RICHARD ALLAN x H&M SCOPRI LA COLLEZIONE ORA DISPONIBILE!

Per chi come noi, è alla sempre costante ricerca di novità nel campo della moda, quella di oggi certamente suonerà come una notizia inaspettata e per questo davvero fantastica, stiamo parlando della strepitosa collaborazione tra H&M e l’eclettico marchio britannico Richard Allan, fondato nel 1962 e famoso per le sue sciarpe innovative con design audaci, motivi astratti e colori vivaci. Il risultato, è una collezione davvero straordinaria sotto tutti i punti di vista, dai modelli presentati, alle fantasie, ai colori e a ciò che ne consegue quando due realtà dal peso davvero importante, decidono di unirsi per dare vita a quella che è certamente una collaborazione più unica che rara. Non a caso, ho fatto riferimento alle stampe, perchè sono proprio loro le vere protagoniste assolute, le stesse che l’instancabile team di H&M ha deciso di reinventare per creare dei modelli decisamente più alla moda e potete scommetterci che diventeranno iconici sin da subito! Il lancio della collezione come avrete ben capito, è avvenuto proprio oggi per cui vi basterà visitare il sito ufficiale www2.hm.com per così procedere al vostro shopping, inoltre, sempre da qui, potrete scoprire quali sono i negozi selezionati in tutti il mondo che avranno il piacere di esporla nei propri punti vendita. Essere contemporanei non è mai facile, specie nel caso di una collaborazione importante come quella di cui stiamo parlando, ma quando entrambe le realtà entrano in simbiosi perfetta, tutto ciò è assolutamente possibile e i risultati del resto, sono sotto gli occhi di tutti. Tra abiti, camicette, gonne, camicie e tanto altro ancora, avrete come sempre, solo l’imbarazzo della scelta, grazie anche a dettagli particolari e ricercati che di fatto diventano il punto vincente dell’intera vastità di proposte, dalle scollature alte, ai polsini ampi, le silhouette sono lunghe e accattivanti, l’atmosfera è quella egli anni ’60 ma solo questa, perchè il tutto è talmente concepito con modernità che ognuno dei modelli che avrete modo di apprezzare, lo sentirete subito adatto a voi e al vostro stile. Le stampe di Richard Allan, come la vibrante Piccadilly, che scorre Paraph, Palme, che si basa sull’albero e Sanaa, che prende il nome dalla città storica, queste provengono dal suo prezioso archivio storico. Modelli come Muse, una rappresentazione astratta delle nove muse della mitologia greca, e Scott, un’interpretazione dei primi plaid intrecciati delle pianure scozzesi, precursori dei moderni tartan, offrono un forte motivo geometrico alle forme fluide contemporanee.

Questo il commento di Cate Allan, Diretore Creativo della Richard Allan London “È meraviglioso sapere che le stampe di mio padre saranno indossate da un pubblico completamente nuovo – sarebbe stato elettrizzato, come me. Molti dei suoi disegni colorati sono rilevanti oggi come quando sono stati concepiti per la prima volta dagli anni ’60 agli anni ’80 e la reinterpretazione di H&M per il 21 ° secolo è una creazione ispirata. Si spera che aprirà la porta alle nuove generazioni in nuovi luoghi, mettendo in mostra gli straordinari talenti di Richard Allan, le cui stampe sono diventate una parola per chic colorato”

Dal momento che vi conosciamo abbastanza bene, grazie al fatto che ormai siete delle affezionate lettrici del nostro magazine, sappiamo anche che vi sarebbe piaciuto ammirare qualcosa prima di visitare il sito di H&M e così, per non farci mancare proprio nulla, abbiamo preparato come di consueto una nuova gallery con un piccolo assaggio delle proposte disponibili, siamo certe che apprezzerete, prima di lasciare spazio alle immagini però, vi ricordo che data l’importanza della collezione, i capi potrebbero andare ben presto esauriti, per cui inutile girarci intorno, quando trovate ciò che più vi piace e racconta perfettamente il vostro stile, procedete puro con l’acquisto. Ma adesso basta chiacchiere, direi che possiamo cominciare!

GONNA PLISSETTATA IN SATIN

RICHARD ALLAN x H&M. Gonna al polpaccio in satin plissettato con motivi stampati. Vita alta con elastico rivestito. Sfoderata. Prezzo € 39,99 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



ABITO CON GONNA SCAMPANATA

RICHARD ALLAN x H&M. Abito al polpaccio in tessuto di viscosa fantasia. Scollo a barca, maniche lunghe a palloncino con polsino alto con bottoni rivestiti. Vita con linea a V, gonna scampanata. Cerniera nascosta sulla schiena. Sfoderato. Prezzo e 39,99 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



MAGLIA DOLCEVITA IN MODAL

RICHARD ALLAN x H&M. Maglia a maniche lunghe in morbido jersey di modal con motivi stampati. Linea aderente, collo alto. Prezzo € 14,99 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



CHEMISIER CINTURA DA ANNODARE

RICHARD ALLAN x H&M. Abito in tessuto di viscosa con motivi stampati. Lunghezza al polpaccio. Carré sulla schiena, colletto e bottoni davanti. Maniche lunghe, polsini con bottone. Cucitura arricciata con cintura removibile da annodare. Sfoderato. Prezzo € 29,99 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



ABITO SVASATO

RICHARD ALLAN x H&M. Abito corto e svasato in tessuto di viscosa fantasia. Collo a lupetto, apertura con bottoni rivestiti sulla nuca. Maniche a tre quarti a kimono. Sfoderato. Prezzo € 19,99 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



CHEMISIER CINTURA DA ANNODARE

RICHARD ALLAN x H&M. Abito in tessuto di viscosa con motivi stampati. Lunghezza al polpaccio. Carré sulla schiena, colletto e bottoni davanti. Maniche lunghe, polsini con bottone. Cucitura arricciata con cintura removibile da annodare. Sfoderato. Prezzo € 29,99 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



GONNA IN MAGLIA JACQUARD

RICHARD ALLAN x H&M. Gonna a tubino in morbida maglia jacquard di misto viscosa. Lunghezza al polpaccio. Vita alta con elastico. Spacco dietro. Prezzo € 19,99 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



CAMICETTA IN SATIN FANTASIA

RICHARD ALLAN x H&M. Camicetta in satin fantasia con scollo ampio. Apertura con bottone nascosto sulla nuca. Maniche lunghe a raglan con polsino e bottone. Prezzo € 19,99 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



ABITO ALLA COREANA INS ATIN

RICHARD ALLAN x H&M. Abito svasato in satin fantasia, lunghezza al polpaccio. Collo alla coreana con arricciatura, apertura con bottoni rivestiti sulla nuca. Maniche lunghe a raglan con elastico sottile in fondo. Sfoderato. Prezzo € 39,99 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



CAMICETTA LEGGERA

RICHARD ALLAN x H&M. Camicetta lunga in leggero tessuto fantasia. Piccolo colletto alla coreana. Bottoni davanti. Spalle arricciate, maniche lunghe con polsino e bottone. Carré con piega dietro. Linea arrotondata in basso. Prezzo € 19,99 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



ABITO FANTASIA

RICHARD ALLAN x H&M. Abito corto in leggero tessuto di viscosa fantasia. Collo alla coreana, bottoni in alto. Maniche lunghe a palloncino con polsino basso e bottoni. Arricciatura sulle spalle, carré con arricciatura sulla schiena. Linea leggermente arrotondata in basso. Prezzo € 19,99 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



ABITO CON SCOLLO A BARCA

RICHARD ALLAN x H&M. Abito corto in tessuto increspato fantasia con scollo a barca. Maniche lunghe con polsino alto. Bottoni dorati. Sfoderato. Prezzo € 29,99 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



GONNA IN SATIN

RICHARD ALLAN x H&M. Gonna svasata in satin fantasia, lunghezza al ginocchio. Vita alta con cerniera nascosta su un lato. Sfoderata. Prezzo € 29,99 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



ABITO INCROCIATO INCRESPATO

RICHARD ALLAN x H&M. Abito al ginocchio in jersey increspato con motivi stampati. Scollo a V con incrocio cucito in alto, cucitura con nastro applicato da annodare in vita. Maniche lunghe e leggermente ampie con bordo in maglina in fondo. Gonna svasata. Corpetto foderato davanti. Prezzo € 29,99 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



H&M+ ABITO INCROCIATO A FANTASIA

RICHARD ALLAN x H&M. Abito al polpaccio in satin con motivi stampati. Scollo a V, maniche lunghe e ampie con polsino sottile e bottone rivestito. Cucitura con elastico sottile in vita. Sfoderato. Prezzo € 29,99 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



H&M+ MAGLIA DOLCEVITA MODAL

RICHARD ALLAN x H&M. Maglia a maniche lunghe in morbido jersey di modal con motivi stampati. Linea aderente, collo alto. Prezzo € 9,99 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



H&M+ ABITO SVASATO

RICHARD ALLAN x H&M. Abito corto e svasato in tessuto di viscosa fantasia. Collo a lupetto, apertura con bottoni rivestiti sulla nuca. Maniche a tre quarti a kimono. Sfoderato. Prezzo € 19,99 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



FOULARD FANTASIA

RICHARD ALLAN x H&M. Foulard in tessuto fantasia da indossare intorno al collo o annodare come fascia per capelli. Misure 55×55 cm. Prezzo € 7,99 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



ELASTICO ARRICCIATO A FOULARD

RICHARD ALLAN x H&M. Elastico per capelli arricciato, in satin con dettaglio a foulard. Prezzo € 7,99 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



Per il momento è davvero tutto, ora però tocca a voi, per cui mie care non vi resta altro che visitare il sito ufficiale www2.hm.com e vi auguro un piacevole shopping. Se l’articolo è stato di vostro gradimento, condividetelo su tutti i social, lasciate un commento per farci conoscere la vostra opinione, per ulteriori info e richieste, compilate il form di fianco, noi come sempre, ci vediamo alla prossima…See you soon dalle Fashioniste di Nozziamoci Magazine!