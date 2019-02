SCEGLI DOUGLAS E APPROFITTA DELLE PROMO PER LA FESTA DEL PAPÀ

Sappiamo benissimo quanto sia importante prendersi cura del proprio corpo, stress, smog, vita frenetica, cambiamenti repentini della temperatura, non fanno altro che stressare continuamente la nostra pelle e se purtroppo noi siamo anche poco consoni a prendercene cura, spesso possono verificarsi dei danni difficile da riparare, per evitare di incappare in spiacevoli inconvenienti, basta solo dedicarsi delle brevi coccole tutti i giorni, abitudine questa che non dovremmo mai farci mancare, così da mantenerci sempre ben in salute, con la pelle idratate e sempre raggiante. Dal momento che tra non molto festeggeremo la festa del Papà, quest’oggi voglio accompagnarvi in quello che sarà un beauty viaggio, in compagnia delle proposte più cool individuate sul sito Douglas.it che certamente vi aiuteranno a capire il giusto dono da regalare al vostro uomo di casa e sarà anche una buona occasione per far conoscere nuovi prodotti. Profumi, bagnodoccia, creme corpo, oli barba e tanto altro ancora, quanto scommettete che quest’anno il vostro papà, resterà a bocca aperta? Un apparenza coltivata è sempre accompagnata di una fragranza adeguata al proprio stile, che fa effetto e ti accompagna sia nel lavoro che nel tuo tempo libero. La selezione di profumi e eau de toilettes uomo ti permette di accentuare in modo perfetto la tua personalità. Le componenti decisive di un profumo sono le note di testa, di cuore e di fondo per una fragranza accentuata e maschile, con una vasta scelta di effetti affascinanti. Se cerchi un profumo che ti rinfreschi la giornata, le varianti con note agrumate o acquatiche sono ideali per te. Scopri l’effetto attivante ed energizzante di agrumi come il bergamotto o lasciati trascinare al mare dal tuo profumo preferito. Poco importa se cerchi un profumo estivo o sportivo per uomo, la scelta è immensa. Anche uomini veri apprezzano fragranze fruttate e floreali! Legni pregiati, come quello di cedro e quello di sandalo, sono ingredienti molto diffusi nella produzione di profumi per uomo, ai quali conferiscono un aroma elegante e unico. Misteriosi e inebrianti – è così che si presentano i profumi orientali per uomo, che con i loro aromi affascinanti seducono i sensi. Diffusissima è la vaniglia. Qualunque fragranza ti affascini, Douglas sicuramente ha il profumo giusto per te. Nella selezione si trovano sia creazioni di marche di profumi tradizionali, che di stilisti famosi. Decidi tu qual’è secondo te il miglior profumo in vendita e lasciati ispirare dai nostri top ten sempre attuali. Tra questi più popolari profumi per uomo troverai non solo profumi nuovi, ma anche veri e propri classici che sono talmente intramontabili da essere preferiti sia da uomini maturi che giovani. Già da tempo il dopobarba è l’aspetto più importante della cura del volto maschile. Sono in prima linea i suoi effetti positivi ad aver convinto molti uomini della sua utilità, visto che questo cosmetico, tra i suoi vari effetti, disinfetta la pelle dopo la rasatura. Un dopobarba refrigerante alla fragranza fresca è il modo migliore per cominciare la tua giornata. Lozioni, balsami dopobarba e altri prodotti indulgenti sono ideali per curare pelle del viso sensibile. Troverai anche creme delicate e altri articoli gel di tendenza a questo fine. Gli spray dopobarba offrono un’applicazione velocissima. Se vuoi preparare la tua rasatura a livello professionale, il consiglio è di usare prodotti pre-rasatura. Dopo lo sport, per rinfrescarsi la mattina oppure come parte del tuo quotidiano rito serale: una doccia è un piacere per tutti i sensi! Un gel doccia pregiato ricco di nutrienti coccola la tua pelle e ti avvolge nelle più belle fragranze. I gel doccia 2 in 1 sono soluzioni intelligenti per la pelle e i capelli, per una cura dalla testa ai piedi. Io direi di non perdere altro tempo e passare piuttosto al clou di questo nuovo viaggio, sono certa che mi ringrazierete!

MUGLER – ALIEN MAN EAU DE TOILETTE

Grazie ad Alien Man, l’uomo ritrova la forza per realizzare i propri sogni. Metà uomo e metà divinità, vive un’avventura straordinaria dove forza e serenità si incontrano. Una fragranza dalle note decise e addictive. Il cuoio e il legno di Cashmeran riconducono alla virilità MUGLER, mentre il tocco di osmanthus rievoca il suo alter ego femminile. Un flacone d’eccezione dal design maschile, in perfetta sintonia con Alien. Il profumo uomo Alien Man di MUGLER appartiene alla famiglia olfattiva cuoio – boisé – aromatica. Nel formato da 100ml disponibile su Douglas.it in promozione in questo periodo, al prezzo scontato di € 67,11 con lo sconto del 15% già applicato, per maggiori info e per acquistarlo, clicca qui.



GIORGIO ARMANI – ARMANI CODE A-LIST EAU DE TOILETTE

Armani Code A-List è il nuovo codice di seduzione Giorgio Armani. La fragranza unisce eleganza e attrazione per un uomo misterioso e magnetico. Armani Code A-List è una raffinata combinazione di materie prime per una fragranza che diventa ancora più esclusiva. L’essenza di bergamotto e di mandarino verde si fonde misteriosamente con il legno di Gaiac. Un codice di seduzione unico firmato da un’overdose di lavanda e fava tonka. Il vibrante rosso della fascia Tuxedo contraddistingue il design unico del nuovo seducente flacone. Famiglia olfattiva: Legnosa Orientale. Nel formato da 50ml disponibile su Douglas.it in promozione in questo periodo, al prezzo scontato di € 62,86 con lo sconto del 15% già applicato, per maggiori info e per acquistarlo, clicca qui.



GIORGIO ARMANI – ACQUA DI GIO’ SET EDT 50ml COFANETTO PROFUMO

Acqua di Giò di Giorgio Armani è una fragranza di vita, un’ode voluttuosa alla natura e allasua perfezione, pensata per un uomo amante della libertà e sicuro di sé cheaspira a uno stile di vita energico e moderno. Fresco, seducente e sensuale. Contiene:

Acqua Di Giò EdT 50ml

Gel Doccia 75ml

Balsamo Rasatura 75ml

In promozione sul sito ufficiale Douglas.it in questo periodo con lo sconto del 15% già applicato al prezzo di € 62,01 per tutte le info e per acquistarlo, clicca qui.



HUGO BOSS – COFANETTO REGALO BOSS BOTTLED EAU DE TOILETTE

Il cofanetto regalo di BOSS Bottled, è l’acquisto perfetto per celebrare le feste con una confezione dedicata con un’esplosione di fuochi d’artificio. La fragranza emana distinzione e raffinatezza, vivacizzata da note fresche e sensuali. Le note di cuore calde, speziate e floreali equilibrano la freschezza delle note di testa fruttate, dominate da un accordo di geranio e chiodi di garofano che ne accentuano l’intensità. Le note di fondo inequivocabilmente maschili creano una sinfonia vivace di legno di sandalo, cedro e vetiver. L’uomo BOSS è un uomo di successo – competitivo, motivato e ambizioso. I suoi rituali quotidiani, dei quali BOSS Bottled è una fase irrinunciabile e consolidata, sono parte integrale del suo personale percorso verso il successo. Il gel doccia di BOSS Bottled deterge e rinfresca, mentre il dedorante stick BOSS Bottled previene gli odori. Entrambi, lasciano la pelle delicatamente profumata con l’inconfondibile fragranza speziata e floreale che contraddistingue la linea. Il cofanetto contiene:

– 100ml BOSS Bottled Eau de Toilette Spray

– 150m Deodorante spray BOSS Bottled

-100ml gel doccia BOSS Bottled

In promozione sul sito ufficiale Douglas.it in questo periodo con lo sconto del 15% già applicato al prezzo di € 78,16 per tutte le info e per acquistarlo, clicca qui.



CARTIER – EMULSION APRÈS-RASAGE HYDRATANTE BALSAMO DOPO BARBA 100ml

Déclaration in italiano si traduce come “dichiarazione d’amore” – una fragranza che conquista il cuore. Una fragranza legnosa con accenti freschi e speziati: il cardamomo, spezia dalle vibrazioni elevate, fresche, quasi metalliche, nel suo elevato dosaggio conferisce alla fragranza l’intensità del laser. Il legno di cedro vibrante e allo stesso tempo caldo conferisce al cardamomo una delicata componente riscaldante. In promozione sul sito ufficiale Douglas.it in questo periodo con lo sconto del 15% già applicato al prezzo di € 44,16 per tutte le info e per acquistarlo, clicca qui.



BVLGARI – AFTER SHAVE BALM BALSAMO DOPO BARBA 100ml

Maschile e audacemente seducente, il Balsamo Dopobarba vanta inaspettati contrasti e sorprendenti armonie. La lozione è presentata in un flacone dal design lineare e decisamente contemporaneo. In promozione sul sito ufficiale Douglas.it in questo periodo con lo sconto del 15% già applicato al prezzo di € 40,76 per tutte le info e per acquistarlo, clicca qui.



TOM FORD – AFTER SHAVE BALM BALSAMO DOPO BARBA

Tom Ford Noir e’ una fragranza sensuale speziata e orientale che cattura i due lati dell’uomo Tom Ford; l’uomo urbano, sofisticato che si mostra al mondo e l’uomo sensuale e intrigante nel suo lato piu’ privato. Questo intenso e ricco balsamo dopobarba idrata e aiuta a rendere liscia la pelle dopo la rasatura. Da abbinare alla fragranza Tom Ford Noir. In promozione sul sito ufficiale Douglas.it in questo periodo con lo sconto del 15% già applicato al prezzo di € 45,01 per tutte le info e per acquistarlo, clicca qui.



PACO RABANNE – AFTER SHAVE BALM BALSAMO DOPO BARBA

Un balsamo dopobarba fresco, dall’azione idratante ed opacizzante. La sua texture mat, priva di alcool, è stata formulata per donare confort e piacevolezza al tatto. Adatta per ogni tipo di pelle. Applicare dopo la rasatura sulla pelle pulita e asciutta. In promozione sul sito ufficiale Douglas.it in questo periodo con lo sconto del 15% già applicato al prezzo di € 35,66 per tutte le info e per acquistarlo, clicca qui.



HUGO BOSS – AFTER SHAVE LOTION LOZIONE DOPO BARBA

After Shave Lotion Hugo Boss The Scent. Accendi i sensi con Boss The Scent, la nuova fragranza maschile firmata Boss Parfums. Una fragranza irresistibile, che conquista la mente ed è difficile da dimenticare. In confezione da 100ml in promozione sul sito ufficiale Douglas.it in questo periodo con lo sconto del 17% già applicato al prezzo di € 62,86 per tutte le info e per acquistarlo, clicca qui.



LAURA BIAGIOTTI – SHOWER GEL DOCCIA

Questa volta Roma Passione si rivela con una storia d’amore ancor più seducente e intensa. L’atmosfera è quella che si respira appena prima del tramonto, con la città di Roma illuminata dagli ultimi raggi di sole. Conservando l’ispirazione all’architettura romana, questa volta i flaconi si colorano con le varianti del rosso intenso, il colore della passione. Mentre il marmo rosso, è stata l’ispirazione per il packaging esterno. In confezione da 150ml in promozione sul sito ufficiale Douglas.it in questo periodo con lo sconto del 15% già applicato al prezzo di € 13,56 per tutte le info e per acquistarlo, clicca qui.



YVES SAINT LAURENT – GEL DOCCIA

Questo gel doccia completo è studiato per detergere corpo e capelli. La sua formula con D-Pantenolo aiuta a mantenere la pelle ben idratata e dà corpo e volume ai capelli. Un complesso esclusivo, l’ “urban energy concentrate”, arricchisce la formula di questo gel doccia. Contiene macro e oligoelementi, essenziali al metabolismo cellulare, che aiutano la pelle a contrastare i dannosi effetti delle aggressioni esterne quotidiane. In confezione da 200ml. in promozione sul sito ufficiale Douglas.it in questo periodo con lo sconto del 15% già applicato al prezzo di € 33,96 per tutte le info e per acquistarlo, clicca qui.



GUERLAIN – GEL DOCCIA INTEGRAL CORPS ET CHEVEUX

Habit Rouge incarna un uomo eccentrico e meraviglioso, innamorato del raffinato e capace di qualsiasi audacia. Vive la sua vita con passione e si distingue per uno stile che coniuga raffinatezza e sensualità. Orientale, a tratti agrumato, caldo e al sentore di vaniglia, Habit Rouge è animato dallo spirito dei contrasti e delle emozioni controllate. Complementi indispensabili della fragranza, i prodotti della linea bagno offrono comfort e freschezza alla pelle, donandole un delicato profumo. Tonificante e rinfrescante, il gel doccia integrale corpo e capelli Habit Rouge vibra di freschezza rivitalizzante grazie alle note agrumate come la limetta. Lascia sulla pelle un profumo sottile e ne mantiene l’idratazione naturale. In confezione da 200ml in promozione sul sito ufficiale Douglas.it in questo periodo con lo sconto del 15% già applicato al prezzo di € 33,11 per tutte le info e per acquistarlo, clicca qui.



BURBERRY – GEL DOCCIA

Parte della collezione grooming contemporanea, il gel detergente è delicatamente arricchito con la fragranza tonificante e sensuale di Mr. Burberry per lasciare la pelle profumata dopo l’uso. In confezione da 250ml. in promozione sul sito ufficiale Douglas.it in questo periodo con lo sconto del 15% già applicato al prezzo di € 28,86 per tutte le info e per acquistarlo, clicca qui.



Alla fine di questo breve viaggio, sono assolutamente certa che avrete trovato il giusto regalo, ad ogni modo, quelle che ho selezionato qui quest’oggi, sono solo una piccolissima parte dell’intera selezione disponibile sul sito www.douglas.it così come in tutte le profumerie presenti sul territorio. Posso darvi un consiglio? Correte sul sito Douglas.it e non lasciatevi sfuggire questo sconto del 15% inoltre sappiate che un ulteriore 10% da 99€, per usufruirne usate il codice: COLOR10 Ora però tocca a voi! Se l’articolo è stato di vostro gradimento, condividetelo su tutti i social,lasciate un commento per farci conoscere la vostra opinione, per ulteriori info e richieste, compilate il form di fianco, noi come sempre, ci vediamo alla prossima….See you soon dalle Fashioniste di Nozziamoci Magazine!