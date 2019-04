“RICH & LUMI ELIXIR” L’INCONTRO TRA MAKE-UP & SKIN CARE BY PUPA

Per cominciare la settimana con la giusta marcia, niente di meglio che una delle strepitose novità Pupa Milano che come di consueto, ci delizia con l’ultima sua imperdibile creazione che si chiama “Rich & Lumi Elixir” di cosa si tratta? Per spiegarlo il iù semplicemente possibile, possiamo dire che è l’incontro tra il mondo del make-up e dello skin care, due elixir di pura bellezza per coccolare e preparare il tuo viso. Ne bastano poche gocce per apprezzarne i risultati. Un lussuoso primer olio con flakes di Oro vero per un nutrimento profondo e un primer siero iper sensoriale per un viso radioso e bellissimo!

PRIMER – OLIO NUTRIENTE

Un gioiello lussuoso con Oro Vero! Un pool di olii vegetali per un’azione nutriente che rigenera la pelle di viso e labbra. L’Olio di Mandorle Dolci, l’Olio di Nocciolo di Ciliegia e l’Olio di Pesca dalle proprietà antiossidanti nutrono in profondità. Le scaglie di Oro Vero ridonando al viso la sua preziosa e naturale radiosità. La sua texture, ricchissima in applicazione, coccola e nutre la pelle senza ungerla. Preziosi ingredienti a duplice azione:

NUTRIMENTO PROFONDO – Con Olio di Mandorle Dolci, Olio di Nocciolo di Ciliegia e Olio di Pesca, dalle proprietà lenitive e ricchi di acidi grassi essenziali. Con Olio di Jojoba dalle proprietà protettive e rigeneranti.

INCARNATO NATURALMENTE GLOW – Con finissime scaglie di Oro Vero che si fondono con la texture durante l’applicazione per un finish glow naturale.

Inoltre, non contiene: paraffina, olii minerali e siliconi, è dermatologicamente testato, pareben free e Made in Italy. Ma, come utilizzarlo?

DA SOLO: come trattamento quotidiano nutriente (mattino e sera) massaggiato su viso e labbra, evitando il contatto diretto con gli occhi.

PRIMA DEL FONDOTINTA: per facilitarne la stesura.

MISCELATO CON IL FONDOTINTA FLUIDO: per renderlo più luminoso.

SULLE LABBRA: per dar loro morbidezza e nutrimento.

Prezzo € 21,50 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale Pupa.it clicca qui.



PRIMER – SIERO ILLUMINANTE

Un prezioso elixir per risvegliare la naturale luminosità della pelle! Con poche gocce il viso riacquista radiosità e appare immediatamente più disteso e riposato. Gli estratti di Mandarino Cinese hanno un’azione rigenerante “anti fatica” per una pelle morbidissima e naturalmente radiosa. La texture siero leggerissima avvolge il viso con una sensorialità piacevole e inaspettata. Infuso di radiosità a duplice azione:

AZIONE “ANTI FATICA” – Con estratti di Mandarino Cinese dall’azione rigenerante “anti-fatica”, ricchi di Alphaidrossiacidi, promotori del rinnovamento cellulare.

INCARNATO NATURALMENTE LUMINOSO – Con finissime Perle dall’effetto Soft Focus per un viso più disteso e naturalmente luminoso.

Inoltre, è dermatologicamente testato, pareben free e Made in Italy. Anche in questo caso, come lo si utilizza?

DA SOLO: come trattamento quotidiano per donare al viso morbidezza e un aspetto disteso.

PRIMA DEL FONDOTINTA: per regalare al viso un tocco di delicata luminosità.

Prezzo € 21,50 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale Pupa.it, clicca qui.



Provali e ti assicuro che non cercherai null’altro te lo assicuro! Se l’articolo è stato di tuo gradimento, condividilo su tutti i social, lascia un commento per farci conoscere la tua opinione, per ulteriori info e richieste, compila il form di fianco, noi come sempre, ci vediamo alla prossima…See you soon dalle Fashioniste di Nozziamoci Magazine!