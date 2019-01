I SALDI RENE CAOVILLA VANNO A RUBA NON LASCIARTELI SFUGGIRE!

Siamo sempre qui, pronte a parlarvi e soprattutto a mostrarvi, quelle che sono le grandi opportunità del mondo della moda e di scarpe e accessori, in occasione dei saldi di stagione, non ci stanchiamo di visitare store fisici quando possibile, ma anche portali online, dal momento che ormai gli acquisti via web sono diventati una costante assoluta e poi ricordate che ogni azienda da noi trattata, è stata sperimentata prima di tutto dal nostro staff, valutandone i prodotti, ma prima ancora la facilità, la velocità di acquisto, l’evasione e ricezione della merce e naturalmente, la convenienza. siamo alla serata di questo Venerdì sera che volge quasi ala termine, ma la nostra mente, è già orientata a domani, quando penseremo solo a rilassarci, a fare del sano shopping per le vie del centro e se invece non avremo tanta voglia di uscire, lo faremo direttamente dal divano di casa, tablet accanto e via di acquisti. In questa occasione, ho deciso di parlarvi di una grandissima azienda, che da anni ormai, fa parte ufficialmente della mia quotidianità, con prodotti artigianali di altissimo pregio, sto parlando di Renè Caovilla e delle sue incantevoli scarpe, di cui ho già avuto modo di parlarne in varie occasioni e che certamente, ognuna di voi, ben conoscerà! A Fiesso D’Artico, vicino Venezia, si nasconde una fiaba. Una fiaba fatta di memorie, passioni, esperienze, mani sapienti. È Caovilla, che dal 1934 fa sognare le donne emozionandole e seducendole. Un doppio gioco che si muove tra l’unicità e l’eccellenza, incrocio di emozioni che da un lato le fanno sentire speciali calzando scarpe-gemme, dall’altro le rendono consapevoli di essere in possesso di oggetti creati con la stessa devozione che merita un’opera d’arte. Per ogni paio di Caovilla c’è la media di due giorni di lavoro. Tutte le fasi sono eseguite come un rituale fatto di affetto e precisione. Il flusso creativo bidimensionale impresso su un foglio con i segni veloci di una matita o un pennello, passa poi alla tecnologia che la rende tridimensionale per poi riappropriarsi della solennità del lavoro artigiano durante l’assemblaggio. Movimenti più esatti e minuziosi di quelli di un calcolatore rifiniscono, attraverso impeccabili orlature, ogni componente di un sandalo o una décolleté precedentemente tagliato da bisturi quasi chirurgici. Il tutto poi è chiuso nella iconica scatola rossa, uno scrigno prezioso per oggetti preziosi. È il Dna di Caovilla che lo ha portato nell’Olimpo del lusso. Il riconoscimento è certificato sia moralmente, dagli 83 anni di crescita e successo universale, sia dalle onorificenze ricevute, una su tutti quella di cavaliere del lavoro per René Fernando Caovilla, grazie all’opera svolta in azienda e per il nutrimento economico reso alla propria terra. Fatte le dovute precisazione, è giunto ormai il momento di pensare a ciò che fin dall’inizio era il mio intento, quello di mostrarvi la gallery con quelle che sono le meraviglie a prezzo scontato in occasione di questi saldi imperdibili, certo, io mi limiterò solo a mostrarvene qualcuna, il resto dovrete farlo voi, visitando il sito ufficiale www.renecaovilla.com in questo modo potrete anche ammirare le splendide novità che non mancano mai di suscitare grandi emozioni e qualora lo vogliate, vi consiglio di iscrivervi anche alla newsletter, così da restare sempre aggiornate su news e promozioni. Vi ricordo che tutti i prezzi in descrizione, sono compresi dello sconto e che nel caso in cui vogliate conoscere quello originario, vi basterà cliccare sul link presente, per essere indirizzate sul sito e di conseguenza sul prodotto selezionato. Ma adesso mie care, godetevi questi momenti..!

SANDALO DONA CON STRASS 105

Sandalo ricoperto in strass color argento, con fascia sagomata in punta realizzata in seta nera. Lace-up incrociati sul collo del piede e annodati alla caviglia. Tacco a stiletto e suola glitter. Prezzo € 540 già scontato, per tutte le info e per acquistarli, clicca qui.



SLINGBACK “JUSTINA” IN PIZZO 75