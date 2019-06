MICHAEL KORS PRESENTA #MKGO RAINBOW LA CAPSULE ISPIRATA AL PRIDE

Ci siamo, finalmente l’Onda Pride 2019 è pronta ad invadere le strade delle tantissime città che anche quest’anno, saranno interessate dall’evento più atteso in assoluto, l’unico in grado di riempire di orgoglio le strade in cui le gloriose parate sfileranno. Non solo eventi metropolitani però, perchè in questo frangente, anche il mondo della moda ha voluto in qualche modo partecipare, sono tanti infatti gli stilisti e le aziende in genere che hanno deciso di offrire il proprio contributo, per sposare la causa, alcuni con delle piccole proposte, altri invece con delle capsule collection, come nel caso di Michael Kors, di cui proprio in questa occasione, vi mostrerò alcune delle meraviglie. #MKGO Rainbow è ispirata al Pride e al 50° anniversario dei moti di Stonewall che diedero inizio al movimento per i diritti degli omosessuali. “Pride significa celebrare il proprio sé più autentico e rendere omaggio alle tante straordinarie persone che ci hanno permesso di essere dove siamo ora. Questa capsule è un invito a vestirsi con gioia e a festeggiarsi l’un l’altro.” Michael KorsI motivi arcobaleno in una gamma di vivaci tonalità donano uno spirito sbarazzino ai capi e agli accessori moderni e casual della stagione: dalle t-shirt con logo alle tue sneaker preferite. Le proposte disponibili, sono quanto di più fashion possiate aspettarvi, non che avessimo dei dubbi d’altronde chi ama lo stile Michael Kors, è pronto ancora una volta a lasciarsi travolgere dall’onda glam di uno stile che non conosce eguali.

GONNA IN GEORGETTE A RIGHE CON LOGO ARCOBALENO

Questa gonna longuette in georgette con pieghe a fisarmonica è decorata con il nostro logo stampato e vivaci righe arcobaleno che aggiungono un tocco moderno. Sposa la tendenza del momento e abbinala a una t-shirt in tinta unita e un paio di slide altrettanto grintose. Prezzo € 165 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



COSTUME INTERO A RIGHE ARCOBALENO

Vivaci righe arcobaleno, scollo seducente e profondo sul retro e taglio sgambato per questo costume intero dal fascino irresistibile. Indossalo a bordo piscina e sfoggia un look colorato e divertente. Prezzo € 130 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



PULLOVER A MANICA CORTA IN VISCOSA STRETCH MOTIVO ARCOBALENO

Le righe arcobaleno conferiscono personalità a questo pullover a manica corta. Realizzato in morbida viscosa stretch, sfoggia una silhouette simile a quella di una t-shirt a girocollo per la massima comodità e versatilità. Indossalo con i tuoi jeans preferiti o crea un look audace abbinandolo a una delle gonne coordinate della stagione. Prezzo € 135 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



GONNA IN GEORGETTE CON PIEGHE E MOTIVO ARCOBALENO

Questa stagione, la gonna a pieghe si rinnova con vivaci righe arcobaleno per un look che non passa inosservato. Confezionata in vaporoso georgette che dona movimento a ogni passo, presenta una vita alta elasticizzata. Grazie alla coloratissima palette, è perfetta con qualsiasi capo del tuo guardaroba, come un tank top bianco, un pullover tono su tono o una t-shirt coordinata. Prezzo € 165 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



T-SHIRT IN JERSEY DI COTONE CON PAILLETTES ARCOBALENO

Questa t-shirt a girocollo con paillettes a righe arcobaleno ricamate donerà un tocco di colore ai tuoi look. Grazie alla lavorazione in jersey di cotone e al taglio ampio, assicura una vestibilità super confortevole. Indossala per valorizzare i tuoi jeans preferiti o abbinala ad accessori coordinati per un total-look che non passa inosservato. Prezzo € 250 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



FELPA IN TERRY DI COTONE CON CAPPUCCIO E LOGO ARCOBALENO

Capo casual per il tempo libero reinterpretato con una nota di colore, questa felpa in terry di cotone con cappuccio è decorata con il logo del nostro ciondolo rivisitato con righe arcobaleno che rendono omaggio al Pride. Le zip laterali aggiungono un elemento tattile e assicurano una vestibilità rilassata. Abbina questa felpa ai vivaci accessori di tendenza della stagione per una vera dichiarazione di stile. Prezzo € 175 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



T-SHIRT IN JERSEY DI COTONE CON LOGO ARCOBALENO

La classica t-shirt bianca viene rivisitata con un logo a righe arcobaleno, ispirato al nostro ciondolo iconico per rendere omaggio al Pride. Questa versione è realizzata in jersey di cotone leggero con un taglio dalla vestibilità comoda. Abbinala a una gonna colorata o ai tuoi jeans preferiti. Prezzo € 85 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



SNEAKES SLIP-ON DYLAN IN PELLE CON MOTIVO ARCOBALENO

La silhouette confortevole rende le sneaker slip-on Dylan perfette per il tempo libero, mentre la lavorazione in pelle con righe arcobaleno donerà un tocco vivace ai tuoi look. Abbinale a qualsiasi outfit per aggiungere una nota di colore. Prezzo € 140 per info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



SLIDE TYRA CON LOGO STAMPATO

Le slide sportive sono un must-have del momento e il nostro modello Tyra è perfetto per te. Questa versione è reinterpretata con un look moderno, grazie al nostro logo stampato. Indossale con capi casual durante i weekend di sole. Prezzo € 75 per info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



BORSA TOTE THE MICHAEL KORS GRANDE IN PVC CON LOGO GRAFICO STAMPATO

Silhouette minimal dal look attuale per la nostra borsa tote The Michael in PVC trasparente, con la stampa del nostro logo a colori in stampatello. Il ciondolo removibile con logo aggiunge un tocco raffinato. Prezzo € 125 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



BORSA A SPALLA WHITNEY GRANDE CONVERTIBILE IN PELLE TRAPUNTATA DECORO ARCOBALENO

Versione colorata della nostra borsa a spalla Whitney, questo modello sfoggia una lavorazione in pelle trapuntata con decorazioni arcobaleno. La catena regolabile permette di indossarla comodamente a tracolla, mentre l’interno offre tutto lo spazio necessario per riporre il telefono, il portafoglio e le chiavi. Prezzo € 350 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



JEANS EFFETTO SDRUCITO CON PAILLETTES ARCOBALENO

Realizzati in denim leggermente elasticizzato, questi jeans dal taglio dritto sono caratterizzati da strappi che creano un effetto sdrucito di grande tendenza e lasciano trasparire una fantasia arcobaleno con paillettes. Interpreta il look divertente della stagione abbinandoli a una t-shirt scintillante. Prezzo € 175 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



OROLOGIO RUNWAY TONALITA’ ORO E ARCOBALENO

Realizzato in acciaio inossidabile tonalità oro, il nostro orologio Runway viene reinterpretato con un quadrante e un cinturino in tessuto impreziositi dalle strisce dell’arcobaleno che aggiungono un tocco di colore. Indossalo da solo o abbinato a gioielli preziosi. Prezzo e 219 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



Come promesso, solo un breve accenno di una collezione che fin dalle prime ore del suo esordio, ha letteralmente fatto il giro del web e che ben presto, entrerà in quelli che sono i pezzi più iconici di stagione, vi consiglio di visitare il sito ufficiale, per scoprire l'intera collezione, fatelo subito, ci vediamo su www.michaelkors.it