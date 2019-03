PRESENTATA LA NUOVA COLLEZIONE H&M STUDIO SS19 SCOPRI DI PIÙ!

L’11 e il 13 marzo H&M ha presentato la sua Collezione Spring/Summer 19 tramite un evento teatrale immersivo a Sedona, in Arizona. Un pubblico globale di ambasciatori e media è stato invitato a partecipare a una narrazione basata su script basata sulla musa della collezione, “The Glam Explorer”. Gli ospiti hanno assistito a performance di raccolta uniche come uno spettacolo di balletto d’acqua degli Aqualillies, una performance acustica di The Staves, un fittizio campeggio e uno spettacolo di acrobazie BMX. La scena finale consisteva in uno spettacolo di danza speciale seguito da un concerto intimo di Maggie Rogers. I clienti e i fan di H & M potrebbero seguire e far parte dell’evento attraverso attività interattive sui social media #HMStudio. La collezione sarà venduta in negozi selezionati e online dal 21 marzo. “La nostra ambizione era di prendere il modello di moda e rivoluzionarlo usando una mentalità di intrattenimento. Il formato unico del teatro immersivo ha permesso ai nostri ospiti, clienti e fan di entrare in un mondo pienamente realizzato della collezione SS19 ” Kattis Bahrke, responsabile del marketing e della comunicazione creativa di H&M

La collezione H&M Studio SS19 è ispirata a The Glam Explorer, un’affascinante musa avventurosa che si rifiuta di lasciare che ciò che indossa la limiti mentre la sua voglia di viaggiare la porta ovunque, da azzurre piscine sul tetto a selvaggi paesaggi desertici. Con Sedona, in Arizona, come sfondo, selezionati ambasciatori e media sono stati invitati a partecipare allo svolgimento di una narrazione unica ispirata al suo spirito. “Volevamo che le persone si sentissero come se fossero entrate in un altro mondo in cui non sapevano cosa fosse reale e cosa fosse la finzione: volevamo che perdessero le loro inibizioni, interagissero tra loro, diventassero parte di una storia – e alla fine , per lasciare questo luogo magico sollevato” L’evento è stato guidato da tre amici fittizi che hanno fatto da padroni di casa e hanno portato gli ospiti attraverso scene sceneggiate drammaturgiche. Dettagli immergenti come messaggi personali segreti, un programma radiofonico falso e un finto giornale del mattino sono stati impiantati come parte della storia per coinvolgere gli ospiti. L’esperienza è continuata nel corso dei giorni mentre la storia si svolgeva attraverso scene curate come uno spettacolo di balletto acquatico delle Aqualilies, una performance acustica di The Staves, uno spettacolo acrobatico degli atleti BMX e campione del mondo Perris Benegas e un campeggio con trucchi personaggi. Il crescendo della narrazione è stato rivelato attraverso uno spettacolo di danza spettacolare seguito da un concerto intimo di Maggie Rogers. “Con H & M Studio siamo sempre ispirati dall’idea di glamour senza sforzo. Volevamo mostrare come la collezione SS19 potesse adattarsi a qualsiasi esploratore glamour – si tratta solo di scegliere pezzi adatti alla tua avventura personale ” Pernilla Wohlfahrt, Design Director presso H&M

