SCOPRI “PALETTE MANIA” LA NUOVA PROMOZIONE A FIRMA URBAN DECAY

Oggi è il 13 di Maggio, almeno il calendario dice questo, sì perchè se guardo fuori dalla finestra potrei pensare che siamo nel pieno dei mesi invernali, pioggia, cielo grigio, un freddo niente male e di sole, caldo, relax e passeggiate in centro, neanche l’ombra, se a questo aggiungiamo che è Lunedì, il giorno peggiore della settimana perchè ci si divide tra il pensiero del weekend in cui ci siamo rilassate da una parte, mentre dall’altra prevale la consapevolezza che ricomincia la battaglia della solita routine, per finire aggiungiamo una manciata di problemi quotidiani, quelli devo ammettere che non mancano mai, beh, capirete bene che non c’è molto da stare allegre! Ma quando tutto sembra remare controvento, ecco il tanto atteso raggio di sole che ha il potere di cambiare l’esito intero della giornata, state pronte mie care signore, perchè quello che andrò a dirvi a breve, vi farà saltare letteralmente di gioia, è bene da Urban Decay è scattata la Palette mania! Acquistando una palette occhi, riceverete Perversion Mascara e Naked Skin Highlighting Fluid in formato deluxe per aderire all’iniziativa, non dovrete fare altro che inserire il codice: PALETTEMANIA ed il gioco è fatto, spiù semplice di così? Il mio consiglio, è quello di scoprire tutte quelle disponibili sul sito ufficiale www.urbandecay.it perchè la promozione è valida fino al 20 maggio 2019 o fino ad esaurimento scorte, per cui fossi in voi, non starei tanto a pensarci! Nel frattempo per non farci mancare nulla, ho preparato una splendida gallery, con quelle che sono le mie preferite, giusto per non farci mancare nulla!

NAKED RELOADED

Reinventare. Ridefinire e Ripensare da zero le nuance neutre: ecco la nostra missione. Scopri Naked Reloaded, la palette di ombretti con 12 nuovissime tonalità nude perfette per tutti, senza alcuna distinzione. Le nuovissime nuance di neutri sono finalmente qui, e sono tutto fuorchè ordinarie. Naked Reloaded è la palette di ombretti nude della quale non potrai più fare a meno: tutto ciò che ti serve, racchiuso in un’unica confezione. Queste 12 sfumature includono morbidi opachi, metallizzati e tonalità shimmer con micro-glitter. Bonus: sappiamo bene quanto sia doloroso toccare il fondo (ci siamo passati tutti), per questo abbiamo creato le quattro cialde che userai di più in formato extra-large! Ogni tonalità vanta la nostra strabiliante formula che dona una consistenza vellutata ed un colore super intenso. L’arma segreta della Palette Naked Reloaded è indubbiamente la nuance Retro. Utilizza questa tonalità d’ombretto pesca adatta a tutti sopra la piega dell’occhio come colore di transizione. È un vero “jolly”, perfetta per tutti gli incarnati. Per un risultato ancora più impeccabile, applica il tuo Eyeshadow Primer Potion in Eden al centro della palpebra; dopodichè, utilizza la nuance Angel Fire per creare un finish olografico. Prezzo € 46 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.





ON THE RUN

È il momento di afferrare i bagagli e correre verso la tua prossima grande avventura con On the Run, le nostre nuove tre palette tascabili ed in formato viaggio. Ispirate alla Palette Born To Run, queste mini palette sono perfette da portare con te in qualsiasi occasione o per i tuoi viaggi organizzati all’ultimo minuto. Ogni palette contiene 8 diverse tonalità che spaziano da un finish matte ad uno metallico, con l’aggiunta di una shade “jolly” che ti permette di cambiare il tuo look o aggiungere un tocco luminoso. Gli ombretti di On The Run sono creati con la nostra iconica ed incredibile formula, che fornisce ad ogni sfumabilissima tonalità una texture vellutata ed un pigmento vivo, garantendo un effetto long-lasting sulla palpebra. Vai da zero a cento con la palette Bailout – confezionata in un packaging che contiene nuance sui toni del viola, lavanda e sfumature neutre. Fuga non pianificata? Tranquilli, c’è Detour – packaging che contiene tonalità che vanno dal siena-tonalità neutre al turchese metallizzato, con l’aggiunta di una tonalità jolly. Non riesci a scegliere? Vai per la tua strada con Shortcut, la nostra palette che contiene un mix dai toni caldi e neutri. Aggiungi quel tocco in più grazie ad una nuance rosso mattone con una finitura shimmer. Prezzo € 25 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.





NAKED CHERRY

Questa è la nostra versione più selvaggia di Naked…la palette di ombretti Naked Cherry ha un mood sexy che è più seducente che dolce. Con 12 tonalità neutre mai viste prima, questa palette ispirata ai colori delle ciliegie fa risaltare il tuo sguardo rendendolo audace e seducente. Queste 12 nuovissime nuance includono morbidi opachi e metallizzati accesi, che vanno dall’avorio crema all’oro rosa scintillante e alla più intensa amarena. Siamo già innamorati di Bing, un malva profondo che è un trend del momento. Non riusciamo a fare a meno anche di Drunk Dial, un bordeaux metallico scintillante perfetto per realizzare look smoky da togliere il fiato. Gli ombretti garantiscono una tenuta perfetta e permettono di creare look facilmente sfumabili. Ogni tonalità vanta la nostra strabiliante formula che dona una consistenza vellutata e un colore super intenso. Decorato con una fila di invitanti ciliegie, il pack di Naked Cherry include uno specchio grande e comodo ed un pennello doppio che permette da una parte un’applicazione precisa e dall’altra facilmente sfumabile. Che tu sia in ufficio o in viaggio o a casa tua, Naked Cherry renderà speciale ogni occasione con i suoi toni neutri più freddi e quelli più sexy e scintillanti. Tonalità incluse:

Hot Spot (avorio matte);

Caution (beige neutro chiaro matte);

Bang Bang (rosa shimmer con riflessi dorati e iridescenti);

Feelz (rosa soft matte);

Juicy (pesca soft caldo);

Turn On (rosa chiaro metallico luminoso);

Ambitious (rosa scuro metallico);

Bing (malva profondo matte);

Devilish (rosso-prugna matte);

Young Love (mirtillo metallico);

Drunk Dial (borgogna profondo metallico);

Privacy (prugna-marrone profondo matte);

Prezzo € 51 per tutte le info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.





APHRODISIAC EYESHADOW PALETTE

Sprigiona la tua divina femminilità con la nostra ultima chicca: la palette di ombretti Aphrodisiac. Questa nuova creazione degna di una dea ruota intorno ai romantici toni dell’oro ed è perfetta sia per make-up neutri che per look smoky. La palette di ombretti Aphrodisiac è composta da sei nuance seducenti dai riflessi metallici – dai toni più scuri del prugna a quelli nude più caldi. È un mix perfetto di colori matte e riflessi luminosi che crea un connubio magico. Abbiamo già perso la testa per la nuance Addict: un magenta profondo e luminoso, perfetto per creare look smoky che ricordano i colori del vino. Ultracompatta, questa sottile palette è comodissima per ogni tipo di borsa, permettendoti di portare sempre con te questo magico afrodisiaco. Fiorendo come petali di rosa, Aphrodisiac ti farà sentire le vibrazioni autunnali attraverso le tonalità ispirate alla stagione. Dal momento che ti meriti una potenza e un’ombra che non si sfaldano o svaniscono su di te, ogni sfumatura di Afrodisiaco è composta dalla nostra formula strabiliante che conferisce ad ogni sfumatura la sua consistenza vellutata, la sua sfumabilità e il colore intenso che dura. Sfumature incluse:

SHEETS (nude caldo matte);

BEYOND (matte terra-cotta);

NIGHT FEVER (oro rosa soft metallico);

ADDICT (magenta profondo shimmer);

GLARE (marrone metallico con oro shimmer);

WHIPLASH (marrone rossastro profondo matte);

Prezzo € 29 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.





LIGHTBEAM EYESHADOW PALETTE

I tramonti più spettacolari sono diventati molto più semplici da osservare. La nostra nuova gamma di ombretti Lightbeam rende la riproduzione della romantica luce dorata del sole al tramonto un gioco da ragazzi! Rendi speciale il tuo beauty con questa elegante palette dai colori caldi, contenente cinque nuovissime tonalità di ombretti, dalle nuance neutre delle quali non poter fare a meno ad un arancione metallizzato super scintillante che lascia a bocca aperta. Considera Lightbeam Eyeshadow Palette la tua “ora d’oro”. Con i suoi colori versatili, questo kit compatto ricrea la tua luce migliore in qualsiasi momento ed esalta ogni angolo del viso. Applica Paradox, un arancione vivace e metallico, sulla linea delle ciglia per ottenere un look audace che si abbini ai colori dell’orizzonte. Oppure stendi Nudie, un morbido rosa nude, sulle palpebre e sfumalo con Vibe, un marrone caldo e scintillante, nella piega per una definizione più scura. Realizzate con la nostra formula stupefacente che conferisce ad ogni tonalità una texture vellutata, un colore vivo e una perfetta sfumabilità, ogni nuance mantiene il pigmento vivo, garantendo un effetto long lasting sulla palpebra. Inoltre, il packaging in oro rosa ramato lucido contiene uno specchio accanto ai nuovi ombretti dai colori estivi, in modo da poter portare le tue vibrazioni al tramonto con te ovunque tu vada. Tonalità Incluse:

NUDIE (soft pink-nude matte);

VIBE (marrone caldo con micro-riflessi dorati);

PARADOX (arancione metallico con micro-riflessi dorati);

GOLDEN HOUR (rosso bruciato con shift verde e micro-shimmer verde);

INFLUENCE (marrone metallizzato con micro-riflessi dorati);

Prezzo € 24 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.





NAKED HEAT

Lasciati travolgere dal momento con 12 NUOVISSIME nuance neutre dalle tonalità ambrate (ancora più hot!), di cui non potrai più fare a meno — marroni caldi, arancioni bruciati e terra di Siena intensi. Naked Heat proietta il mondo Naked in una direzione completamente nuova. Da un marrone rossiccio opaco super morbido a un rame scintillante, a un bronzo intenso e cangiante, questa palette ha tutto ciò di cui hai bisogno per creare look da giorno sensuali, look da sera intensamente smoky e tutto quello che c’è nel mezzo. Queste sfumature sono incredibili su qualsiasi incarnato e super HOT. Attualmente la nostra ossessione si chiama En Fuego, un rosso opaco, che sta meravigliosamente bene nella piega dell’occhio o sulla palpebra. Ember è la nostra sfumatura must per uno smoky eye dai toni perfettamente caldi. E non ci bastano mai neanche Scorched, un intenso rosso metallizzato con micro-iridescenza dorata, e Dirty Talk, un rosso bruciato metallizzato davvero magnifico. Ogni tonalità all’interno della palette Naked Heat è caratterizzata dal nostro Pigment Infusion System ™, capace di donare agli ombretti pigmenti ultra intensi e facilmente sfumabili, per un’applicazione semplice e rapida. La combinazione di ingredienti permette al colore di aderire perfettamente al resto della formula, per un effetto impeccabile ad ogni utilizzo. Il risultato? I colori che sogni, perfettamente aderenti alla palpebra applicazione dopo applicazione. Dovunque la porterai, in ufficio, a casa di quel ragazzo carino di ieri sera o a 12.000 metri di quota, Naked Heat ha tutto ciò che ti serve, compresi uno specchio grande e un pennello a doppia punta. I pennelli della palette sono realizzati con la stessa cura che mettiamo nei nostri Pennelli UD Pro. Hanno prestazioni pazzesche e sono tra i nostri strumenti preferiti. Il Blender Brush è perfetto per una sfumatura impeccabile, a prova di errore. Usa il Detailed Crease Brush per ottenere un’applicazione precisa nella piega dell’occhio. Prezzo € 51 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.





URBAN ESSENTIALS EYE KIT

Crea infiniti look occhi grazie al kit Urban Essentials Eye Kit – completo di tre tonalità del nostro iconico ombretto Eyeshadow, tre cremosissime matite occhi 24/7 Glide-On (tutte full size!) e perfino un campione deluxe della leggendaria base per ombretto Primer Potion, nella variante Original. Con un set così versatile, le possibilità sono davvero illimitate e le nostre tonalità si adattano perfettamente a qualsiasi tipo di incarnato, valorizzandolo al meglio. Passa da look giorno neutrali a divertenti look da sera in poche semplici mosse! Anziché inserire tutti questi prodotti all’interno di un pack noioso e privo di personalità, abbiamo pensato a questo mini scrigno (che ricorda le nostre Vaults!). Il risultato? Un kit per veri Junkies e collezionisti, che sarete fieri di esporre sul vostro vanity. Prezzo € 69 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



Queste che vi ho mostrato, sono sostanzialmente le mie preferite, quelle che mi sento di consigliare in quanto le ho provate e le utilizzo quotidianamente per il mio make-up. Prima di lasciarvi vi ricordo che nonostante la promo scada il 20 Maggio, negli ultimi minuti, ho notato che molte delle palette stanno velocemente andando esaurite, per cui sbrigatevi a meno che non vogliate arrivare troppo tardi. Se l’articolo è stato di vostro gradimento, condividetelo su tutti i social, lasciate un commento per farci conoscere la vostra opinione, per ulteriori info e richieste, compilate il form di fianco, noi come sempre, ci vediamo alla prossima…See you soon dalle Fashioniste di Nozziamoci Magazine!