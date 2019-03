IL TACCO SCULTURA PER UNA SCARPA OPERA D’ARTE E LASCIARE TUTTI STUPITI!

La moda ci lascia sempre a bocca aperta e questo ormai ci è chiaro da un pezzo, con il passare del tempo poi, quando tutto sembra essere già stato scoperto e ampiamente sdoganato, ci accorgiamo invece che di meraviglie da restare sbalordite ne esistono ancora tante e chissà a quante altre ancora avremo il piacere di assistere! A cosa mi riferisco è presto detto, al meraviglioso tacco scultura che timidamente apparso lo scorso anno, ha letteralmente cambiato in modo radicale il nostro modo di vedere le scarpe. Certamente non passeremo inosservate, ma questo non può che farci piacere, specie come in questo caso se parliamo di qualcosa di positivo per cui andare davvero fiere. Se fate un salto nei ricordi del passato, il massimo della trasgressione per antonomasia, era indossare dei tacchi a spillo, spesso talmente alti da sembrare quasi impossibile starci sopra, poi è stata la volta delle zeppe, dei plateau e così via. I tacchi scultura, indossati prima di tutto dalle top model internazionali, li abbiamo visti solcare le passerelle dell’alta moda e non solo, blog, riviste e social, ogni giorno ne mostrano modelli davvero affascinanti che solo a guardarli, l’emozione sale alle stelle. Tutto questo, è la dimostrazione tangibile che da sempre l’arte influenza il mondo intero, quest’anno spopoleranno e di questo ne siamo più che convinte, ma a questo punto voi che scultura indosserete? Di certo quest’oggi, non vi farà certo mancare le mie selezioni in quella che è una gallery da vere intenditrici, come sempre del resto!

GIUSEPPE ZANOTTI – CATHY

Sandalo della collezione “Giuseppe for Rita Ora” in vernice rossa, con cinturino alla caviglia. La collaborazione artistica e stilistica tra Giuseppe Zanotti e la cantante britannica Rita Ora ha dato vita ad una capsule dalla spiccata femminilità. Altezza tacco 120 mm, vernice rosso papavero, tacco Iconic Chaincromato, cinturino alla caviglia. Prezzo € 795 per tutte le info e per acquistarli sul sito ufficiale Giuseppe Zanotti, clicca qui.



GIUSEPPE ZANOTTI – GZXCOWAN

Sandalo in nappa nero opaco. Il design, nato dalla collaborazione con lo stilista Christian Cowan, si distingue per il cinturino “watch” in metallo alla caviglia e il tacco scultura. Suola in cuoio e chiusura con zip sul retro. Altezza tacco 105 mm, tomaia in nappa nera opaca, dettaglio watch in metallo, tacco scultura. Prezzo € 1.595 per tutte le info e per acquistarli sul sito ufficiale Giuseppe Zanotti, clicca qui.



GIUSEPPE ZANOTTI – HARMONY G-HEEL

Sandalo in vernice rossa con cinturini sottili. Il design minimal è completato dall’iconico tacco “G-Heel” e dal plateau interno. Suola in cuoio e chiusura con zip sul retro. Altezza tacco 120 mm, altezza plateau 5 mm, tomaia in vernice color rossa, tacco G-Heel, chiusura con zip sul retro. Prezzo € 650 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale Giuseppe Zanotti, clicca qui.



YSL – SANDALI OPYUM IN VERNICE CON TACCO DORATO

Sandali con tacco strutturato con le iniziali YSL in metallo e cinturino alla caviglia regolabile, altezza totale del tacco 11 cm, 100% pelle di vitello, tacco in metallo dorato anticato, prodotto in Italia. Prezzo € 950 per tutte le info e per acquistarli sul sito ufficiale YSL clicca qui.



YSL – DÉCOLLETÉ OPYUM CON TACCO DORATO IN PELLE LISCIA

Décolleté con tacco strutturato con iniziali YSL in metallo e tomaia profonda. Altezza totale del tacco 11 cm, 100% agnello, suola in cuoio, prodotta in Italia. Prezzo € 1.095 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale YSL clicca qui.



JACQUEMUS – LES MULES CASTANA

Mules multistrato con tacco geometrico da 3,5 cm. Prezzo € 650 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale Jacquemus, clicca qui.



JACQUEMUS – LES SANDALES PISA

Sandali con talloni sfalsati e cinturino in pelle bianca incrociata da allacciare al polpaccio. Prezzo € 620 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale Jacquemus, clicca qui.



JACQUEMUS – LES SANDALES BERGAMO

Sandali fatti a mano con tacco alto e cinturino sottile per allacciare il polpaccio. Prezzo € 570 per tutte le info e per acquistarli sul sito ufficiale Jacquemus, clicca qui.



DIOR – SCARPA DÉCOLLETÉ DIOR ÉTOILE IN NEOPRENE

Scarpa décolleté Dior Étoile in neoprene con nastro in gros grain nero, tacco compensato di 10 cm. Prezzo € 990 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale Dior, clicca qui.



DIOR – SCARPA DÉCOLLETÉ D-SCULPTURE IN PELLE DI VITELLO

Scarpa décolleté D’Orsay D-Sculpture in pelle di vitello nera, tacco in metallo anticato finitura dorata di 9 cm. Prezzo € 990 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale Dior, clicca qui.



CASADEI – X BLADE

L’architettura incontra la moda: la combinazione di vernice nera e la trasparenza del PVC creano un forte contrasto sullo scultoreo tacco X Blade. Questo modello presenta invisibili aperture per la traspirazione lungo l’arco del piede. L’X Blade rappresenta un tacco zeppa dall’effetto scultoreo che ripercorre il concetto di femminilità alla Casadei ma con grande modernità. Il tacco iconico della maison viene infatti interpretato in maniera più quotidiana, senza perdere il suo look estremamente seducente. Prezzo € 625 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale Casadei, clicca qui.



CASADEI – TRIO

L’energico naplak bianco di queste décolleté dalla punta arrotondata aggiunge un tocco nuovo ad ogni look. Il lussuoso tacco “Trio” è stato disegnato per essere indossato comodamente tutto il giorno. Il tacco ‘Trio’ rappresenta l’innovazione della stagione, a livello grafico, tre fedi di diverse metallizzazioni si fondono in un unico movimento, così come negli anelli di fidanzamento trilogy, ognuna delle pietre simboleggia lo stretto legame tra passato, presente e futuro. Allo stesso modo questo tacco, trasmette la promessa d’amore che il brand porta avanti da 60 anni nei confronti del mondo della calzatura. Un tacco da 30 mm, 100% Made in Italy. Prezzo € 575 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale Casadei, clicca qui.



CASADEI – K BLADE AIKO

Promessa di eleganza e romanticismo, questi sandali con fiocco ricordano i bellissimi kimono giapponesi, e possono essere indossati con look versatili. Il ‘Blade’ elemento iconico per la maison, diventa dinamico, funzionale. L’interpretazione post Punk/Rock si lascia dietro l’immaginario di Helmut Newton per abbracciare una visione metropolitana più cittadina. Il tacco si abbassa drasticamente e diventa più sinuoso, richiamando le forme del rocchetto, pur non rinunciando alla sua anima sexy. Tacco da 60 mm, 100% Made in Italy, prezzo € 525 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale Casadei, clicca qui.



Un viaggio nel mondo dell’arte quello di oggi oppure è stata l’arte che ha contaminato le splendide creazioni artigianali che vi abbiamo mostrato? Io preferisco pensare che sia la seconda opzione quella più appropriata e poi se ci pensate bene, un’opera d’arte solitamente la si tiene in bella mostra, la si lascia ammirare da tutti e le scarpe invece, non c’è nulla di meglio che indossarle e consumarle con orgoglio, facendoci sentire fiere di averlo fatto. Se l’articolo è stato di vostro gradimento, condividetelo su tutti i social, lasciate un commento per farci conoscere la vostra opinione, per ulteriori info e richieste, compilate il formi di fianco, noi come sempre, ci vediamo alla prossima…See you soon dalle Fashioniste di Nozziamoci Magazine!