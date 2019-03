SCARPE DA UOMO SCOPRI LE ULTIME TENDENZE PER NON SBAGLIARE LOOK!

Sneakers con lacci. Gambetto a sette passanti con lacci con dettagli riflettenti. Materiali combinati che comprendono parti in pelle, nylon e materiali tecnici. Mix di colori con parti traslucide e tiretto sulla parte posteriore per indossarle più facilmente. Ispirazione trekking. Suola con effetto dentellato. Prezzo € 69,95 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



ZARA – SNEAKER CONTRASTO

Sneakers di colore bianco. Gambetto a sette passanti. Contrasto di colore su tallone e linguetta. Dettaglio di tallone a contrasto in pelle scamosciata sulla parte inferiore. Suola voluminosa color caramello. Disponibili anche in taglie da bambino/neonato. Prezzo € 39,95 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



ZARA – SNEAKER CLASSICHE ZARA LIGHT

Sneakers con lacci. Gambetto a sei passanti. Dettaglio di microforature sulla tomaia con elementi in materiale a contrasto. Suola ZARA LIGHT, che garantisce la massima leggerezza e il massimo comfort, di colore bianco. Disponibili in nero, marrone e blu marino. Prezzo € 49,95 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



ZARA – MOCASSINO DRIVER IN PELLE BLU

Mocassino tipo driver in pelle con finitura in nappa. Dettaglio di fiocco e impunture con filo sulla tomaia. Soletta in pelle. Suola con rilievi di colore blu marino. Prezzo € 59,95 per tutte le info e per acquistarli sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



ZARA – SCARPE IN PELLE FORATURA BICOLORE

Scarpa in pelle tipo oxford. Tomaia marrone e blu navy. Gambetto con cinque passanti. Dettaglio di forature sulla tomaia. Forma rotonda. Soletta in pelle. Prezzo € 79,95 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



ZARA – SCARPA IN PELLE CON DUE FIBBIE

Scarpe in pelle. Struttura monk. Chiusura con due fibbie metalliche. Cuciture decorative sulla tomaia. Fodera e soletta in pelle. Disponibili in nero e color cuoio. Prezzo € 69,95 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



GUESS – SNEAKER COLLEGE VERA PELLE

Sneaker in vera pelle con punta tonda, profili contrasto colore, chiusura con stringhe, inserto frontale effetto scamosciato, triangolo logo sul retro. Prezzo € 89 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale Guess, clicca qui.



GUESS – SNEAKER GLORYM IN VERA PELLE

Sneaker in vera pelle con punta tonda, profili contrasto colore, chiusura con stringhe, inserto frontale effetto scamosciato, triangolo logo sul retro. Prezzo € 95 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale Guess, clicca qui.



GUESS – SNEAKER LUISS IN VERA PELLE

Sneaker in vera pelle con punta tonda, chiusura con stringhe, stampa logo 4G impressa, scritta logo laterale a contrasto, inserto a contrasto sul retro, dettaglio placchetta logo frontale. Prezzo € 99 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale Guess, clicca qui.



Se invece non è una questione di prezzo e siete disposti a spendere delle cifre importanti, per possedere quelle che sono considerate delle vere e proprie meraviglie da indossare, negli ultimi tempi i luxury brand, hanno contribuito a creare le loro personali rivisitazioni in chiave glam delle sneaker. Non solo queste però, non voglio svelarvi nulla di più, andate avanti e scoprirete il resto. Ricordate che dopo tutto, è una questione di stile!

GIUSEPPE ZANOTTI – DOUBLE SKETCH

Sneaker stringata low top in pelle stampa rettile, con inserti in pelle liscia. Lo stile del modello è definito dalla stampa “Splash” all over bianca e rosso fiamma e dal dettaglio “Signature” sulla linguetta. Suola in gomma e chiusura con zip laterale. Prezzo € 575 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale Giuseppe Zanotti, clicca qui.



GIUSEPPE ZANOTTI – FRANKIE FLUO

Sneaker low-top in pelle nera. Il modello è caratterizzato dalla suola in gomma giallo fluo e dal dettaglio Signature sulla linguetta nelle stesse tonalità. Chiusura con zip laterale. Prezzo € 625 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale Giuseppe Zanotti, clicca qui.



GIUSEPPE ZANOTTI – FRANKIE SIGNATURE

Sneaker stringata low top in suede rossa, con inserti in pelle liscia tono su tono. Personalizzata da un’applicazione in metallo sul tallone con dettaglio “Signature” a contrasto. Suola in gomma e chiusura con zip laterale. Prezzo € 650 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale Giuseppe Zanotti, clicca qui.



GIUSEPPE ZANOTTI – SAILOR

Loafer in pelle liscia blu, con punta leggermente affusolata e fibbia “Anchor” in metallo. Suola in cuoio. Prezzo € 625 per tutte le info e per acquistarli sul sito ufficiale Giuseppe Zanotti, clicca qui.



TRUSSARDI – FRANCESINE IN PELLE OPACA MONOCOLOR CON FIBBIA

Le scarpe francesine sono state realizzate in morbida pelle di vitello in tinta unita opaca per un indosso confortevole. La tomaia si combina armoniosamente con i lacci tono su tono per uno stile elegante ma attualizzato in chiave contemporanea, mentre la fibbia in metallo argentato ne impreziosisce il modello. Prezzo € 350 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale Trussardi, clicca qui.



TRUSSARDI – MOCASSINI IN PELLE OPACA TINTA UNITA

I mocassini sono stati realizzati in elegante pelle di vitello in tinta unita opaca con morbida suola per un indosso confortevole all day long. Il versatile design new classic permette abbinamenti con capi formali e più casual, per l’uomo alla ricerca di accessori dallo stile contemporaneo. Prezzo € 290 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale Trussardi, clicca qui.



TRUSSARDI – SNEAKER RUNNING IN NYLON E PELLE BICOLOR

Le sneakers running con lacci sono state realizzate con tomaia in pelle e nylon bicolor, impreziosita da inserti in rete e con effetto scamosciato. La linguetta distintiva con lettering del brand rende il modello l’accessorio ideale per un look sportwear ma sempre raffinato. Prezzo € 350 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale Trussardi, clicca qui.



PRADA – MOCASSINI IN PELLE CON LOGO

Hanno un fascino classico i mocassini in pelle lucida con tomaia elegantemente cucita a mano definita da un dettaglio contemporaneo, l’inserto con logo serigrafato a contrasto. Prezzo € 550 per tutte le info e per acquistarli sul sito ufficiale Prada, clicca qui.



PRADA – SNEAKER IN PELLE SCAMOSCIATA E NYLON

Snekaer dal design minimalista che combina suede e nylon. Il modello è caratterizzato dalla suola leggera e dal nuovo logo Prada, entrambi in gomma. Prezzo € 550 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale Prada, clicca qui.



CHRISTIAN LOUBOUTIN – GREGGO ORLATO CALF GRANARISO

Senza tempo nel suo design, la scarpa da città, Greggo Orlato, seduce con la sua esile eleganza. Ispirato ai toni morbidi del ritorno della primavera, è caratterizzato da un puntale in pelle mandorla, quarti in mesh naturale e pelle scamosciata a mandorla. La visione nella parte superiore e nei quarti rivela il savoir-faire di Louboutin House. Prezzo € 695 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Christian Louboutin, clicca qui.



CHRISTIAN LOUBOUTIN – LOUIS JUNIOR CALF

Un modello iconico, la scarpa da tennis con punta rotonda Louis Junior AC (Air Conditioning), è accentata con una pelle di vitello neve e una tomaia in vétro in metallo, che conferisce loro un aspetto artistico. Caratterizzate da lacci piatti e un’insegna laterale, queste sneakers hanno una linguetta sul retro e una finitura in gros grain sul bancone. Prezzo € 750 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale Christian Louboutin, clicca qui.



Nate originariamente per lo sport, le sneakers hanno in pochissimo tempo, sfondato nel mondo della moda mondiale, grazie all’unione di due fattori quali comfort e fascino ed il loro successo è dovuto soprattutto al taglio giovanile che ne fa le perfette alleate per uno stile urbano al 100%. Quelle che ne differenzia i vari modelli, è soprattutto la cura del dettaglio, la costruzione artigianale e l’impiego di materiali dall’altissimo valore, uno fra tutti la vera pelle, ma la lista è davvero lunga per poterla concludere qui. I mocassini invece, hanno come punto a favore, il design informale, la cui storia si perde in quelle che sono le origini che li fanno risalire agli anni 30, perfetti per ogni tipo di impiego, si distinguono per la loro infinita eleganza e comodità che nessun modello, potrà mai sostituire. E poi abbiamo visto scarpe, tanti modelli per tutti i gusti, certo, era solo un piccolo assaggio, ma non preoccupatevi, nei prossimi giorni, avrò modo di parlarvi in dettaglio di tanto altro ancora. Se l’articolo è stato di vostro gradimento, condividetelo su tutti i social, lasciate un commento per farci conoscere la vostra opinione, per ulteriori info e richieste, compilate il form di fianco, noi come sempre, ci vediamo alla prossima…See you soon dalle Fashioniste di Nozziamoci Magazine!