LE SNEAKERS BIANCHE SONO TRA LE TENDENZE PIÙ GLAM DEL MOMENTO!

C’è ancora chi le definisce “scarpe da tennis” ma per tutti gli altri, sono le sneakers, moderne, eleganti, raffinate, adatte non più solo per il tempo libero, ma perfette sotto qualsiasi tipi di look, non hanno grandi pretese, anzi, possiamo dire che non ne hanno affatto e per quanto in giro se ne vedano tante, solo alcune entrano di fatto nel cuore di chi le ama veramente. Questo inverno appena passato, le abbiamo indossate, nonostante a farla da padrone siano stati altri modelli di scarpe, quali stivali, stivaletti, anfibi ecc, ma loro hanno resistito e adesso che siamo da poco entrate nella bella stagione e avremo bisogno di mostrare i nostri piedini e stare sinceramente più fresche, non vogliamo in alcun modo abbandonarle e quindi sappiate che dovrete farvene una ragione, perchè anche nella Primavera/Estate, continueranno ad essere protagoniste! Siamo orgogliose di dire sono l’oggetto dei desideri di ognuna di noi, partite dal basso (se così si può dire) non hanno fatto alcuna fatica a scalare la vetta e a diventare le punte di diamante degli stilisti e delle case di moda più ambite del mondo, se avete assistito alle presentazione delle varie collezioni, le avrete notate in bella vista indossate dalle modelle e come se non bastasse star e influencer se le contendono a colpi di like su Instagram a conferma che non è solo un capriccio del momento, ma molto di più, diciamo pure, una vera e propria tendenza che non conosce fine. Non solo passerelle però, possiamo ben affermare che siano regine dello street style metropolitano,le più cool in questo momento sono senza dubbio le total white che se indossate con i look colorati del periodo, assumono ancor di più un ruolo fondamentale in quelli che sono gli outfit più ricercati. Io le adoro, ma questo lo sapete bene, ormai avete imparato a conoscere bene i nostri gusti e noi abbiamo fatto altrettanto con i vostri, ecco spiegato il motivo del perchè la gallery di oggi, devo dire anche piuttosto ricca, vi mostrerà quelle che sono le più cool del momento e potete scommetterci che la penserete proprio come me. A questo punto mie care, comincia un nuovo viaggio, dal momento che è Sabato pomeriggio e sono da poco passate le 15 che ne dite di rilassarvi sul divano magari sfogliando proprio i modelli che ho scelto? Io la trovo un’ottima idea e voi?

GIUSEPPE ZANOTTI – CHAIN

Sneaker stringata high top in pelle bianca. Il design è completato dalla catena in metallo con finitura dorata, moschettone e dettaglio “Signature” sulla linguetta. Suola in gomma e chiusura con zip laterale. Prezzo € 795 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



RENE CAOVILLA – SNEAKER “XTRA MY LOVE” IN PELLE

Sneaker stringata low top in pelle bianca, con dettaglio cap toe personalizzato da mini strass a contrasto. Il modello è completato da suola a cassetta in gomma coordinata. Prezzo € 810 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



RENE CAOVILLA – SNEAKER “XTRA” IN PELLE CON STRASS

Sneaker stringata bassa realizzata in pelle bianca e personalizzata con dettaglio color giacinto a contrasto e mini strass tono su tono. Modello dalla punta arrotondata con lacci bianchi e suola a cassetta in gomma. Prezzo € 700 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



CASADEI – DYNAMIC

Ben consapevole che Dynamic non sia una sneakers, no ho voluto comunque sottrarmi alla possibilità di mostrarvi quest ameraviglia in tutta la sua affascinante bellezza. Dynamic è la runner che incarna perfettamente lo spirito Casadei: la catena 3D effetto metallizzato si fonde con la suola tecnica ultra light. Il fondo C-Chain realizzato in stretta collaborazione con Vibram, azienda leader del settore, ha fatto emergere l’anima active del brand, in linea con la tendenza contemporanea che strizza l’occhio alla generazione Z, rimanendo fedele al proprio DNA. Prezzo € 495 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Casadei, clicca qui.



MICHAEL KORS – SNEAKERS MINDY IN PELLE CON FARFALLE

Realizzate in pelle liscia e impreziosite da applicazioni dorate a forma di farfalla, le nostre sneaker Mindy sono un’interpretazione super femminile del classico modello stringato. Abbinale ai jeans o a un abito per aggiungere un tocco di romanticismo al tuo look. Prezzo € 175 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



JIMMY CHOO – VERONA

Super confortevole e davvero glam con il meraviglioso dettaglio di cristalli, progettata con una tomaia simile ad un calzino per una vestibilità aderente è un modello che grazie alla suola flessibile, è perfetta da indossare per tutto il giorno e correre da una parte all’altra della città. Prezzo € 575 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



JIMMY CHOO – DIAMOND/F

Le scarpe da ginnastica più alla moda e di tendenza di questa stagione, la Diamond F in pelle di vitello bianca! Questo modello futuristico, presenta una suola in TPU trasparente e una chiusura stringata in argento. Prezzo € 695 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



LE SILLA – SNEAKER RUBL WAVE

Indossa la sneaker “Rubel” di Le Silla per non rinunciare ad un tocco glamour anche nelle giornate più frenetiche. In delicato pizzo bianco “carta”, l’accessorio made in Italy presenta una particolare banda elastica frontale sostitutiva dei lacci. L’onda, che eleva la scarpa fino a 60 mm, esprime tutto l’estro del brand e renderà unici ed esclusivi i tuoi outfit. Prezzo € 462 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



PRADA – SNEAKERS COMICS IN PELLE

Le sneakers total white sono caratterizzate dal nuovo logo fumetto applicato a contrasto sul retro. Prezzo € 520 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



SANTONI – SNEAKER BASSA IN PELLE

È ricca di dettagli e di preziose rifiniture la sneaker bassa realizzata in morbida pelle. Il look total white è decorato con inserti beige sul tallone e sul passalacci. La suola in gomma, modello running, è intarsiata con lavorazioni laterali. Comodità e ricercatezza. Prezzo € 390 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



SANTONI – SNEAKER BASSA IN PELLE

Design essenziale dalle forme classiche per la sneaker bassa in pelle di vitello total white. L’effetto destrutturato rende questo modello estremamente flessibile e versatile, rifinita con leggere cuciture a vista, lacci in tessuto coordinato e suola in gomma dal profilo a cassetta. Prezzo € 310 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



PINKO – SNEAKERS SHOES TO ROCK CON DETTAGLI GOMMATI

Sneakers Shoes To Rock realizzate in rete tecnica con dettagli lucidi e a effetto gommato. La linea oversize è completata dall’innovativa suola “running”, composta da 4 differenti materiali e studiata in modo da risultare più leggera, duratura nel tempo e rendere la camminata ancora più comfort. La suola è inoltre personalizzata con logo PINKO. Prezzo € 220 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



CHLOÉ – SNEAKER LAUREN

La linea Lauren si arricchisce di una dinamica calzatura da giorno con queste sneaker total white con lacci realizzate in pelle di vitello liscia. I sottili lacci in nylon in tinta, la suola in gomma flessibile e il passante in nylon con logo Chloé sul retro emanano un’estetica sportiva. Gli iconici bordi ondulati costituiscono il marchio di fabbrica della romantica linea Lauren, mentre la punta arrotondata aggiunge una nota di femminilità. Prezzo € 395 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



AQUAZZURA – THE A SNEAKERS

La sneaker A è un must in ogni guardaroba, uno stile classico da indossare ogni giorno. La scarpa è ultraleggera e confortevole, pesa solo 65 grammi. La coppia è realizzata in pelle di vitello liscia di colore bianco fresco e presenta un marchio rappresentativo sul lato. Posizionato su una comoda suola in gomma con impresso il caratteristico ananas e rifinito con un dettaglio a righe sul retro. Prezzo € 395 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



Ognuna di queste, rappresenta un vero e proprio gioiello di stile e lo si evince ammirando quelli che sono i dettagli, curati nei mini particolari, sottolineati anche da quel tocco di originalità che non manca mai e che per questo, le rende eleganti e perfettamente adatti ad ogni tipo di outfit. Se l’articolo è stato di vostro gradimento, condividetelo su tutti i social, lasciate un commento per farci conoscere la vostra opinione, per ulteriori info e richieste, compilate il form di fianco, noi come sempre, ci vediamo alla prossima…See you soon dalle Fashioniste di Nozziamoci Magazine!