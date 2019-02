SCOPRI “PORTOFINO” LA COLLEZIONE PRIMAVERA ESTATE 2019 COLLISTAR

Oggi è San Valentino finalmente, spero che tutti voi abbiate provveduto per tempo al regalo per la vostra dolce metà, anche se avete ancora qualche manciata di ore se siete i soliti ritardatari incalliti, ad ogni modo, io sono del parere che tutti i giorni sono perfetti per dedicarsi un bacio, una carezza, una dolce coccola o un pensiero romantico, però se la tradizione della ricorrenza in questi anni, ha sempre più preso piede, vorrà dire che anche da parte nostra non ci tireremo certo indietro. Passata anche questa, il nostro pensiero è ora rivolto unicamente, a quella che è la collezione Primavera Estate 2019, ogni giorno noi fashioniste, ce la mettiamo tutta per farci conoscere le novità più cool del panorama nazionale ed internazionale del mondo della moda, degli accessori e del make up, ed è proprio di questo che vogliamo parlarvi quest’oggi, in compagnia dell’ultima nata, si chiama Portofino l’ultima nata a cura di Collistar. Portofino non è solo una dichiarazione d’amore per il nostro Paese, ma molto di più. Quasi un dipinto, che all’interno ha tutte le sfumature di questo luogo incantato. Ci sono le pennellate del turchese e del verde del suo mare e dei suoi fondali, le trasparenze cangianti delle acque che con il sole si svelano in tutta la loro bellezza. Ma anche il rosa, l’avorio e l’ocra delle tipiche case che si riflettono nella baia. E il porpora del cielo al tramonto. Quattro ombretti in polvere, dalla texture setosa e a lunga tenuta, che si fondono sulle palpebre vestendole di un colore intenso e brillante. I pigmenti purissimi e facilmente sfumabili garantiscono una resa omogenea ad altissima fedeltà di tinta. Un inedito ombretto stylo dal tocco ultrasensoriale che esalta lo sguardo con un colore intenso, brillante dalla lunghissima tenuta. La sua texture leggera e setosa si sfuma perfettamente sulle palpebre garantendo un risultato luminoso, impeccabile e senza striature fino a 11 ore. Waterproof. Una matita professionale per un trucco occhi impeccabile. Impreziosita da luminosi glitter, straordinariamente morbida e facilmente sfumabile, questa matita può essere usata come eye liner oppure sfumata sulle palpebre come ombretto utilizzando l’apposito applicatore. Un gloss dalle eccezionali performances che, grazie alla sua formula esclusiva, rende le labbra più piene, levigate e sensuali. Una cascata di micro-perle dona alle labbra un effetto ultra-sparkling. Si può usare da solo o sopra il rossetto. La preziosità della perla e la freschezza dell’acqua si incontrano in questo illuminante liquido che sublima viso e décolleté facendoli risplendere di iridescenti bagliori. Perfetto da solo per creare splendidi punti luce; ideale miscelato al proprio trattamento viso o fondotinta per un effetto glow su tutto il viso.Una base trucco di tipo professionale che dona istantaneamente al viso un naturalissimo effetto mat levigante, minimizza l’aspetto dei pori e opacizza l’epidermide. Ideale per tutti i tipi di pelle, particolarmente indicato per pelli miste e grasse. E poi, beh, non dovrete fare altro che scoprire la splendida gallery che ho preparato, con tutte le informazioni di cui avete bisogno e tramite pochi clic, acquistare ciò che vi piace e consigliarle a tutte le vostre amiche. Direi che a questo punto, possiamo cominciare!

PORTOFINO – PALETTE 4 OMBRETTI COLORE INTENSO

Le romantiche sfumature di un tramonto si fondono in questa palette dai colori pieni e luminosi. Quattro ombretti in polvere, dalla texture setosa e a lunga tenuta, che vestono le palpebre di un colore intenso e brillante. I pigmenti purissimi e facilmente sfumabili garantiscono una resa omogenea ad altissima fedeltà di tinta. Compatta ed elegante, la palette è completata da un pratico specchio e da un applicatore a doppia punta. In promozione in questo periodo al prezzo di € 21,60 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Collistar, clicca qui. Inoltre, spedizione gratuita per tutti gli ordini effettuati dal 11 al 17 Febbraio 2019, risparmierete così € 5,90 e i prodotti verranno spediti entro le 24/48 h.



Le splendide sfumature del mare si fondono in questa palette dai colori pieni e luminosi. Quattro ombretti in polvere, dalla texture setosa e a lunga tenuta, che vestono le palpebre di un colore intenso e brillante. I pigmenti purissimi e facilmente sfumabili garantiscono una resa omogenea ad altissima fedeltà di tinta. Compatta ed elegante, la palette è completata da un pratico specchio e da un applicatore a doppia punta. In promozione in questo periodo al prezzo di € 21,60 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Collistar, clicca qui. Inoltre, spedizione gratuita per tutti gli ordini effettuati dal 11 al 17 Febbraio 2019, risparmierete così € 5,90 e i prodotti verranno spediti entro le 24/48 h.



GOCCE PREZIOSE PUNTO LUCE

La preziosità della perla e la freschezza dell’acqua si incontrano in questo illuminante liquido che sublima viso e décolleté facendoli risplendere di iridescenti bagliori. Perfetto da solo per creare splendidi punti luce, è ideale miscelato al fondotinta per un effetto extra-glow su tutto il viso. Agitare bene prima dell’uso. Non utilizzare sulle palpebre o il contorno occhi. Disponibile nel colore Perla bianca e Perla corallo. In promozione in questo periodo al prezzo di € 19,92 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Collistar, clicca qui. Inoltre, spedizione gratuita per tutti gli ordini effettuati dal 11 al 17 Febbraio 2019, risparmierete così € 5,90 e i prodotti verranno spediti entro le 24/48 h.



SOLO PER I TUOI OCCHI – OMBRETTO STYLO LUNGHISSIMA TENUTA

Un inedito ombretto stylo dal tocco ultrasensoriale che esalta lo sguardo con un colore intenso e brillante dalla lunghissima tenuta. La sua texture leggera e setosa si sfuma perfettamente sulle palpebre garantendo un risultato luminoso e senza striature fino a 11 ore. Facile e pratico da applicare, è l’alleato make-up per occhi sempre perfetti, i tuoi. WATERPROOF. Il temperino è incluso nello stylo. Chiudere accuratamente dopo l’utilizzo. Disponibile in sei diversi colori: Avorio, Nudo, Champagne, Conchiglia, Bronzo e Fumè. In promozione in questo periodo al prezzo di € 15,20 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Collistar, clicca qui. Inoltre, spedizione gratuita per tutti gli ordini effettuati dal 11 al 17 Febbraio 2019, risparmierete così € 5,90 e i prodotti verranno spediti entro le 24/48 h.



MATITA PROFESSIONALE OCCHI GLITTER – LUNGA DURATA SFUMABILE CON APPLICATORE

Un vero strumento professionale per un trucco occhi impeccabile. Impreziosita da luminosi glitter, straordinariamente morbida e facilmente sfumabile, questa matita può essere usata come eye liner oppure sfumata sulle palpebre come ombretto utilizzando l’apposito applicatore. Non applicare all’interno dell’occhio. Disponibile nei due colori: Turchese Tigullio Glitter e Profondo Blu Glitter. In promozione in questo periodo al prezzo di € 14,40 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Collistar, clicca qui. Inoltre, spedizione gratuita per tutti gli ordini effettuati dal 11 al 17 Febbraio 2019, risparmierete così € 5,90 e i prodotti verranno spediti entro le 24/48 h.



GLOSS DESIGN EFFETTO OLOGRAFICO

Un esclusivo Gloss, da usare da solo o sopra il rossetto, in tonalità cangianti che rivelano inediti effetti olografici e ultra-sparkling grazie a una cascata di micro-perle. Assolutamente da provare! Per la texture ipersensoriale, che assicura un effetto rimpolpante immediato e una brillantezza lunga durata, e per l’eccezionale performance dovuta alla sua formula esclusiva, che rende le labbra più piene, levigate e sensuali. Disponibile nei colori: 34 Perla bianca, 38 Perla rosa e 39 Perla corallo. In promozione in questo periodo al prezzo di € 15,60 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Collistar, clicca qui. Inoltre, spedizione gratuita per tutti gli ordini effettuati dal 11 al 17 Febbraio 2019, risparmierete così € 5,90 e i prodotti verranno spediti entro le 24/48 h.



PRIMER MAT LEVIGANTE ANTI-LUCIDO MINIMIZZA I PORI

Una base trucco di tipo professionale che si fonde sul viso con un naturalissimo effetto mat levigante, minimizza l’aspetto dei pori e opacizza l’epidermide perfezionando l’incarnato. – Azione Levigante: rende l’epidermide sorprendentemente liscia e levigata. – Azione Mat: la presenza di Amido di Tapioca minimizza la visibilità dei pori contrastando l’effetto lucido; l’estratto di Propoli, dalle proprietà riequilibranti, opacizza il viso lasciandolo morbido e setoso. – Azione Lunga Tenuta: fissa il trucco e ne migliora l’aderenza e la durata. Adatto a tutti i tipi di pelle, particolarmente indicato per le pelli miste e grasse. In promozione in questo periodo al prezzo di € 20,80 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Collistar, clicca qui. Inoltre, spedizione gratuita per tutti gli ordini effettuati dal 11 al 17 Febbraio 2019, risparmierete così € 5,90 e i prodotti verranno spediti entro le 24/48 h.



PRIMER UNIFORMANTE ILLUMINANTE VISO OCCHI

Un primer a lunga tenuta e super confortevole, proposto in un’unica nuance molto naturale. La texture cremosa e leggera del prodotto che va steso sul volto ben deterso e già idratato, si fonde con l’incarnato e subito leviga, illumina, corregge, uniforma, riempie, lifta e rinfresca. Un colpo di bacchetta magica e ombre, imperfezioni e antiestetici luccichii sono visibilmente minimizzati. La ricetta? Un ben equilibrato mix di elastomeri, gel a base siliconica e polveri soft focus. Il tutto rigorosamente con SPF 10, perchè la pelle durante il giorno dev’essere splendida ma anche super-protetta! Si può usare anche come primer occhi. Perfeziona, facilita e velocizza l’applicazione del fondotinta. Unica tonalità, per uniformare e minimizzare le piccole imperfezioni. Amplifica la tenuta del make-up. Trucco viso: stendere delicatamente prima del make-up, con le punta delle dita dall’interno verso l’esterno del viso. Trucco occhi: perfetto prima dell’ombretto, si applica sulle palpebre a piccoli tocchi. In promozione in questo periodo al prezzo di € 20,80 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Collistar, clicca qui. Inoltre, spedizione gratuita per tutti gli ordini effettuati dal 11 al 17 Febbraio 2019, risparmierete così € 5,90 e i prodotti verranno spediti entro le 24/48 h.



Una collezione questa, dedicata a chi si vuole bene, desiderosa di mostrare sempre e solo il lato migliore della propria bellezza e consapevole di possedere un fascino femminile, sempre al top. Prima di salutarci, vi ricordo di visitare il sito www.collistar.it per scoprire maggiori dettagli sulla collezione Portofino e approfittare con l’occasione, di conoscere tutte le novità in continuo aggiornamento, inoltre, iscrivendovi alla comodissima newsletter, riceverete subito 10€ di sconto sul primo acquisto. Se l’articolo è stato di vostro gradimento, condividetelo su tutti i social, lasciate un commento per farci conoscere la vostra opinione, per ulteriori info e richiesta, compilate il form di fianco, noi come sempre, ci vediamo alla prossima…See you soon dalle Fashioniste di Nozziamoci Magazine!