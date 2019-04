ROUGE G BY GUERLAIN TI ASPETTA CON 12 NUOVI COLORI E 8 NUOVE COVER

Proprio ieri sera, era alla ricerca di un regalo per una mia carissima amica a cui le voglio davvero un mondo di bene, nello specifico, cercavo qualcosa che fosse davvero particolare e che al tempo stesso fosse anche utile e non il solito regalo scontato, nello stesso tempo, ero alla ricerca di un nuovo rossetto da aggiungere al mio già vasto kit da vera fashionista e quando l’ho visto, è stato un colpo di fulmine! Di cosa sto parlando? Dei nuovissimi Rouge G by Guerlain! Proprio lo scorso anno di questi tempi, vi avevamo annunciato l’uscita meravigliosa di quello che sarebbe diventato l’iconico rossetto più amato nel mondo! Guerlain rivoluziona l’universo del rossetto creando il primo rossetto completo d’eccezione, racchiuso in un astuccio disegnato dal gioielliere Lorenz Baümer. Un magnifico scrigno tutto curve, dai riflessi oro bianco, che all’apertura rivela come per magia uno specchietto integrato. Rouge G associa la spettacolare radiosità della polvere di rubino a un’assoluta precisione nel disegnare le labbra. Uno straordinario equilibrio fra colore intenso e la confortevole sensazione di piacere che dona un trattamento idratante, per un look che supera la perfezione!

ROUGE G I COLORI SATIN

Scegli il colore e lo stile della cover e crea il tuo rossetto personalizzato. Guerlain ti consente di personalizzare il tuo stile fino alla punta delle labbra, offrendoti la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di nuance e finish, dalle tonalità nude a quelle più stravaganti, dalle più brillanti alle più metalliche, per soddisfare qualsiasi esigenza. E non dimenticare di associare la o le cover che preferisci, per creare un rossetto completo. Puoi scegliere tra una vasta gamma di stili, dal più iconico al più trendy, nonché di edizioni limitate, da collezionare all’infinito! Per questo rossetto personalizzabile, una formula dal colore intenso e dalla texture cremosa firmata Guerlain. Arricchita di polimeri di origine vegetale e di microcristalli argentati dalle proprietà riflettenti, questa formula d’eccezione esalta le labbra con nuance intense, luminose e a lunga tenuta. L’Olio di Jojoba e il Burro di Mango nutrono le labbra assicurando un comfort immediato e di lunga durata. L’Acido Ialuronico e la Resina di Guggul vantano proprietà leviganti e rimpolpanti.

Il dolce e avvolgente profumo “florientale” vanigliato lascia la sua inimitabile impronta su Rouge G de Guerlain. Le note di testa sono formate da un frizzante accordo di Limone, Arancia e Bergamotto. Le note di cuore sono caratterizzate dalla dolcezza della Rosa e dell’Iris. Le note di fondo di Vaniglia e Fava Tonka conferiscono a Rouge G tutta la sua intensità. I polimeri di origine vegetale e i microcristalli argentati dalle proprietà riflettenti danno vita a nuance intense, luminose e a lunga tenuta. L’olio Jojoba e il Burro di Mango nutrono le labbra assicurando un comfort immediato e di lunga durata. L’Acido Ialuronico e la Resina di Guggul garantiscono labbra levigate e rimpolpate.

Scegli il colore, la cover ed il gioco è fatto! Scegli dove vuoi acquistarlo, clicca sui rispettivi link sotto:

www.douglas.it o su www.sephora.it

ROUGE G I COLORI MATTE

Ogni donna è unica e, per questo, Guerlain ti offre l’esclusiva possibilità di sfoggiare il tuo stile fino alla punta delle labbra. Scopri Rouge G di Guerlain, il primo rossetto gioiello per personalizzare il tuo stile.

Personalizza il tuo rossetto:

1. Innanzitutto, scegli il colore più adatto al tuo look tra una vasta gamma di nuance e finish, dalle tonalità nude a quelle più audaci, da quelle satinate a quelle semiopache, fino a quelle metalliche.

2. Scegli la cover ideale per completare il tuo rossetto tra una vasta gamma di stili, dal più iconico al più trendy, e creare il tuo accessorio

3. Personalizza il tuo rossetto. Scopri la nuova IT-COLOUR COLLECTION e realizza infinite combinazioni con Rouge G di Guerlain!

Per questo rossetto personalizzabile, una formula dalla texture cremosa e dal colore intenso firmata Guerlain, assicura un comfort immediato e di lunga durata. Le labbra si vestono di colori luminosi dalla tenuta estremamente elevata.

Il dolce e avvolgente profumo “florientale” vanigliato lascia la sua inimitabile impronta su Rouge G di Guerlain. Le note di testa sono formate da un frizzante accordo di Limone, Arancia e Bergamotto. Le note di cuore sono caratterizzate dalla dolcezza della Rosa e dell’Iris. Le note di fondo di Vaniglia e Fava Tonka conferiscono a Rouge G di Guerlain tutta la sua intensità. La formula satinata e metallica combina acido ialuronico e resina di Guggul per labbra levigate e rimpolpate. La formula semiopaca apporta un perfetto equilibrio tra idratazione e colori accesi, grazie all’associazione di olio di nigella e pigmenti intensi. Arricchita con acido ialuronico e poudre correttive, contribuisce a levigare e a rimpolpare le labbra.

Finish satinato e metallizzato:

– L’acido ialuronico e la resina di Guggul garantiscono labbra levigate e rimpolpate.

– L’olio di jojoba e il burro di mango apportano un comfort immediato e di lunga durata.

– I microcristalli argentati dalle proprietà riflettenti danno vita a colori intensi e luminosi.

Finish semiopaco:

– L’acido ialuronico e le poudre correttive garantiscono labbra levigate e rimpolpate.

– L’olio di nigella idrata le labbra.

Con l’aiuto del doppio specchio, applicare il rossetto sulle labbra non è mai stato così semplice. La sua forma ergonomica consente un’applicazione precisa per un effetto ultra definito.

Scopri il punto vendita a te più vicino, clicca qui e utilizza la comodissima mappa interattiva, pratica, veloce e semplicissima!

Quello che doveva essere un regalo per la mia amica, è diventato prima di tutto per me e poi posso assicurarvi che per lei, è stata una sorpresa davvero graditissima, adesso però tocca a voi! Se l’articolo è stato di vostro gradimento condividetelo su tutti i social, lasciate un commento per farci conoscere la vostra opinione, per ulteriori info e richieste, compilate il form di fianco, noi come sempre, ci vediamo alla prossima…See you soon dalle Fashioniste di Nozziamoci Magazine!