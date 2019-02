LA NUOVA COLLEZIONE UOMO THE BRIDGE È STILE PURO! VIENI A SCOPRIRLA

Non più di un paio di settimane fa, abbiamo avuto il piacere immenso di parlarvi in primis, ma soprattutto di mostrarvi quella che è la nuova collezione Primavera Estate 2019 The Bridge e non ci siamo affatto meravigliate, quando abbiamo ricevuto migliaia di richieste. Classe e raffinatezza, sono alla base di una cura maniacale di ognuno dei prodotti artigianali che da sempre l’azienda attua, per restituire dei manufatti di altissimo pregio, gli stessi che ci invidiano da tutto il mondo e che per questo ricevono il plauso internazionale, a conferma che il Made in Italy continua ad essere un vero must have su cui puntare. Il mondo di riferimento, legato alla cultura giovanile e globe-trotter degli anni settanta, lo ritroviamo oggi nella cultura hipster, figlia della rivoluzione digitale. Non mi dilungherò più di tanto, ormai credo sia stato detto tutto su The Bridge, impossibile non conoscerla, infondo sono più di cinquant’anni che ci ammalia con le sue splendide collezioni. L’occasione di oggi mi è gradita, per mostrarvi quelle che sono le grandi novità per l’uomo, ricordate ve lo avevo promesso quando vi parlai di quella femminile, ed oggi eccomi pronta a regalarvi un breve, intenso ed affascinante viaggio a cui prenderete parte con la stessa emozione che ho provato io, non appena ho avuto il piacere di ammirarle per la prima volta. Io cercavo un regalo per mio marito, devo ammettere che è stato davvero difficile, ma alla fine è stato un vero e proprio trionfo, anche se sto già pensando alla borsa da regalare a mio fratello per la sua laurea, mentre una mia amica, mi ha parlato di voler fare un regalo a tutti i suoi dipendenti, donando loro una delle innumerevoli borse della nuova collezione. Come vedete, non è certo l’occasione che manca, ora però tocca a voi…divertitevi pure!

ZAINO

Lo zaino The Bridge in pelle e tessuto tecnico rappresenta l’anima moderna del brand, coniugando tradizione e funzionalià. Organizzato internamente per essere utilizzato in ogni occasione. Disponibile in quattro diversi colori. Prezzo € 500 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



MEN’S BAG

Una cartella in pelle minimale ed elegante. Il suo design compatto e le sue forme essenziali la rendono un accessorio perfetto per il lavoro e il viaggio. Chiusura con zip. Qualità, eleganza e praticità, sposano l’artigianalità del prodotto. Disponibile in quattro diversi colori. Prezzo € 440 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



BORSONE

La borsa da viaggio in pelle The Bridge ha un design minimale ed elegante. Spaziosa e razionale, è perfetta per trasportare il necessario per il viaggio.La qualità del prodotto è assicurata dalla lavorazione artigianale e la scelta delle migliori pelli. Versatile, può essere trasportata a mano o sulla spalla. Disponibile anche nel colore nero. Prezzo € 570 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



MESSENGER

La tracolla in tessuto The Bridge ha un design pratico ed essenziale. Minimale e di classe, si abbina perfettamente ad un outfit casual chic.Artigianalità allo stato puro. Prezzo € 340 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



MEN’S BAG

Informale e pratico, il borsello in pelle di The Bridge è un accessorio indispensabile per il viaggio o il tempo libero. In pelle, coniuga la tradizione alla funzionalità. Disponibile anche in nero. Prezzo € 255 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



MESSENGER

La tracolla in tessuto The Bridge ha un design pratico ed essenziale. Minimale e di classe, si abbina perfettamente ad un outfit casual chic.Artigianalità allo stato puro. Prezzo € 390 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



BACKPACK

Lo zaino The Bridge in pelle e tessuto rappresenta l’anima moderna del brand, coniugando tradizione e funzionalità. Organizzato internamente per essere utilizzato in ogni occasione. Disponibile anche nel colore marrone scuro. Prezzo € 300 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



BRIEFCASE

La cartella in pelle The Bridge ha un design pratico ed essenziale. Minimale e di classe, è perfetta, anche in viaggio, per custodire i tuoi documenti più importanti. L’eleganza e la qualità di questo prodotto è assicurata dalle sapienti mani dei nostri mastri artigiani. Disponibile in tre diversi colori. Prezzo € 590 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



CARTELLA

La shopper work in pelle The Bridge è un prodotto elegante e classico, ma anche organizzato, per accompagnarti a lavoro e custodire i tuoi documenti. Disponibile in tre diversi colori. Prezzo € 560 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



ZAINO

Lo zaino in pelle The Bridge ha un design pratico ed essenziale. Perfetto per il viaggio e il tempo libero. Il giusto connubio tra praticità ed artigianalità. Disponibile in tre diversi colori. Prezzo € 510 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



CARTELLA

La cartella in pelle The Bridge ha un design pratico ed essenziale. Minimale e di classe, è perfetta, anche in viaggio, per custodire i tuoi documenti più importanti. L’eleganza e la qualità di questo prodotto è assicurata dalle sapienti mani dei nostri mastri artigiani. Disponibile in tre diversi colori. Prezzo € 520 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



CARTELLA

La borsa a due manici The Bridge, dal design elegante, organizzata internamente, con zip esterna, rappresenta il giusto connubio tra funzionalità e tradizione.Disponibile in quattro diversi colori. Prezzo € 398 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



PORTAFOGLIO UOMO

Elegante e discreto, il portafoglio in pelle The Bridge è perfetto per custodire carte di credito, banconote e monete. Sottile e minimale, consente un rapido accesso a carte e documenti e può essere facilmente riposto nella tasca. Disponibile in cinque diversi colori. Prezzo € 115 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



PORTAFOGLIO UOMO

Il portafoglio in pelle The Bridge è un accessorio dallo stile classico ed elegante, perfetto per custodire carte di credito, banconote e monete. L’equilibrio perfetto tra eleganza e praticità. Disponibile in ben otto diversi colori. Prezzo € 110 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



MARSUPIO

Pratico e dalle linee minimali, il marsupio in pelle The Bridge è la soluzione perfetta per contenere gli oggetti quotidiani. Con tasche laterali e frontali. Perfetto connubio tra funzionalità e tradizione. Prezzo € 190 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



Un piccolo assaggio quello di oggi, di una collezione ben più vasta, capace di lasciare il segno come tutte quelle che abbiamo avuto il piacere immenso di scoprire in questi lunghi anni di vero artigianato, autentico Made in Italy. Prima di salutarvi, voglio ricordarvi che le spedizioni, sono gratuite sopra i 150€ e che in ogni caso il reso è gratuito su tutti gli ordini, inoltre, l’occasione mi è particolarmente gradita, per ricordarvi di iscrivervi alla comoda newsletter, sul sito www.thebridge.it così da restare sempre aggiornati con tutte le novità e le promozioni disponibili. Presto, tornerò a parlarvi di nuovi articoli e sono certa che non vedrete l’ora di scoprirli! Se l’articolo è stato di vostro gradimento, condividetelo su tutti i social, lasciate un commento per farci conoscere la vostra opinione, per ulteriori info e richieste, compilate il form di fianco, noi come sempre, ci vediamo alla prossima…See you soon dalle Fashioniste di Nozziamoci Magazine!