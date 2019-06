NATURAL LOOK ABBIAMO SCOVATO ALTRE MERAVIGLIE SCOPRILE ORA!

A tutto natural, sembra essere il nuovo obiettivo di noi donne, alla ricerca costante di ciò che sia più fashion del momento e cosa c’è di meglio che scarpe, accessori e borse in materiale naturale? Già da settimane ormai, vi avevamo parlato di questa che a nostro avviso sarebbe diventata una delle irrefrenabili passioni di quest’anno, c’è da dire che il 2018, ha fatto il suo ingresso prepotentemente, ma è in questa stagione che si è per così dire, glamourizzata (lasciatemi passare il termine), sono infatti numerose le testimonianze di stilisti e designer che in quasi tutti i settori, hanno dato il meglio di se, esprimendo il concetto in varie declinazioni, il risultato è di quelli che lasciano il segno! Questa mattina, per cominciare al meglio la giornata, abbiamo provato a fare un giro in quelli che sono a mio avviso, i punti di riferimento per provare a realizzare una gallery che contenesse quanto di più iconico ed originale, in grado di raccontare questa passione senza limiti. Se siete a lavoro, bloccate nel traffico, in attesa della metro o qualsiasi altra cosa stiate facendo, prendetevi una piccola pausa, servirà a rigenerarvi lo spirito!

CASADEI – RIVIERA

Questo materiale intrecciato dalla trama leggera prende ispirazione delle linee dei nodi marinari per le sue tomaie rigirate, sottolineando il mood estivo e morbido di questi modelli. Prezzo € 625 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



CASADEI – RIVIERA

La texture ed il modello sabot rimandano immediatamente ad un look estivo. Nella sua semplicità troverai l’alleato perfetto per un weekend da passare al mare, facendoti sentire self confident in ogni momento della giornata. Prezzo € 525 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



CASADEI – RIVIERA

Questo materiale intrecciato dalla trama leggera prende ispirazione delle linee dei nodi marinari per le sue tomaie rigirate, sottolineando il mood estivo e morbido di questi modelli. Prezzo € 595 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



CASADEI – RIVIERA

Romanticismo e versatilità. Il sandalo Riviera, con il suo fiocco laterale e la texture avvolgente nella versione con tacco chunky in sughero, è perfetto per colei che desidera donare un effetto day-chic al suo look. Prezzo € 550 per tutte le info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



GUCCI – ESPADRILLAS SLIDER INR AFIA CON DOPPIA G (ESCLUSIVA ONLINE)

Queste espadrillas si ispirano alla linea GG Marmont, con la Doppia G a decorare una base in rafia matelassé a motivo chevron – materiale caratteristico delle scarpe Pre-Fall 2019. Per questa stagione, i modelli caratteristici della Maison sono reimmaginati in un mix di materiali estivi e profili dai colori vibranti. Prezzo € 450 per tutte le info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



EMPORIO ARMANI – CAPPELLO A TESA LARGO INTRECCIATO CON DETTAGLIO TRIANGOLARE

Il classico cappello in paglia si veste di una nuova immagine dal gusto romantico. Fedora a tesa larga realizzato in tessuto intrecciato a maglia larga, perfetto da indossare per aggiungere una nota raffinata ai look della stagione. Prezzo € 150 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



OFFICINA DEL POGGIO – MINI SAFARI JUTA/LATTE

La Mini Safari è realizzata artigianalmente in Toscana utilizzando una tecnica tradizionale di rivestimento di una forma in legno con tessuto, pur rimanendo leggera e pratica. Tessuto naturale con finiture in avorio, hardware color oro e fodera in scamosciata color azul. Adatto a contenere IPhone plus, occhiali da sole e un piccolo portafoglio. Apertura con bottone a pressione per un facile accesso. Prezzo € 695 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



AQUAZZURA – RIVIERA MINI

La borsa Riviera è uno dei modelli creati in collaborazione con Le Ninè per la Escapes Capsule Collection. Realizzata a mano in rafia naturale, impreziosita da conchiglie di ciprea tropicale, cristalli accattivanti e nappe ondulate, è l’accessorio perfetto per portarti dalla spiaggia ai cocktail al tramonto. Prezzo € 595 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



ALBERTA FERRETTI – ZAINO GRANDE IN RAFIA ROSA

Zaino grande in crochet realizzato interamente a mano con tecnica a uncinetto in filato di rafia color rosa pastello. Prezzo € 940 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



ALBERTA FERRETTI – ZAINO IN RAFIA CON COULISSE

Zaino in crochet realizzato interamente a mano con tecnica a uncinetto in filato di rafia di colore bianco. Prezzo € 875 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



CHARLOTTE OLYMPIA – RAFFIA LUELLA

I sandali open-toe Raffia Luella hanno un look versatile con un tocco accattivante. Prodotti con morbida rafia naturale intrecciata, sono caratterizzati da dettagli cut-out femminili sulla punta e sul tallone, rifiniti con un cinturino alla caviglia e un tacco a blocco alto 125 mm. Prezzo € 690 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



CHARLOTTE OLYMPIA – RAFFIA DARCY

Questa stagione, rendi Raffia Darcy le tue scarpe quotidiane. Realizzate in rafia naturale intrecciata con un fresco design cut-out, queste ballerine leggere sono ideali per i mesi più caldi. Prezzo €545 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



GUCCI – BORSA A SPALLA GG MARMONT IN RAFIA PICCOLA

Tra i nuovi modelli della linea GG Marmont presentati, questa borsa a spalla piccola è realizzata in rafia di viscosa, tra i materiali di stagione. In un mix inaspettato, la Doppia G in metallo contrasta il tessuto leggero, percorso da un motivo floreale lavorato ad uncinetto e accentuato da profili neri. Nuovi design e linee distintive della Maison sono reimmaginati in un mix di materiali e dettagli intrisi di richiami estivi. Prezzo € 1.590 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



GUCCI – CAPPELLO IN RAFIA

In un mix di influenze eclettiche, la collezione Cruise combina forme vintage e elementi che richiamano la moda streetwear. Ispirato al cappello cloche popolare tra gli anni ’80 e i ’90, questo modello è presentato in rafia intrecciata e arricchito dal logo Doppia G in metallo color oro. Prezzo € 290 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



MICHAEL KORS – BORSA MESSENGER SEDONA IN RAFIA

La borsa Sedona combina il mood vacanziero con la raffinatezza del look urbano. Questa borsa messenger è realizzata in rafia artigianale intrecciata e presenta un’elegante finitura in pelle con nappina per un raffinato gioco di contrasti. È la borsa portatutto perfetta per andare a fare shopping o per il tempo libero. Prezzo € 690 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



MICHAEL KORS – BORSA TOTE MALIBU IN PAGLIA INTRECCIATA

Perfetta per la tua prossima fuga su un’isola, la borsa tote Malibu è lavorata in paglia naturale con manici in pelle stampa coccodrillo e il nostro esclusivo ciondolo con lucchetto. Lo spazioso interno foderato in lino può contenere comodamente tutti gli oggetti indispensabili, oltre a un paio di sandali in più da indossare in spiaggia. Prezzo € 250 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



MAX MARA – PASTICCINO BAG MINI IN RAFIA

Pasticcino Bag, la clutch per dare un tocco personale e affascinante al tuo stile quotidiano. Realizzata in rafia, con interno in twill a righe e comoda tasca portaoggetti. La tracolla rimovibile a catena con dettaglio in pelle permette di indossare la borsa cross body o a mano per un outfit versatile e di tendenza. Chiusura metallica con maxi sfere personalizzate Weekend Max Mara. Dimensioni 24x14x15 cm. Prezzo € 179 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



MAX MARA – CAPPELLO IN PAGLIA A RIGHE

Cappello cloche a tesa larga in paglia, con motivo a righe a contrasto. Prezzo € 128 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



Una collezione di meraviglie ricche di fascino, dove a vincere è soprattutto il più piccolo dei particolari oltre che la fibra naturale, impossibile non realizzare un outfit con almeno anche solo un paio di scarpe, una borsa o un cappello tra questi, io ho già fatto le mie scelte, adesso però tocca a voi. Se l’articolo è stato di vostro gradimento, condividetelo su tutti i social, lasciate un commento per farci conoscere la vostra opinione, per ulteriori info e richieste, compilate il form di fianco, noi come sempre, ci vediamo alla prossima…See you soon dalle Fashioniste di Nozziamoci Magazine!