’incantevole sinfonia le sensuali note di Vaniglia e i dolcissimi sentori del fiore di Tiarè, trasporta i sensi in un viaggio di puro piacere.

SOL Ibisco Argan – Bagnodoccia doposole – prolunga l’abbronzatura – con olio di Ibisco e olio di Argan (50 ml)

Sotto la doccia l’abbronzatura dura di più con questo invitante bagnodoccia, formulato proprio per l’utilizzo dopo una prolungata esposizione al sole: non lava via il colore delle vacanze perchè deterge con delicatezza e in più regala una fresca e rigenerante sensazione di benessere. La formula è ricca di oli vegetali, tra cui olio di Ibisco e olio di Argan, preziosi alleati della bellezza della pelle.

SOL Ibisco Argan – Crema solare – abbronza e sublima – con olio di Ibisco e olio di Argan – protezione media SPF20 (30 ml)

Dona un’abbronzatura intensa, veloce e duratura e nello stesso tempo sicurezza e protezione. La texture morbida e di facile stesura, sublima la pelle sprigionando una fresca fragranza d’estate. Un mix di attivi selezionati, tra cui olio di Ibisco e di Argan, regala emollienza e nutrimento, preservando la pelle dalla fastidiosa sensazione di secchezza durante l”esposizione solare. La pelle meravigliosamente nutrita e protetta ne guadagna in splendore e luminosità.

Pochette

Prezzo in Promo € 9,99 con lo sconto del 50% già applicato, per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



BOTTEGA VERDE – Kit solari Lozione doposole + Crema solare viso + Crema solare – abbronza e sublima

Il kit è composto da:

SOL Elicriso – Lozione doposole – rinfresca e idrata – con estratto di Elicriso e Camomilla (50 ml)

Rinfresca e dona sollievo alla pelle dopo una prolungata esposizione al sole. Regala il giusto grado di idratazione e aiuta così a mantenere l’abbronzatura. La speciale formula di rapido assorbimento è arricchita con estratti di Elicriso e Camomilla.

SOL Argan – Crema solare viso – antietà antimacchie – con olio di Argan e Vitamina E – SPF30 protezione alta (20 ml)

Crema ad alta protezione, formulata specificamente per donare al viso un’abbronzatura uniforme e, nello stesso tempo, prevenire la formazione di macchie e segni del fotoaging. La speciale formula combina l’attività antietà e restitutiva dell’olio di Argan all’azione antiossidante della Vitamina E. La texture vellutata si assorbe subito e lascia la pelle piacevolmente morbida e liscia per un effetto antietà anche sotto il sole!

SOL Ibisco Argan – Crema solare – abbronza e sublima – con olio di Ibisco e olio di Argan – protezione media SPF15 (30 ml) – water resistant

Dona un’abbronzatura intensa, veloce e duratura e nello stesso tempo sicurezza e protezione. La texture morbida e di facile stesura, sublima la pelle sprigionando una fresca fragranza d’estate. Un mix di attivi selezionati, tra cui olio di Ibisco e olio di Argan, regala emollienza e nutrimento, preservando la pelle dalla fastidiosa sensazione di secchezza durante l’esposizione solare. La pelle meravigliosamente nutrita e protetta ne guadagna in splendore e luminosità.

Pochette

Prezzo in Promo € 9,99 con lo sconto del 50% già applicato, per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



DIEGO DALLA PALMA – O’SOLEMIO LATTE SPRAY CORPO SPF 20

Praticità, rapidità e sicurezza, grazie al suo speciale nebulizzatore a 360°. Si assorbe molto rapidamente e protegge da foto-invecchiamento, lasciando una pelle liscia e nutrita. Ideale per tutta la famiglia e per chi ama un prodotto facile da applicare come gli uomini. Spray ecologico, ad aria compressa, privo di gas inquinanti. Formule arricchite con attivi di ultima generazione, create per preparare e proteggere la pelle durante l’esposizione ai raggi UVA e UVB e contrastare i danni causati da Raggi Infrarossi. Per un colorito abbronzato, più intenso e più a lungo. Pelle protetta e abbronzatura intensa Stimola la naturale produzione di melanina, donando alla pelle un’abbronzatura estrema, rapida e duratura grazie alle sue 3 azioni:

PREPARA la pelle all’esposizione solare

INTENSIFICA e illumina il colore

PROLUNGA l’abbronzatura nel tempo

Prezzo € 26,50 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



DIEGO DALLA PALMA – O’SOLEMIO CREMA PROTETTIVA VISO E CORPO SPF 30

Con la sua protezione avanzata UVB-UVA-IR e l’innovativo Astaxanthin Photodynamic Protection assicura una protezione “attiva” e completa dai raggi solari e contrasta la formazione di rughe, disidratazione e perdita di elasticità. Dalla formulazione non grassa e non appiccicosa, garantisce una perfetta distribuzione senza lasciare residui bianchi. Adatta alle pelli più delicate e reattive al sole o esposte al sole intenso. Formule arricchite con attivi di ultima generazione, create per preparare e proteggere la pelle durante l’esposizione ai raggi UVA e UVB e contrastare i danni causati da Raggi Infrarossi. Per un colorito abbronzato, più intenso e più a lungo. Pelle protetta e abbronzatura intensa Stimola la naturale produzione di melanina, donando alla pelle un’abbronzatura estrema, rapida e duratura grazie alle sue 3 azioni:

PREPARA la pelle all’esposizione solare

INTENSIFICA e illumina il colore

PROLUNGA l’abbronzatura nel tempo

Prezzo € 27,50 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



DIEGO DALLA PALMA – O’SOLEMIO CREMA PROTETTIVA VISO SPF 50

Con la sua protezione avanzata UVB-UVA-IR assicura una difesa completa dai raggi solari, limitando il rischio di arrossamenti ed irritazioni.Grazie all’azione dell’Intensive anti spot CPX che favorisce una distribuzione più omogena della melanina e dell’Astaxanthin photodynamic protection un potente antiossidante che si attiva con l’esposizione ai raggi UV contrasta la formazione di macchie cutanee e di rughe da fotoinvecchiamento. Ideale anche per le donne in gravidanza. Formule arricchite con attivi di ultima generazione, create per preparare e proteggere la pelle durante l’esposizione ai raggi UVA e UVB e contrastare i danni causati da Raggi Infrarossi. Per un colorito abbronzato, più intenso e più a lungo. Pelle protetta e abbronzatura intensa Stimola la naturale produzione di melanina, donando alla pelle un’abbronzatura estrema, rapida e duratura grazie alle sue 3 azioni:

PREPARA la pelle all’esposizione solare

INTENSIFICA e illumina il colore

PROLUNGA l’abbronzatura nel tempo

Prezzo € 29,50 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



DIOR – BRONZE

Grazie al nuovo erogatore, l’olio spray protettivo abbronzatura sublime SPF 15 Dior Bronze consente di applicare il prodotto con facilità sulle zone del corpo da proteggere, in modo uniforme e sensoriale. Nella versione da 125 ml, prezzo € 38,68 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



DIOR – BRONZE

Crema Protettiva Abbronzatura Sublime – SPF 50: molto più di un trattamento protettivo, un sublimatore della pelle. I trattamenti solari Dior sublimano la pelle all’istante proteggendola a fondo. La pelle viene preservata dall’invecchiamento foto-indotto e dai radicali liberi grazie alla combinazione di filtri ad ampio spettro anti-UVA e anti-UVB e di un antiossidante. L’effetto perfezionante del complesso Tan Beautifier regala alla pelle un’abbronzatura sublime che diviene ogni giorno più intensa, naturale e persistente. La texture lattiginosa, ultra leggera e fresca, offre una sensazione di freschezza immediata per una pelle elastica e un finish impercettibile al tatto. La pelle viene avvolta all’istante dal delicato profumo dei fiori polinesiani di Dior Bronze. Emblema leggendario della gamma, torna in una versione meno golosa, più discreta e raffinata. Disponibile anche nella versione SPF 30. Prezzo € 34,91 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



DIOR – BRONZE

Crema Protettiva Abbronzatura Sublime – SPF 30: molto più di un trattamento protettivo, un sublimatore della pelle. I trattamenti solari Dior sublimano la pelle all’istante proteggendola a fondo. La pelle viene preservata dall’invecchiamento foto-indotto e dai radicali liberi grazie alla combinazione di filtri ad ampio spettro anti-UVA e anti-UVB e di un antiossidante. L’effetto perfezionante del complesso Tan Beautifier regala alla pelle un’abbronzatura sublime e duratura che diviene ogni giorno più intensa, naturale e persistente. Disponibile anche nella versione SPF 50. La texture lattiginosa, ultra leggera e fresca, offre una sensazione di freschezza immediata per una pelle elastica e un finish impercettibile al tatto. La pelle viene avvolta all’istante dal delicato profumo dei fiori polinesiani di Dior Bronze. Emblema leggendario della gamma, torna in una versione meno golosa, più discreta e raffinata. La sensazione di freschezza rimane inalterata a lungo dopo l’applicazione. Prezzo € 34,91 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



Una gallery quella di oggi, in cui ho inserito tanti prodotti e quella che ha condizionato le mie preferenze, è sempre e solo la qualità, certo vorrei dirvi di aver provato qualcuno di questi, ma non è così dal momento che come avrete ben capito di mare, non ne ho visto neppure mezzo, spero nei prossimi giorni, di poter dire finalmente l’opposto. Se l’articolo è stato di vostro gradimento, condividetelo su tutti i social, lasciate un commento per farci conoscere la vostra opinione, per ulteriori info e richieste, compilate il form di fianco, noi come sempre, ci vediamo alla prossima…See you soon dalle Fashioniste di Nozziamoci Magazine!