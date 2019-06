SCOPRI LE NOVITÀ BOTTEGA VERDE E APPROFITTA DELLE PROMO DISPONIBILI

Non c’è nulla di meglio che tornare a casa dopo una calda giornata di lavoro e rilassarsi con una bella doccia fresca e rigenerante oppure preferite un bagno immerse nella vasca a ritemprarvi e godervi del sano relax? In entrambi i casi, sapete bene quanto sia necessario trovare la giusta essenza in grado di regalarci delle sensazioni uniche, niente di meglio a questo punto che rivolgersi a Bottega Verde e alla nuova linea di Bagnodoccia disponibili in nove diverse profumazioni, ma la vera sorpresa è che a corredo di ognuno di questi, troverete un fantastico Eau de Toilette con la medesima profumazione, per immergersi totalmente nell’atmosfera rilassante dei prodotti naturali selezionati da Bottega Verde, tutto questo, ad un prezzo in promo di € 9,99 con lo sconto del 68% già applicato. Ma non finisce qui, perchè c’è dell’altro, si chiama Tiarè e vi assicuro che ne sentirete parlare per l’intera stagione, per due motivi principali, il primo è che come sempre, rappresentano un prodotto di grande qualità sotto tutti i punti di vista e poi per la splendida promozione del 50% applicata a tutte le proposte disponibili sul sito ufficiale www.bottegaverde.it e che una parte di questi, andrò a mostrarvi nella gallery di oggi. Già questo basta per cambiare nettamente l’esito della giornata vero? E se a questo aggiungessimo altre imperdibili sorprese? Intanto, a fronte di un qualsiasi acquisto online, riceverete in omaggio la crema viso alle mandorle dolci, formulata con olio di mandorle, dal potere emolliente e vellutante, adatta a tutti i tipi di pelle, nel formato da 50ml, aggiungendo invece soli € 3,50 riceverete l’esclusivo Beauty case che vi permette di avere a portata di mano e in ordine tutto l’occorrente per la vostra routine di bellezza… anche in viaggio. Sfoggiate una romantica fantasia floreale che mixa colori e forme su un fondo blu notte; è dotato di un’apertura centrale con cerniera a doppio cursore; ha un gancio per permetterti di appenderlo e più tasche dove riporre piccoli oggetti come pennello, accessori e cosmetici. Ed infine, al raggiungimento di una spesa di 40€ scatta il secondo imperdibile regalo, il Mascara Volume Extra con vitamina E e proteine della seta. Sapete quanto Bottega Verde ama coccolare e prendersi cura dei propri clienti, per cui non meravigliatevi per tutto questo, è assolutamente normale! A questo punto, fiondatevi nel mondo Bottega Verde e non lasciatevi sfuggire nessuna di queste splendide offerte, anzi spargete la voce non siate ingorde, di prodotti ce ne sono per tutte!

VANIGLIA NERA

Vaniglia Nera – Bagnodoccia con estratto di Vaniglia (400 ml)

La sua soffice e dolce schiuma deterge delicatamente lasciando sulla pelle una fragranza sontuosa e raffinata. Un inno alla femminilità in cui esplode tutta la sensualità della Vaniglia nera e invitanti note di fiori e frutta. La formula delicata è arricchita con estratto di Vaniglia… per una pelle che fiorisce di bellezza.

Vaniglia Nera – Eau de toilette (30 ml)

Femminile e intrigante, è una fragranza costruita intorno alla magia della Vaniglia nera, orchidea dall’eleganza misteriosa e sensuale, amata fin dall’antichità per la grazia dei suoi petali e la dolcezza affascinante della sua fragranza. Evocatrice di sogni, ammaliatrice indiscussa e regina assoluta dei giardini tropicali. Le sue note dolci e sensuali, danzano intorno ad un bouquet di fiori in cui si insinuano golose e delicate vibrazioni di frutta. Elegante e calda, risveglia la naturale raffinatezza di ogni donna.

Prezzo € 9,99 per info e per acquistali sul sito ufficiale, clicca qui.



ROSA

Rosa – Bagnodoccia con acqua di boccioli di Rosa (400 ml)

E’ come immergersi in un soffice tappeto di petali vellutati questo inebriante bagnodoccia dalla romantica fragranza di Rosa. La sua dolce schiuma delizia la pelle regalando vellutato benessere. La speciale formula è arricchita con acqua di boccioli di Rosa… per una detersione che fiorisce di deliziosa morbidezza.

Rosa – eau de toilette (30 ml)

Romantica, incantevole, magnifica… un’interpretazione meravigliosa delle deliziose note olfattive del fiore più amato, la Rosa. Un inno alla bellezza assoluta, che accarezza i sensi con note magiche di petali bagnati di rugiada ed effluvi intensi di fiori che sbocciano nei giardini di primavera. Setosa, morbida e gentile come i petali della Rosa, è lei la regina delle essenze. Romantica per tutte le donne, nobile per le principesse, innocente per le fanciulle, dolcissima per le mamme, intensa per le donne innamorate… un inno alla femminilità in tutte le sue straordinarie manifestazioni.

Prezzo € 9,99 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



PETALI DI VANIGLIA

Petali di Vaniglia – Bagnodoccia con estratto di Vaniglia (400 ml)

Accarezza la pelle con la sua soffice schiuma, delicata e leggera come i petali vellutati della Vaniglia. La sua meravigliosa fragranza avvolge di benessere anche i sensi che sbocciano di felicità. La speciale formula è arricchita con estratto di Vaniglia… per una detersione di puro piacere.

Petali di Vaniglia – eau de toilette (30 ml)

Dolce e delicata come i petali vellutati della Vaniglia, veste la pelle con garbo e leggerezza come la seta più pregiata. Raffinata nella sua melodia incantatrice, apre le danze della seduzione l’arancia dolce di Sicilia, stemperata nelle note aromatiche del The bianco e dell’Artemisia. Dal cuore sgorgano stuzzicanti accordi di spezie avvolte nella dolcezza cremosa della Vaniglia… un caleidoscopio di emozioni dosate sapientemente per suscitare piacere ad ogni goccia che cade sulla pelle.

Prezzo € 9,99 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



PEPE ROSA

Pepe rosa – Bagnodoccia con estratto di Pepe rosa (400 ml)

Promette un meraviglioso viaggio di benessere questo inebriante bagnodoccia dalla formula delicata, arricchita con estratti di Pepe rosa e di Vaniglia. La schiuma soffice e generosa coccola la pelle e accende i sensi con la sua coinvolgente fragranza, meraviglioso connubio di stuzzicanti note di Pepe rosa e Bergamotto, scaldate da cremosi accordi di Vaniglia… per una detersione indimenticabile!

Pepe rosa – Eau de toilette (30 ml)

Inebriante mosaico di coinvolgenti sentori che ricamano nell’aria paesaggi dalle sorprendenti sfumature. Un viaggio sensoriale che debutta con le tinte vivaci e briose del Pepe rosa, ci porta tra gli agrumeti della Calabria, con freschi effluvi di Mandarino e Bergamotto, ha nel cuore tutta la passione della Sicilia con le incantevoli note dei Fiori d’Arancio, ed ammalia con sensuali accordi di Vaniglia e cremosi sentori di Resine e Legni pregiati. Generoso sulla pelle stuzzica i sensi e fa volare la fantasia.

Prezzo € 9,99 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



TIARE’

Tiarè – Bagnodoccia con Monoi di Tahiti (400 ml)

Un incantevole bagnodoccia dalla profumazione esotica e dalla setosità invitante. Contiene autentico Monoi di Tahiti e regala una sensazione di morbidezza alla pelle accarezzando i sensi con la deliziosa fragranza esotica del fiore di Tiarè… per trasformare il momento della detersione in un autentico viaggio di piacere!

Tiarè – Eau de toilette (30 ml)

Dolce, esotico, avvolgente, regala meravigliose e intense sensazioni e libera sulla pelle l’aroma dolce, leggero e sensuale dei fiori di Tiarè, simbolo di bellezza delle donne Polinesiane. Candido come i fiori tropicali, dolce come una passeggiata su una spiaggia incontaminata, inebriante come un viaggio lontano… per immergersi nell’atmosfera esotica di una vacanze da sogno!

Prezzo € 9,99 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



NEROLI

Neroli – Bagnodoccia con acqua di Arance di Sicilia (400 ml)

Sprigiona meravigliose sensazioni questo profumato bagnodoccia dalla fragranza fresca e raffinata, costruita intorno all’essenza del Neroli. La sua soffice schiuma coccola la pelle regalando morbido benessere. La speciale formula è arricchita con acqua di Arance bio di Sicilia… per una detersione di fresco piacere.

Neroli – eau de toilette (30 ml)

Facile innamorarsi di questa essenza, interpretazione suggestiva e raffinata del Neroli, la pregiata essenza ricavata dai fiori d’Arancio, che sbocciano candidi e profumati sotto il sole del mediterraneo. Meravigliosamente invitante al primo soffio, sprigiona vivaci effluvi di foglie verdi e agrumi di Sicilia, svela un cuore crepitante di Lavanda e Violetta su cui si posano i candidi petali dei fiore d’Arancio… amato dalle spose, preannunciatore della primavera. Le note avvolgenti del Muschio lasciano un’eco di rassicurante seduzione… per vestirsi ogni giorno di luminosa eleganza.

Prezzo € 9,99 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



TIARE’ – ESSENZA D’ACQUA RINFRESCANTE CORPO 100 ML

Dolce, esotica, avvolgente, regala meravigliose e intense sensazioni e libera sulla pelle il profumo leggero e sensuale dei fiori di Tiarè, simbolo di bellezza delle donne Polinesiane. Candida come i fiori tropicali, dolce come una passeggiata su una spiaggia incontaminata, inebriante…come un viaggio lontano. Da spruzzare sulla pelle ogni volta che si vuole una ventata di freschezza appagante e per immergersi magicamente nell’atmosfera esotica di una vacanze da sogno! Sceglilo se vuoi una freschezza esotica e avvolgente. Profumo: testa: Latte di Cocco, Zenzero, Cedro. Corpo: Rosa, Gardenia, Fiore di Tiarè. Fondo: Vaniglia, Legno di Cashmere, Fava Tonka. Prezzo € 6,99 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



TIARE’ – OLIO UNIVERSALE CORPO E CAPELLI

E’ l’olio che dona alla pelle quell’aspetto elastico e setoso che richiama alla fantasia l’immagine armoniosa e splendente delle donne polinesiane! Un elisir di bellezza formulato con autentico Monoi di Tahiti, ricco di sostanze nutrienti ed emollienti. Ottimo per il corpo, dona una sensazione di morbidezza e idratazione che si prolunga per tutta la giornata. Ideale anche per i capelli, come nutriente e lucidante al posto del balsamo, o da utilizzare in spiaggia per proteggerli dalla salsedine e dal sole. Un prezioso alleato di bellezza, da portare sempre con sè! Sceglilo se vuoi una pelle morbida e vellutata, vuoi capelli setosi e lucenti, vuoi preservare la bellezza delle unghie. Usalo così: Per la bellezza della pelle del corpo:dopo il bagno o la doccia, massaggiare sulla pelle ancora umida.- Per i capelli: applicare sulla lunghezza dei capelli asciutti prima del lavaggio oppure umidi, evitando le radici, e lasciare in posa dai 10 ai 30 minuti. Procedere al lavaggio. – Come anticrespo, protettivo per la spiaggia: stendere una piccola quantità sui capelli asciutti prima di andare in spiaggia o in piscina. Profumo: Cocco monoi. Prezzo € 14,99 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



TIARE’ – DIFFUSORE DI FRAGRANZA CON BASTONCINI

Dolce, esotica, avvolgente, regala meravigliose e intense sensazioni e libera nell”aria l’aroma dolce, leggero e sensuale dei fiori di Tiarè. Candido come i fiori tropicali, dolce come una passeggiata su una spiaggia incontaminata, inebriante come un viaggio lontano” per immergere tutta la casa nell’atmosfera esotica di una vacanze da sogno! Prezzo € 8,49 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



TIARE’ – BAGNODOCCIA DA 750ML

Un incantevole bagnodoccia dalla profumazione esotica e dalla setosità invitante. Contiene autentico Monoi di Tahiti e regala una sensazione di morbidezza alla pelle accarezzando i sensi con la deliziosa fragranza esotica del fiore di Tiarè… per trasformare il momento della detersione in un autentico viaggio di piacere! Sceglilo se vuoi detergere la pelle con una profumazione esotica. Prezzo € 7,48 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



TIARE’ – CREMA CORPO CON MONOI DI TAHITI 200 ML

Un ricco e intenso trattamento di bellezza per la pelle del corpo, formulato con autentico olio Monoi di Tahiti, dalle nota azione nutriente ed emolliente, e Vitamina E, antiossidante. Ad ogni applicazione regala alla pelle meravigliosa morbidezza avvolgendola con le inebrianti note del fiore di Tiarè. Un piacere da concedersi dopo il bagno o la doccia per una pelle davvero setosa e deliziosamente profumata. Sceglilo se vuoi una detersione delicata, usalo così: applicare dopo il bagno o la doccia sulla pelle asciutta e massaggiare fino a completo assorbimento. In caso di pelle secca, ripetere l’applicazione due volte al giorno. Prezzo € 7,99 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



E poi…beh, ci vediamo su www.bottegaverde.it per scoprire il resto dei prodotti disponibili oltre a tutte le novità in continuo aggiornamento, perchè il tema di Bottega Verde non si ferma mai e ne crea sempre una nuova! Se l’articolo è stato di vostro gradimento, condividetelo su tutti i social, lasciate un commento per farci conoscere la vostra opinione, per ulteriori info e richieste compilate il form di fianco, noi come sempre, ci vediamo alla prossima…See you soon dalle Fashioniste di Nozziamoci Magazine!