NUOVI LOOK AUTUNNALI CI ASPETTANO SU ZALANDO SCOPRI LA SELEZIONE!

Non è affatto una scelta casuale quella odierna, per un nuovo articolo dedicato allo splendido mondo di Zalando e a tutte le novità appena inserite che come potete immaginare, riguardano la collezione Autunno Inverno 2019, proprio oggi infatti, scadono i favolosi saldi estivi che hanno regalato un mare di sconti fino al 70% più come se non bastasse, un ulteriore 15% extra. Quasi certamente vi sarete sbizzarrite con lo shopping, lo so di per certo, dal momento che a giudicare dalle vostre richieste, abbiamo ricevuto centinaia di richieste anche fino ad un attimo prima che cominciassi questo mio articolo, proprio a riprova che i saldi Zalando, sono i più ricercati in assoluto! Accantonati ormai gli acquisti della stagione estiva, è tempo di guardare oltre, nella direzione dei look decisamente più autunnali dal momento che da qui a qualche settimana, la maggior parte dei nostri outfit che stiamo indossando in questo momento, andranno in letargo in soffitta, per lasciare spazio a tutto il resto. In vacanza o in città, la voglia di shopping è sempre alta e con Zalando è davvero facile e intuitivo, inoltre, bastano pochi clic ed il gioco è fatto, con tempi di consegna che variano dai due ai cinque giorni lavorativi e anche se ormai lo sapete bene, le spese di spedizione sono gratuite per ordini sopra i € 24,90 e se voleste effettuare il reso, è sempre gratuito entro 100 giorni, comunque per maggiori informazioni, visitate sempre l’apposito spazio (infondo alla pagina) sul sito ufficiale www.zalando.it Detto ciò, l’argomento di oggi come avrete ben capito, è rivolto a scoprire quelle che sono le novità più cool del momento per quanto riguarda la moda a noi dedicata spaziando tra abiti, pantaloni, maglie, cappotti e tanto altro ancora, per cui se volete saperne di più, altro non dovrete fare che dare il via a questo nuovo viaggio ricco di emozioni sempre very wow!

ONL – ONLJUNE

Disponibile in diversi colori sempre trendy e alla moda per questa giacca invernale con una caldissima imbottitura per ripararci dalle gelide temperature, colletto con cappuccio, chiusura a bottoni, tasche con chiusura a cerniera, il colore scelto per l’occasione è questo golden yellow che amo particolarmente dal momento che è facilmente abbinabile alla maggior parte degli outfit di stagione. Prezzo € 49,99 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale clicca qui.



LEVI’S – FRANCINE

E’ anche disponibile in nero e in blue, questo modello particolarmente avvezzo a qualsiasi tipo di outfit, specie quelli sportivi, questo piumino foderato, chiusura con cerniera, tasche interne e soprattutto resistente all’acqua. Prezzo € 129,99 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



RIVER ISLAND

Cappotto classico di colore nero, chiusura con cerniera, tasche con patta, collo in pelliccia sintetica rimovibile e dettaglio di cintura inclusa. Prezzo € 84,99 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



TOMMY HILFIGER – ESSENTIAL MAXI COAT

Piumino dalla caldissima imbottitura per un inverno al riparo dalla basse temperature, dettaglio di colletto con cappuccio, chiusura con cerniera, tasca interna, cappuccio con coulisse, disponibile anche in blu. Prezzo € 279,99 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



RAGWEAR – MONADIS

Parka con fodera leggermente imbottita, colletto con cappuccio, chiusura con cerniera, tasche con patta, cappuccio con coulisse, disponibile in tre diversi colori. Prezzo € 129,99 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



TOMMY JEANS – TECHNICAL PARKA

Trendy ma soprattutto caldissimo, adatto a sopportare anche gli inverni più rigido senza il minimo sforzo, colletto con cappuccio, chiusura con cerniera, tasca interna, cappuccio con coulisse e collo in pelliccia sintetica rimovibile. Disponibile anche nel colore nero, prezzo € 299,99 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



RIVER ISLAND

Pantaloni color khaki modello a vita alta con tasche cargo con dettaglio di cintura in vita. Prezzo € 36,99 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



TOMMY HIGFIGER – RIVERPOINT CIGARETTE DELI

Jeans slim fit, modello a vita alta, chiusura con cerniera nascosta, tasche posteriori e laterali. Prezzo € 138,99 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



MONKI – YOKO

Jeans bootcut, modello a vita alta, chiusura con cerniera nascosta, dotato di tasche posteriori e laterali. Prezzo € 39,99 per info e per acquistarli sul sito ufficiale clicca qui.



ONLY TALL – ONLCARMEN

Jeans skinny fit, modello a vita alta, chiusura con cerniera nascosta, tasche posteriori e laterali. Prezzo € 49,99 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



ONLY

Gonna a campana, fantasia monocromo, disponibile in vari colori, perfetta se abbinata con una maglia a maniche lunghe per le giornate autunnali. Prezzo € 29,99 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



NEW LOOK

Gonna a tubino in jeans perfetta per un look giovane da tutti i giorni così come per il tempo libero, l’abbinamento migliore è certamente con un paio id Converse ai piedi e una maglia maniche lunghe a costine. Prezzo € 29,99 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



YASTANNA

Gonna a tubino davvero chic e very trendy sia nel colore che nel modello in genere, caratterizzata dalla chiusura con bottoni, tasca anteriore e fascia elastica. Prezzo € 49,99 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



GLAMOROLUS

Cardigan con scollo a V e chiusura con bottoni, fantasia monocromo e dettaglio di chiusura inclusa. Prezzo € 42,99 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



VERO MODA

Un maglione è quanto di più easy si possa scegliere per una giornata da trascorrere in ufficio così come in strada intente a far shopping. Questo modello in particolare, scelto nel colore rosa, ma disponibile anche in altre tonalità, presenta un collo alto, fantasia melange, fascia elastica e nastro in vita. Prezzo € 21,99 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



ANNA FIELD

Incredibilmente comodo e perfettamente adatto a qualsiasi situazione, io personalmente lo adoro, il cardigan lungo è uno di quei capi a cui non riuscirei mai a rinunciare! In particolare il modello proposto, presenta uno scollo a V profondo, dotato di cintura per la chiusura in vita, tasche anteriori e fantasia melange, inoltre, sono disponibili ulteriori colori oltre a questo scelto per l’occasione. Prezzo € 44,99 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



GAP – SPLICE

Originale nei colori e nel modello, questa felpa con cappuccio e fascia elastica è assolutamente perfetta per il tempo libero ma la vedo ok anche per tutti i giorni, specie se abbinata ad un paio di jeans e della comode sneakers magari bianche! Prezzo € 43,99 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



SUPERDRY

Felpa con cappuccio e coulisse, fantasia a stampa di colore rosa, completano il look il dettaglio della fascia elastica. Prezzo € 69,99 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



Quello di oggi, come avrete ben capito è stato solo un rapido assaggio di una collezione entusiasmante che in queste ore è in continuo movimento, del resto come vi ho accennato all’inizio dell’articolo, ormai è tempo di volgere lo sguardo verso altre direzioni, nello specifico, verso la collezione Autunno/Inverno e Zalando come sempre, ci riserva un mare di sorprese, continuate a seguirci e saremo ben liete di svelarvi molto di più! Se l’articolo è stato di vostro gradimento, condividetelo su tutti i social, lasciate un commento per farci conoscere la vostra opinione, per ulteriori info e richieste, compilate il form di fianco, noi come sempre, ci vediamo alla prossima…See you soon dalle Fashioniste di Nozziamoci Magazine!