NON PERDERE I NUOVI MODELLI DELLA COLLEZIONE ELISABETTA FRANCHI

E’ una collezione tutt’altro che scontata, quella che da qui a breve entrerà di fatto nel nostro quotidiano, ma dal momento che lo stile Elisabetta Franchi lo conosciamo fin troppo bene, sapevamo perfettamente che anche questa volta sarebbe stata una vera e propria sorpresa e di fatto, non ci siamo sbagliate neppure questa volta! Dalle lussureggianti décolleté, si sempre irriducibili stivaletti, passando per gli stivali cuissard che tanto ci hanno fatto impazzire lo scorso anno e che anche questa volta, potete giurarci, diventeranno iconici in tutti gli outfit per cui preferiremo sfoggiarli. Dalle occasioni da tappeto rosso, alle cerimonie, dalla mattinata in ufficio, alla passeggiata in centro con le amiche, non è tanto dove deciderete di indossarle, ma come, ricordate che non conta quanto la scarpa sia prestigiosa, ma ciò che fa sempre la differenza è come la si indossa e soprattutto, come la si abbina, occhio perciò ad improbabili colpi di testa e azzardi di ogni genere, per inficiare un look perfetto, basta un attimo!La collezione presentata da Elisabetta Franchi, mostra una grandissima varietà di modelli, adatte ad ogni situazione, ma sono soprattutto i colori a fare la differenza, la palette cromatica è infatti varia e piuttosto fuori dal comune, proprio quello che ci voleva, un tocco di classe in un mondo che troppo spesso è una sorta di copia, tutto appare identico alla visione precedente, ma non in questo caso e ve ne accorgerete immediatamente. Amate il tacco basso, medio o alto? Nessun problema, ogni vostro desiderio sarà esaudito e non dimenticate che questa collezione è solo all’inizio, il suo massimo splendore dovrà ancora mostrarlo, ecco perciò il motivo per cui quella che vi mostro in questo momento, è solo un breve parentesi, giusto per accendere in voi la scintilla della curiosità e permettervi di visitare il sito ufficiale per scoprire tutto il resto. Ma ora basta chiacchiere, direi che è meglio impiegare il nostro prezioso tempo, ad ammirare quella che è la gallery odierna, per cui mie care, vi auguro buon divertimento!

DÉCOLLETÉ CON LOGO

Raffinate ed eleganti, queste décolleté sono perfette per il vostro daily look da ufficio e non. L’immancabile logo con doppia C si impone sulla punta coi suoi riflessi gold. Disponibili in vari colori, prezzo € 439 per info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



DÉCOLLETÉ BICOLORE

In questa collezione vengono proposte queste dècolleté bicolore dalla raffinata eleganza. Indossatele per completare tailleur da lavoro o abiti a tubino, sarete impeccabili. Disponibili in vari colori, prezzo € 399 per info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



DÉCOLLETÉ CON CINTURINO

Décolleté con maxi cinturino che avvolge la caviglia con classe ed eleganza. Alleate perfette di gonne e bluse per look sofisticati da ufficio. Disponibili in vari colori, prezzo € 449 per info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



PUMPS A PUNTA

Elisabetta Franchi colora la punta di queste eleganti pumps. Il tacco, non troppo alto, slancerà tutti i vostri outfit. Disponibili in ulteriori colori. Prezzo € 379 per info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



TRONCHETTO CON LOGO

Un mini tacco sorregge questi tronchetti realizzati in pelle. Il tocco glam è dato dall’applicazione oro light a forma di doppia C, logo del brand. Compagni inseparabili di outfit casual e off duty. Prezzo € 459 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



STIVALETTO CON LOGO

Gli stivaletti per affrontare con stile l’inverno sono questi. Realizzati in pelle hanno come dettaglio luxury l’immancabile logo con doppia C si impone sulla punta coi suoi riflessi gold. Disponibili in vari colori. Prezzo € 549 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



STIVALE CON LOGO

It piece di collezione, questi stivali sono un must da avere assolutamente nell’armadio. Tacco comodo e robusto non troppo esagerato, li apprezzerete sia di giorno che di sera. Disponibili in altri colori. Prezzo € 759 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



STIVALE IN ECOPELLE

Un tacco robusto e gold sorregge questi stivali in ecopelle con effetto coccodrillo. Comodi e fascianti, sono i compagni ideali per affrontare con stile l’inverno. Disponibili in vari colori. Prezzo € 539 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



STIVALE CUISSARD

Lasciatevi avvolgere da questi fascianti stivali modello cuissardes. Il dettaglio a stella sul tallone è il tocco glam. Vi innamorerete del vertiginoso tacco a spillo che insieme alla calzata aderente, faranno di ogni look un’occasione per esprimere al meglio la vostra femminilità. Disponibili in ulteriori colori. Prezzo € 759 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



STIVALETTO CON STELLE

Questi stivaletti con tacco squadrato saranno gli alleati di outfit in denim o miniabiti casual. Li amerete per il bicolore e le stelle intagliate sulla morbida pelle. Prezzo € 589 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



Un breve accenno ma come avrete avuto modo di appurare, è davvero una collezione davvero straordinaria e in attesa di ammirare cosa ci aspetta per le future uscite, l’invito che rivolgo a voi, è quello di correre sul sito a scoprire le meraviglie al momento disponibili. Se l’articolo è stato di vostro gradimento, condividetelo su tutti i social, lasciate un commento per farci conoscere la vostra opinione, per ulteriori info e richieste, compilate il form di fianco, noi come sempre, ci vediamo alla prossima…See you soon dalle Fashioniste di Nozziamoci Magazine!