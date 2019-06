SCARPE BORSE E ACCESSORI CON EMILIO PUCCI SI ACCENDE LA MAGIA!

E’ stato davvero un grandissimo successo che tutto sommato ci aspettavamo anche dal momento che stiamo parlando di una firma di grande prestigio della moda italiana, mi riferisco a Emilio Pucci, di cui la scorsa settimana, sempre dalle pagine del nostro Magazine, vi abbiamo mostrato una preview della splendida ed elegantissima collezione Beachwear per questa stagione. Fin dalle prime ore in cui l’articolo è stato pubblicato, siamo state letteralmente invase da moltissime richieste ed ancora in questo momento, in flusso non accenna a diminuire, certo come darvi torto dinanzi a cotanta strabiliante raffinatezza di una collezione, intrisa di charme, al punto da levare il fiato anche solo al primo sguardo! È bastato questo, per farci intendere che ancora una volta, dovevamo necessariamente dar seguito a quanto avvenuto, ed è perciò con estrema fierezza che quest’oggi, abbiamo deciso di mostrarvi il prosieguo di una collezione estiva di quelle che certamente lasciano il segno in ognuna di noi. Tra scarpe, borse e altri accessori, volgeremo verso un nuovo viaggio che vi porterà a scoprire più da vicino, l’affascinante mondo Emilio Pucci, emozionatevi pure infondo siete assolutamente giustificate, perciò mie care, qualsiasi cosa stiate facendo in questo momento, vi suggerisco di prendervi una pausa, rilassatevi pure e godetevi quanto state per ammirare.

SLINGBACK CON STAMPA ACAPULCO

Con queste eleganti slingback il sole dei tropici arriva anche in città. Decorato da una luminosa stampa Acapulco, il modello è rifinito con dettagli in pelle verniciata e completato da un comodo tacco basso. Prezzo € 490 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



SLINGBACK CON LOGO

Caratterizzate da un esclusivo motivo effetto serpente, queste slingback sono realizzate in una luminosa tonalità di azzurro. Il modello, dotato di cinturino alla caviglia e tacco kitten, è impreziosito da un dettaglio in metallo con logo Emilio Pucci. Prezzo € 520 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



SLIPPER IN RAFIA CON LOGO

Emblema di un’eleganza che non rinuncia al comfort, queste slipper in rafia sono caratterizzate dal logo Emilio Pucci ricamato sul davanti. Il modello presenta dettagli in pelle di colore rosa, rosso e giallo ed è completato da un’applicazione con logo sulla soletta. Prezzo € 490 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



SLINGBACK CON LOGO

Caratterizzate da un esclusivo motivo effetto serpente, queste slingback di colore rosa sono impreziosite da un dettaglio in metallo con logo sulla punta. Il modello è dotato di cinturino posteriore e presenta un tacco kitten. Prezzo € 520 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



SANDALI OPEN-TOE CON DETTAGLI CUT-OUT

Sorprendente combinazione di motivi e design, questi sandali open-toe sono realizzate in pregiata pelle elaphe di colore giallo. Il modello è completato da un esclusivo design a incrocio sulla parte frontale. Prezzo € 750 per tutte le info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



SLIPPER IN RAFIA A RIGHE

Pensate per qualsiasi momento della giornata, queste slipper rappresentano una sapiente combinazione di eleganza e comodità. Il modello presenta una tomaia finemente intessuta e un colorato design a righe. Prezzo € 450 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



DÉCOLLETÉ IN PELLE ELAPHE

Elegantemente audaci, queste décolleté in una decisa tonalità di fucsia celebrano l’estetica del colore di Emilio Pucci. Il modello è realizzato in pregiata pelle elaphe. Prezzo € 670 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



BORSA A SECCHIELLO BONITA CON STAMPA ACAPULCO

Caratterizzata da un design strutturato con base intrecciata a contrasto, questa borsa a secchiello sfoggia la stampa Acapulco in una palette in cui predominano le tonalità del blu, del rosa e del marrone. Il modello, con tracolla rimovibile, è dotato inoltre di una pratica chiusura con coulisse, un ampio scomparto interno e un pendente color oro con logo inciso. Prezzo € 950 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



BORSA PILOT CON STAMPA FRIDA

La vivace stampa Frida decora questa piccola borsa realizzata in pelle. Il suo design è caratterizzato da inserti color-block in una palette di tonalità calde come l’arancio e il rosa. Il modello, con battente e chiusura magnetica, è dotato di una tracolla regolabile e di un pendente color oro con logo inciso. Prezzo € 950 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



BORSA ELSIE CON STAMPA MERIDA

La vivace stampa Merida colora, con le sue forme surreali, questa borsa Elsie realizzata in pelle. Il modello è dotato di una chiusura con coulisse, una tracolla a catena color oro e uno scomparto interno, stampato con la stessa fantasia. Prezzo € 550 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



BORSA A TRACOLLA CON STAMPA ACAPULCO