MANILA GRACE PRESENTA LA NUOVA COLLEZIONE AUTUNNO/INVERNO 2019

Da poco approdate nei negozi online ed in quelli fisici, le collezioni autunnali stanno rapidamente prendendo il posto di quelle estive che ormai lasciano inesorabilmente spazio alle proposte che qualche mese fa, abbiamo ammirato dalle passerelle di tutto il mondo e che come di consueto, ci hanno restituito una visione di quelli che saranno gli stili che andranno a comporre i nostri outfit, quando le temperature fredde prenderanno il sopravvento. In strada, è un susseguirsi di cartelloni pubblicitari che mostrano capi autunnali di ogni genere, giornali, web e tv, sono le vetrine che meglio di altre, influenzano quella che è la nostra visione generale, per cui possiamo ben dire di avere già le idee chiare su come sarà la prossima stagione, certo amiamo profondamente l’estate, ma la voglia di sperimentare nuovi look è una costante che non possiamo certo nascondere! Ogni giorno dalle pagine del nostro magazine, cerchiamo di aggiornarvi su tutte quelle che sono le novità del settore moda, consapevoli che il potente strumento di comunicazione di cui facciamo parte, possa per voi essere un valido aiuto capace di mettere in luce quelle che a nostro avviso, sono i così detti imperdibili, capi e accessori in particolar modo che meglio di altri, attirano la nostra attenzione e che per questo, sentiamo il bisogno di mostrarvi. Anche questo pomeriggio, nonostante sia Ferragosto, siamo sempre qui, pronte a dedicarvi la gallery che abbiamo realizzato, con quella che è parte della preview, della nuova collezione autunnale Manila Grace, azienda che amiamo particolarmente per tanti buoni motivi, uno su tutti, quello di non essere mai stata vittima delle tendenze, conservando perciò il proprio stile sempre glam e profondamente elegante. Questa è la donna proposta nelle collezioni Manila Grace, una donna che afferma un senso dello stile fatto di contaminazioni e sovrapposizioni, di creazioni in movimento. Colori concreti e forme spesso destrutturate, tessuti tinti e ritinti, macchiati ad arte, intrecciati, mischiati ed annodati. Mie care signore, non vi chiedo null’altro che una parte del vostro tempo, così che possiate scoprire la magia delle nuove creazioni a noi riservate per la prossima stagione, per cui vi auguro un piacevole pomeriggio di shopping, in nostra compagnia!

CAMICIA DENIM CON FIOCCO

La camicia in denim proposta da Manila Grace si farà scegliere per la morbida vestibilità e per l’allure moderna. Il fiocco frontale che chiude il colletto della camicia e le spalline con arricciatura conferiranno quel tocco di eleganza contemporanea al vostro stile di ogni giorno. Prezzo € 200 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



MAGLIA COLLO AMPIO BICOLOR

Elegante e sensuale questa maglia in 100% lana Manila Grace dal collo ampio. Spalla scoperta e collo sciallato per questo capo pass-partout che donerà un toco di eleganza ai vostri outfit. La modella indossa la taglia 40 ed è alta 179 cm. Prezzo € 268 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



STIVALE TEXANO MULTICOLOR

Affronta ogni giorno con una dose di stile extra con i tuoi nuovi texani in pelle Manila Grace. Punta stretta e pattern multicolor per questi texani, perfetti da abbinare ad un paio di pantaloni cropped o a sigaretta, o sotto abitini e minigonne. Altezza tacco: 6 cm Prezzo € 481 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



MAGLIA A PANNELLI COLLO ALTO

Maglia asimmetrica a pannelli con collo alto e maniche lunghe in 100% cotone. Questo capo si abbina con jeans o pantaloni skinny per un look confortevole e alla moda. La modella indossa la taglia S ed è alta 179 cm. Prezzo € 239 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



GONNA PORTAFOGLIO

Sexy e confortevole questa gonna a portafoglio firmata Manila Grace. Il tessuto morbido e la chiusura con nodo sul fianco rendono questo capo versatile ed originale. Da abbinare ad un paio di stivali o a delle decolleté. La modella indossa la taglia 40 ed è alta 178 cm. Prezzo € 190 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



STIVALE ANFIBIO

Rock e stile per questi anfibi borchiati con lacci di colore a contrasto a 6 cinturini firmati Manila Grace. Chiusura laterale tramite zip. Altezza tacco: 3 cm. Prezzo € 450 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



CAMICIA CON FIOCCO

Divertente ed originale questa camicia con fiocco Manila Grace. Il fiocco per chiudere il colletto e le maniche ampie a sbuffo conferiscono un tocco di originalità a questo capo. LA modella indossa la taglia 40 ed è alta 179 cm. Prezzo € 153 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



MINI ABITO

Versatilità e unicità caratterizzano questo abito maniche lunghe in stampa floreale con fondo asimmetrico. Il colletto alla francese con il laccetto da un tocco sbarazzino al capo. Chiusura con bottoncino sul retro. La modella indossa la taglia 40 ed è alta 178 cm. Prezzo € 263 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



CAMICIA MANICA AMPIA

Camicia in viscosa a maniche lunghe con spalline strutturate e stampa patchwork floreale. Da abbinare a skinny pants per un tocco glamour ad ogni vostro look. La modella indossa la taglia 40 ed è alta 179 cm. Prezzo € 200 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



BLAZER

Elegante e versatile questo blazer doppiopetto Manila Grace in misto lana. La fantasia check e la fodera interna a righe conferiscono personalità ed originalità a questo capo. Da abbinare a jeans, gonne o pantaloni tinta unita, questo capo vi consentirà diversi tipi di abbinamento. La modella indossa la taglia 40 ed è alta 178 cm Prezzo € 460 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



PANTALONI CON PIEGA

Sexy e versatili i pantaloni con piega proposti da Manila Grace per questo inverno. Stile e praticità per un capo passe-partout in questo lungo inverno. Da indossare con un paio di stivali per un look più urbano o con un paio di decolleté per una serata elegante. Chiusura frontale con cinta con fibbia incorporata, gancetto e zip a scomparsa. La modella indossa la taglia 40 ed è alta 179 cm. Prezzo € 200 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



PANTALONE PALAZZO JACQUARD

Comodo ed elegante questo pantalone Jacquard a zampa in misto lana proposto da Manila Grace. Da abbinare ad un paio di sneakers o a delle decolleté, questo è un capo versatile da utilizzare in ogni occasione. Chiusura con zip laterale. La modella indossa la 40 ed è alta 179 cm. prezzo € 172 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



CHIODO CON ROUCHES

Sexy ed originale questo chiodo in pelle con zip verticale e rouches sul bavero proposto da Manila Grace per questa stagione. Spalline fissate con bottoni a pressione, cintura in vita tono su tono, zip sui polsini, taschino con zip sul petto e tasche laterali. La modella indossa la taglia 40 ed è alta 179 cm. Prezzo € 421 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



MAGLIA MARINA SCATOLETTA M/C

Maglia misto lana a scatoletta a maniche corte con giromanica sceso e collo alto e avvolgente. L’intreccio luminoso del lurex dona a chi lo indossa un look ricercato e unico perfetto in ogni momento della giornata.La modella indossa la taglia 40 ed è alta 177 cm. Prezzo € 127 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



MAGLIA

Morbidezza e leggerezza per questa maglia misto lana firmata Manila Grace. Scollo a barchetta, lunghezza alle anche per un capo che conferirà morbidezza, calore e romanticismo alle vostre mise. Un capo da abbinare a skinny jeans o pantaloni. La modella indossa la taglia 40 ed è alta 178 cm Prezzo € 187 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



Ed allora mie care che ve ne pare? Come preview non c’è che dire, come avrete ben capito, si preannuncia una collezione da sogno sotto tutti i unti di vista, per il momento la sola cosa da fare da parte vostra, è quella di visitare il sito ufficiale www.manilagrace.com e scoprire tutto il resto delle proposte di quella che è l’anteprima, mentre per la collezione ufficiale nella sua completezza dovremo attendere, di certo, iscrivendovi alla comoda newsletter, verrete aggiornate prima di tutte su quelle che sono le novità e le eventuali promozioni disponibili, inoltre, così facendo, riceverete anche il 10% di sconto sul primo ordine, una ragione in più per farlo! Se l’articolo è stato di vostro gradimento, condividetelo su tutti i social, lasciate un commento per farci conoscere la vostra opinione, per ulteriori info e richieste, compilate il form di fianco, noi come sempre ci vediamo alla prossima…See you soon dalle Fashioniste di Nozziamoci Magazine!