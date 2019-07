SCOPRI SUBITO L’ANTEPRIMA DELLA NUOVA COLLEZIONE DESIGUAL!

In queste settimane, la nostra attenzione è stata catalizzata alla collezione Primavera Estate e alla stagione dei saldi, ciò ci ha portato e ancora lo sta facendo, ad un risparmio tutt’altro che di poco conto, le nostre finanze ringraziano, l’armadio è tornato a sorridere grazie agli outfit energici e coloratissimi, le valigie per partire alla volta delle prossime vacanze, sono pronte da un pezzo, ora però è giunto il tempo di guardare oltre e per farlo, ci siamo messe alla ricerca di quelle che sono le novità e le collezioni più promettenti, sfruttando naturalmente, quelli che sono i nostri punti di riferimento assoluti, quelli per intenderci, a cui ci rivolgiamo tutto l’anno, in quanto rappresentano in tutto e per tutto, il nostro stile personale. E’ con Desigual che inizia questo nuovo viaggio che potete starne certe, ci porterà ad esplorare un mondo sempre vitaminico, ricco di contaminazioni, fresco, trendy, originale e atipico come del resto è il DNA del brand più glam della moda giovane che conosca! Le anteprime della nuova collezione, sono uno spaccato tutt’altro che scontato, abbigliamento e accessori, rompono la monotonia e utilizzano un linguaggio semplice ed intuitivo, lo fanno attraverso l’uso dei colori e delle fantasie, in grado di svelare un nuovo inizio o forse il continuo di un cammino che non si è mai arrestato. Nella gallery di oggi, vi parlo proprio di tutto questo e lo faccio con le immagini di quelli che sono un breve accenno delle new entry e da quello che vedrete, non sarà difficile intuire che ci aspettano solo grandi emozioni di stile!

PANTALONE ALLA CAVIGLIA CON PRINT

Pantalone lungo dal taglio slim, con stampa di delicati fiori color ocra in stile orientale su sfondo nero. Cinque tasche aperte e chiusura di bottone gioiello, per un tocco sofisticato. Questo modello non può mancare nei tuoi look da giorno e da sera. Prezzo € 99,95 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



FELPA CORTA CON TAGLIO AMPIO

Il taglio ampio e corto di questo top trasforma la felpa in un capo casual molto speciale. A righe orizzontali e con una toppa dei nostri robot sul lato, presenta elastici su polsini e sul fondo, per una vestibilità leggermente a palloncino. Prezzo € 69,95 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



ZAINO BORCHIE E CINGHIE LETTERING

Uno zaino funzionale dal carattere rock. Il tessuto tecnico è abbellito da borchie dorate intorno al risvolto e agli scomparti a contrasto con le cinghie stampate con lettering. Pratico e affascinante, si può abbinare a tutti gli outfit casual. Prezzo € 99,95 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



GIACCA IN DENIM OVERSIZE RICAMO ROBOT

Giacca in denim celeste dal taglio oversize, con grande ricamo nella parte anteriore e carré posteriore a formare un robot in filo di lurex, che conferisce una texture luccicante e un tocco anni ‘80. Viva la logomanía! Prezzo € 149,95 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



FELPA LOVE RICAMO

Una felpa in 100% cotone, gradevole al tocco, in tinta unita e con dettagli che la rendono unica. Il ricamo posizionale sulla parte laterale del capo, con il messaggio della collezione “Love” e il lettering “Desigual” dietro accompagnato da motivi floreali, non passeranno di certo inosservati. Prezzo € 79,95 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



BORSA PATCHWORK IN RILIEVO

Il classico patchwork di Desigual acquisisce tridimensionalità in questa borsa dalla chiusura metallica con manico lungo da portare a spalla. I motivi risaltano grazie a forme e rilievi divertenti, tra cui spiccano in modo particolare le stelle ai lati. Prezzo € 79,95 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



BORSA CON STAMPA FLOREALE

In mano con il suo manico corto o sulla spalla con quello lungo… Portala come vuoi e sfoggia la stampa floreale in tre varianti di colore di questa borsa effetto pelle, che si chiude con un risvolto superiore dalle finiture metalliche a forma di cuore. Prezzo € 79,95 per info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



ZAINO FIORI LIBERTY

Borsa o zaino? Con questo modello vorrai passare subito al mondo degli zaini, perché non potrai resistere al suo tessuto stampato con fiori liberty e il lettering di pennellate con il messaggio della collezione. Le cinghie regolabili e i tre scomparti lo trasformano in uno zaino molto funzionale. Prezzo € 99,95 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



CAMICIA IN SETA RICAMATA

Camicia in cotone e seta dal taglio dritto, con ricami e inserti metallici nella parte anteriore e decorazioni su collo e polsini. Ispirata al Tibet, è un top in stile boho da indossare con i look da giorno. Prezzo € 119,95 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



BLUSA SVASATA IN VISCOSA

Questa blusa con manica lunga leggermente bombata è in viscosa, molto piacevole al tatto. I fregi delle cuciture, la stampa galattica triangolare (che va dalle spalle al petto) e il cordino di chiusura con pompon conferiscono uno stile boho ai tuoi outfit giorno. Prezzo € 79,95 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



GIACCA BIKER ROSA

La tua giacca biker classica diventa la più dolce dell’armadio grazie al color cipria. I dettagli sulle maniche e sulla schiena sono il nostro modo di rendere Desigual il capo. Modello in ecopelle con zip, scoprirai un nuovo modo di indossare i tuoi capi biker. Prezzo € 119,95 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



BORSA ARTY BOHO

Il love è nei dettagli di questa borsa dal print arty, nella sua chiusura metallica, nelle borchie floreali del profilo… Ma soprattutto nel suo doppio manico lungo: uno fine con borchie floreali e l’altro largo, con un fregio boho con fili che ricadono sui lati della borsa, a mo’ di frange. Prezzo € 79,95 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



GIACCA TRUCKER DENIM E FELPA

Giacca trucker in denim e felpa con patch floreale e a quadri, ricami e paillettes blu sul carré. Cappuccio e maniche in felpa blu e quattro tasche, due delle quali chiuse con un bottone e due aperte. Un capo casual che porta il denim a un livello più sofisticato. Prezzo € 149,95 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



CAMICIA LUNGA ASIMMETRICA

Camicia lunga asimmetrica, più corta davanti e più lunga dietro, dal taglio loose, con collo a camicia e manica lunga da arrotolare. Il taglio morbido e la romantica stampa floreale sparsa sulle tre fasce orizzontali la trasformano in un capo sofisticato ma facile da indossare. Prezzo € 109,95 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



CAMICIA OVERSIZE PRINT COORDINATO

Una camicia oversize può donare il tocco giusto ai tuoi look quotidiani. Questa che ti presentiamo qui è dotata di collo cutaway e di un print tono su tono di fregi, mandala e messaggi. Sceglila e senti tutta la libertà di movimento della sua composizione in 100% viscosa. Prezzo € 69,95 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



BORSA CON MINIBORSA INTERNA

Questa borsa dal doppio manico corto da portare a mano e con un manico lungo da portare a spalla contiene un grande segreto. E non è il patchwork a motivi in rilievo, bensì un’altra colorata mini-borsa che si nasconde alla perfezione nello scomparto interno. Prezzo € 99,95 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



Dite la verità, vi è venuta voglia di scoprire tutte le novità vero? Non dovrete fare altro che visitare il sito www.desigual.com e dare il via al vostro shopping!