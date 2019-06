I SALDI JIMMY CHOO SONO IL REGALO PIÙ GLAM DA CONCEDERSI ADESSO!

Una Domenica di grande fermento quella che si apre quest’oggi, grazie soprattutto alla notizia che tutte noi stavamo aspettando con trepidazione, sto parlando della favolosa opportunità di acquistare le nostre Jimmy Choo preferite in saldo, non solo quelle femminili ma l’azienda ha puntato come sempre, anche a quelle maschili, ottenendo a poche ore dal lancio della campagna, un successo come sempre formidabile. A cominciare dai must have di stagione, quei modelli iconici che ci hanno emozionato dal loro esordio, fino a quelli di punta che hanno rappresentato un punto di vista esclusivo nella miriade di proposte giunte dalle aziende di tutto il mondo, Jimmy Choo si riconferma ancora una volta, il punto di riferimento esclusivo per chi ama con passione l’artigianalità esclusiva di scarpe concepite per emozionare. Un sogno che si avvera, è questo il sentimento di coloro le quali hanno la fortuna di indossarne un paio, per molte magari si aspetta con ansia il momento dei Saldi, ma non è un problema e non lo è neppure per l’azienda, lo dimostra il fatto di puntare tanto sulla campagna in corso, per cui con grande orgoglio sono qui a comunicarvi che il momento perfetto è finalmente giunto, se già conoscete il modello da acquistare e avete la fortuna di trovarlo in saldo meglio, altrimenti il mio consiglio è quello di ammirare l’intero catalogo disponibile e perchè no, forse proprio in questo momento, ne troverete delle altre che vi attraggono di più, ad ogni modo mie care, dateci dentro, ve lo meritate! La gallery che di quest’oggi, come sempre contiene una parte dei modelli che hanno attratto la mia attenzione e che per questo ho voluto inserirli nella lista dei desideri, vi ricordo che tutti i prezzi in descrizione sono già compresi dello sconto e che nel caso in cui vogliate conoscere quello originario, vi basterà cliccare sul link presente, per essere indirizzate sul sito ufficiale Jimmy Choo e quindi sul prodotto selezionato.

JONI FLAT

Ispirata al nostro bestseller Nanda, Joni in nappa color gesso è sofisticata ed elegante. Impiegando un’ampia fascia in punta con una lingua discreta, questo slip on style è rifinito con un tacco da 5 mm indossabile. Perfetto per il tuo prossimo weekend caldo lontano. Prezzo € 237 per info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



LIBERTY 150

Il tessuto glitter Liberty in misto ametista scintillante è un’aggiunta divertente, raffinata e sexy alla collezione Jimmy Choo. Questa silhouette pulita vanta un tacco da 150 mm / 5,9 pollici bilanciato su una piattaforma da 35 mm / 1,3 pollici per coloro che osano raggiungere i cieli. The Liberty è l’ideale per cocktail party e garantisce di elevare qualsiasi ensemble serale. Prezzo € 477 per info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



DENIZE 125

Le zeppe Denize in lino naturale e argento metallizzato sono un’opzione per il weekend fresca e facile. La tomaia in stile geometrico è arricchita da dettagli in lino che risalgono l’arco del piede e avvolgono la caviglia. Questi completeranno perfettamente il tuo vestito estivo preferito. Prezzo € 390 per info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



JAIMIE 40

Jaimie 40 in pelle nappa metallizzata oro impreziosisce perfettamente la funzione di un elegante sandalo da città. Distinto da una fibbia rotonda audace sulla chiusura della caviglia, questo sandalo sobrio diventerà sicuramente uno dei preferiti stagionali. Indossalo durante il tuo prossimo weekend. Prezzo € 330 per info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



RAV 65

Rav in lino è un elegante mulo a punta, è dotato di una tomaia dal taglio basso che offre una rivelazione sexy del piede. La finitura elegante di questo stile trasuda un’eleganza sobria ideale per vestirsi o vestirsi. Prezzo € 285 per info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



JAIMIE FLAT

Jaimie in nappa nera e plexi trasparente assolve senza sforzo la funzione di un elegante sandalo da città. Distinto da una fibbia rotonda audace sulla chiusura della caviglia, questo sandalo sobrio diventerà sicuramente uno dei preferiti stagionali. Indossalo durante il tuo prossimo weekend. Prezzo € 345 per info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



LANE 85

Lane in vernice color gesso è la definizione di eleganza sexy. Progettato con doppie cinghie curve, questo paio di peep toe sono rifiniti con un tacco a spillo chic e trasudano un atteggiamento da red carpet. Uno stile che il tuo guardaroba amerà per tutto l’anno. Prezzo € 345 per info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



ANNABELL 85

La décolleté a punta chiusa Annabell 85 in nappa bianca incarna la moda di Jimmy Choo al massimo. Questo puntale a punta è dato un effetto drammatico in quanto è avvolto in materiale raccolto senza sforzo annodato perfettamente al centro. Super chic e fashion forward, questo stile è perfetto da indossare con una gonna longuette. Prezzo € 477 per info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



SANTINA 125

Santina in lussuoso satin è un pezzo d’effetto per il tuo guardaroba della nuova stagione. Vantando una silhouette forte, questo design è costruito su un’altezza di tacco di 125 mm per la magia che allunga le gambe. La caratteristica sorprendente di questo design è il cinturino in cristallo tempestato di diamanti. Prendi il centro della scena al tuo prossimo evento di festa con questi tacchi vertiginosi. Prezzo € 585 per info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



SOPHIA 85

Ad aprire la strada in questa stagione, la Sophia in pelle di capretto nero sta facendo una dichiarazione con il suo audace design alla moda e le linee asimmetriche. La silhouette sofisticata segue le naturali curve del piede ed è rifinita con un profondo taglio a V nella tomaia. Foderata in pelle con una suola in cuoio, Sophia è l’opzione perfetta per occasioni da giorno a notte. Prezzo € 330 per info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



ABIGAIL 100

Le nostre zeppe Abigail 100 in misto zafferano check incarnano il look chic. La zeppa più corposa fornisce un passo confortevole per il giorno alla notte, mentre il dettaglio a punta di rondine sulla tomaia è un ornamento elegante. Le cunei perfette per le feste per completare il tuo guardaroba estivo. Prezzo € 330 per info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



DEEDEE 125

Alza immediatamente il tuo look con il sandalo con zeppa Deedee in nero e rafia al caramello. Progettato con un elegante tallone da indossare con dettagli estraibili, dona un tocco interessante alla classica forma a sughero. La piattaforma offre equilibrio e comfort, rendendoli perfetti per tutti gli eventi del giorno Prezzo € 285 per info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



BOWIE 100

Il bootie Bowie in pitone dipinto con sky dégradé è un nuovo stile per questa stagione con un bordo rock’n’roll. Progettato con il nostro caratteristico taglio a V profondo che percorre tutto l’arco del piede con un inserto in plexi trasparente che lascia intravedere la tomaia. Indossalo con jeans o gonne midi per un look perfetto da lavoro. Prezzo € 957 per info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



IVY 85

Lo stile Ivy in pitone dipinto con decoro sky mix è disegnato attorno a un punto allungato per un aspetto molto lucido e sofisticato. Questo tallone posteriore presenta una parte elastica sul cinturino posteriore per garantire una perfetta aderenza al piede. Indossare ogni giorno in ufficio per un look elegante.Prezzo € 597 per info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



SHELDON 100

Sheldon in nappa color gesso è un capo per il guardaroba della nuova stagione. La tomaia è realizzata da una complessa disposizione di strisce di pelle, che costituisce il design sofisticato. Foderata in pelle con una suola in cuoio, questa silhouette unica consente infinite opzioni di styling. Prezzo € 448 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



MALENE 85

Malene in pelle liscia nera è allo stesso tempo chic e femminile, è uno stivale versatile che può essere ripiegato per un aspetto più rilassato. Caratterizzato da una silhouette moderna e un dettaglio di cravatta morbido sul retro della caviglia, perfetto per ogni vestito elegante da giorno a sera. Prezzo € 537 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



STITCH 100

Stitch 100 in nappa color caramello è un pull dal taglio rilassato che offre il finale sexy ma sontuoso. Il cordoncino alla caviglia offre un dettaglio funzionale e raccoglie il bootie su una morbida piega che crea una silhouette voluminosa. Perfetto per completare qualsiasi look elegante. Prezzo € 570 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



JENNIE FLAT

Jennie è una sofisticata ballerina realizzata in velluto liquido blu marino. La classica forma arrotondata, è stata progettata con una semplice cravatta in pizzo sulla tomaia e la nuova placca Jimmy Choo sul retro. Rifinito su una suola in gomma flessibile per il massimo comfort, questo modello è perfetto per la vestizione fuori servizio. Prezzo € 270 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



ARIEL

Aggiungi un tocco di eleganza al tuo look con il foulard in twill stampato Ariel in caramello. La seta stampata con leopardo è decorata con uno schizzo del nostro iconico stile Lance e la firma CHOO di Sandra Choi. Indossare intorno al collo, nei capelli o legare intorno a una borsetta. Prezzo € 83 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



MARIANNE/S

Marianne S in pelle di vitello zafferano granulata offre un tocco fresco e moderno alla classica tote bag. Presenta due scomparti interni separati da un’elegante barra di metallo Jimmy Choo incisa e una chiusura con serratura smussata dal design esclusivo con chiusura Jimmy Choo incisa. Multifunzionale e versatile, Marianne S può essere indossata come una borsa a mano, sulla spalla o sul corpo, utilizzando i doppi manici superiori o la tracolla regolabile rimovibile. Prezzo € 688 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



JUNO/S

Juno S in nappa è un nuovo modello caratterizzato da un esclusivo disegno ad occhiello in cui le stringhe di pelle si inseriscono e si incastrano nella borsa per chiudere. Vanta un logo Choo in rilievo e un cinturino in pelle regolabile lungo che significa che può essere indossato su tutto il corpo o sulla spalla. Questa borsa è rifinita con lettere Jimmy Choo in rilievo dorate sulla base che aggiungono un tocco fashion forward allo stile femminile. Prezzo € 398 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



STEVIE

La tracolla Stevie in pitone lucido blu è versatile e facile da indossare. Lo spazioso scomparto interno consente di riporre i tuoi oggetti essenziali quotidiani, mentre una tasca interna con cerniera protegge gli oggetti più piccoli. Lo stile perfetto da portare a tracolla per il tuo prossimo weekend. Prezzo € 1.148 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



Una gallery con il potere di togliere il fiato, emozioni di stile dove l’eleganza e lo charme, sono alla base di collezioni realizzate con lo spirito che da sempre contraddistingue Jimmy Choo e che proprio su questo, fonda un successo in costante crescita. Approfittate dei saldi di stagione, è una gioia che non capita tutti i giorni! Se l’articolo è stato di vostro gradimento, condividetelo su tutti i social, lasciate un commento per farci conoscere la vostra opinione, per ulteriori info e richieste, compilate il form di fianco, noi come sempre, ci vediamo alla prossima…See you soon dalle Fashioniste di Nozziamoci Magazine!