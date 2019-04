LA PALETTE DA NON LASCIARSI ASSOLUTAMENTE SFUGGIRE SCOPRILE TUTTE!

E’ senza alcun dubbio uno tra i prodotti più richiesti del momento, le aziende di cosmesi lo sanno bene ed è forse questo il motivo del perchè non perdono occasione per realizzarne sempre di nuove, con i colori più trendy del momento, sto parlando delle palette viso che mai come in questa stagione, mostrano il meglio di se e questo pomeriggio, voglio affrontare l’argomento in vostra compagnia e mostrarvi quelle che a mio avviso sono le migliori del momento! La regola fondamentale è che non ne esiste una che vada bene per tutte, infatti, ad ogni sguardo corrisponde la palette occhi dedicata, irresistibili e uniche, è questo il periodo che prediligo per non farmi mai mancare quelle che andranno a prendersi cura del mio look delle prossime settimane in cui dovrò dividermi tra i mille impegni lavorativi, le feste del fine settimana e quando possibile le brevi ma intense vacanze in giro per il mondo. Per un trucco professionale e glamour da sfoggiare in ogni occasione, dovrete sempre e solo puntare sul meglio, intanto per ottenere sempre risultati al top e poi per evitare soprattutto allergie che purtroppo sono sempre in agguato, quando i componenti scelti sono di dubbia provenienza, per cui non mi stancherò mai di ripetere che il make up non può e non deve mai essere sottovalutato, a meno che non vi piaccia rischiare! Direi che a questo punto, meglio saltare i convenevoli e passare subito al clou dell’argomento, state certe che la gallery di oggi realizzerà ancora una volta i vostri desideri!

PUPA – BRONZING & BLOWING

La palette all in one per un viso perfettamente abbronzato e dal finish super glow. Terra Abbronzante: dona un effetto abbronzatura naturale e radiosa. Terra Contouring: scolpisce i lineamenti e riequilibra i volumi del viso. Illuminante Satinato: mescolato insieme alla Terra Abbronzante ricrea un finish luminoso su tutto il viso. Illuminante Metallico: crea accenti di “luce metallica” sui rilevi del viso. Illuminante Ultra Scintillante: da solo o sopra l’Illuminante Metallico dona un effetto scintillante sui rilievi del viso. Terra Abbronzante: leggera e sensoriale. Con polveri micronizzate per un effetto perfezionatore. Terra Contouring: setosa e impalpabile. Con polveri sferiche per un tocco vellutato incredibile. Illuminante Satinato: sottile e fondente. Con polveri soft focus e finissime perle per un effetto radioso. Illuminante Metallico: ricco e sensoriale, una polvere dal tocco cremoso. Con un mix di cere, olii e perle metalliche per un effetto lamina metallica che sorprende. Illuminante Ultra Scintillante: ultra sottile e “senza peso”. Con finissime perle riflessate per un effetto frost sul viso. Terra Abbronzante + Illuminante Satinato. Applica la Terra Abbronzante su tutto il viso con movimenti circolari. Per un finish luminoso miscela la terra con l’Illuminante Satinato. Utilizza il pennello Blush Tondo della linea Professional Brushes Terra Contouring. Applica la Terra Contouring partendo dalla fronte verso le guance con il tipico movimento a 3. Sfuma poi in prossimità della mascella verso il collo. Infine sfuma i contorni del naso per snellirlo otticamente. Utilizza il pennello Blush Obliquo della linea Professional Brushes. Illuminante Metallico. Applica l’Illuminante Metallico sui rilievi del viso: guance, dorso del naso, arcata sopraccigliare, arco di cupido e mento. Applica direttamente con le dita per apprezzarne la sensorialità e la scrivenza assoluta. Illuminante Ultra Scintillante Applica l’Illuminante Ultra Scintillante da solo sulle parti di rilievo del viso per creare un finish frost scintillante. Usalo come top coat sopra l’Illuminante Metallico per aumentare l’effetto glow. Utilizza il pennello Occhi Sfumature Ampie della linea Professional Brushes. Disponibile in tre diverse varianti colore, prezzo € 24 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



URBAN DECAY – PALETTE DI OMBRETTI GAME OF THRONES

Usa questo arsenale di 20 tonalità di ombretti per dichiarare la tua fedeltà a House Targaryen, House Lannister, House Stark, o per sconfiggere i White Walkers. Dalle rive di Dragonstone alle terre ghiacciate oltre la Barriera, questa palette di ombretti è stata ispirata dai nostri luoghi preferiti in Westeros e dalle incredibili donne dei Seven Kingdoms. Le tonalità preziose e i neutri terrosi lasciano il posto a metallizzati scuri e riflessi gelidi, che possono essere personalizzati con le nostre quattro tonalità. Preparati alla battaglia con Stormborn, un viola metallico glitter, e rilassati con Lannister Red, un marrone rossiccio matte. Scegli il tuo look e rivendica il tuo posto legittimo sul Trono di Spade. Applica sulle palpebre il primer potion per colori senza pieghe a lunga durata fino a 24 ore. Tips: le shades olografiche si possono utilizzare anche come illiminante per il viso Utilizza le quattro nuance (Bay of Dragons, King’s Landing, Winterfell, Hardhome) per cambiare il tuo look o aggiungere un gelido luccichio. Beauty tips: utilizza le polveri con All Nighter Setting Spray per realizzare sfumature di eyeliner personalizzate. Prezzo € 65 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



URBAN DECAY – NAKED RELOADED

Reinventare. Ridefinire e Ripensare da zero le nuance neutre: ecco la nostra missione. Scopri Naked Reloaded, la palette di ombretti con 12 nuovissime tonalità nude perfette per tutti, senza alcuna distinzione. Le nuovissime nuance di neutri sono finalmente qui, e sono tutto fuorchè ordinarie. Naked Reloaded è la palette di ombretti nude della quale non potrai più fare a meno: tutto ciò che ti serve, racchiuso in un’unica confezione. Queste 12 sfumature includono morbidi opachi, metallizzati e tonalità shimmer con micro-glitter. Bonus: sappiamo bene quanto sia doloroso toccare il fondo (ci siamo passati tutti), per questo abbiamo creato le quattro cialde che userai di più in formato extra-large! Ogni tonalità vanta la nostra strabiliante formula che dona una consistenza vellutata ed un colore super intenso. L’arma segreta della Palette Naked Reloaded è indubbiamente la nuance Retro. Utilizza questa tonalità d’ombretto pesca adatta a tutti sopra la piega dell’occhio come colore di transizione. È un vero “jolly”, perfetta per tutti gli incarnati. Per un risultato ancora più impeccabile, applica il tuo Eyeshadow Primer Potion in Eden al centro della palpebra; dopodichè, utilizza la nuance Angel Fire per creare un finish olografico. Prezzo € 46 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



NARS COSMETICS – HOT NIGHTS FACE PALETTE (Edizione Limitata)

Accendi i riflettori. Accendi la notte. L’estate si tinge di una brillantezza esplosiva grazie a queste irresistibili palette illuminanti in edizione limitata: un vero must-have per donare colore e luminosità a occhi e viso. Le palette propongono quattro ombretti dai classici finish matte e shimmer, una terra abbronzante coordinata e un illuminante per intensificare e dare un tocco di luce al makeup. Vellutata terra abbronzante matte per creare profondità e volume e regalare al viso un effetto naturale e un comfort estremo che dura tutto il giorno. Formula leggera per un look sfumato effetto “baciata dal sole”, ideale per definire e realizzare il contouring. Quattro sensuali ombretti pensati per creare tutti i look che desideri. La formula, leggera e vellutata, contiene polveri micronizzate che garantiscono un colore ricco e profondo. Prezzo € 55 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



BENEFIT COSMETICS – CHEEKLEADERS Bronze Squad

Lasciati conquistare dalla NUOVA palette viso di Benefit in edizione limitata Cheekleaders – Bronze Squad. La palette contiene cinque irresistibili prodotti Benefit in polvere full size: l’iconica terra abbronzante Hoola e la nuova Hoola Caramel, i blush CORAlista e Gold Rush e un nuovissimo illuminante shimmer dorato in anteprima esclusiva, COOKIE, perfetto per donare al viso un aspetto radioso e luminoso, come baciato dal sole della California. Questa palette mast-have, adatta a tutti gli incarnati, contiene tutto il necessario per dare un tocco di colore e glow alle tue guance e realizzare un leggero contouring, grazie anche al pratico pennello e allo specchio presenti al suo interno… ad un prezzo davvero WOW! Dentro a questa palette troverete anche un nuovo illuminante in anteprima assoluta, Cookie, e la nuovissima terra abbronzante Hoola Caramel, disponibili esclusivamente all’interno della palette Cheekleaders – Bronze Squad! Prezzo € 65 in esclusiva su Sephora.it per tutte le info e per acquistarla, clicca qui.



DIOR – DIOR BACKSTAGE GLOW FACE PALETTE

Dior Backstage Glow Face Palette è l’indispensabile segreto con cui i make-up artist Dior illuminano il viso con look naturali e soluzioni audaci per un risultato professionale. Ispirata all’atmosfera frenetica che si respira dietro le quinte delle sfilate e riunisce i prodotti più amati dai make-up artist con texture brillanti e nuance modulabili adatte a ogni incarnato.Offre una copertura modulabile e delle tonalità apparentemente neutre da intensificare fino a ottenere l’effetto desiderato. Le formule ricche di pigmenti assicurano un effetto seconda pelle e una tenuta a lunga durata. Usala così: Aiutandosi con il pennello Kabuki n°17, applicare l’illuminante sugli zigomi, sull’arcata nasale, sull’arco di Cupido e sul mento. Applicare il blush sugli zigomi utilizzando il pennello per blush n°16. Le texture ultra-fondenti, concentrate in pigmenti, di Dior Backstage Glow Face Palette rappresentano l’arma segreta di ogni donna poiché consentono di ricreare un impalpabile velo luminoso capace di far risplendere la pelle in maniera naturale grazie al celebre “glow”. Dior Backstage Glow Face Palette è formata da: due illuminanti, uno bianco e uno dorato, un blush rosato e un blush color bronzo da applicare sugli zigomi o come terra. “Le tinte più chiare vanno applicate in piccoli tocchi per illuminare il viso. Il rosa pallido è l’ideale per ravvivare un colorito spento, mentre la polvere abbronzante è il tocco finale perfetto per donare un po’ di calore”, ha precisato Peter Philips, Direttore della Creazione e dell’Immagine del Make-Up Dior. I prodotti possono essere applicati con le dita o con un pennello, singolarmente oppure mischiando i vari colori. Prezzo € 46,90 per tutte le info e per acquistarlo sul sito Sephora.it, clicca qui.