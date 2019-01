I SALDI BALMAIN SONO VERY GLAM E CON LO SCONTO DEL 40%

Quello che abbiamo deciso di intraprendere quest’oggi, è un viaggio unico nel mondo dell’alta moda, dove eleganza fa rima con charme e dove le grandi emozioni sartoriali, incontrano sempre nuovi modelli generazionali, assumendo così un linguaggio unico ed universale, anche in un periodo come questo, nel pieno dei Saldi di stagione, in compagnia di Balmain e del Direttore creativo Olivier Rousteing, vi accompagneremo in quelli che sono capi, le scarpe e gli accessori, più affascinanti di sempre, perchè ogni nuova creazione Balmain, è un sogno che si avvera specie adesso che potrete approfittare di un imperdibile Sconto del 40%. Molte donne, credono che l’alta moda sia destinata solo a poche, non è così e lo dimostrano le tante realtà che in questi anni, hanno aderito ai Saldi, vedendo in questa occasione non un metodo per sminuire le proprie creazioni, ma come una sorta di possibilità per poter rendere un prodotto di alta classe, fruibile davvero a tutte. Ciò che vi mostrerò nella gallery che ho avuto il piacere di realizzare, è poesia pura e vi assicuro che ogni singola creazione, vi entrerà nel cuore, potete scommetterci. Come sempre in questo caso, vi ricordo che tutti i prezzi in descrizione, sono compresi dello sconto e che nel caso in cui vogliate conoscere quello originario, vi basterà cliccare sul link presente, per essere indirizzate sul sito ufficiale www.balmain.com e di conseguenza sul prodotto selezionato.

MINIABITO IN TWEED A RIGHE

Miniabito a righe bianche e nere in tweed. Maniche lunghe, scollo rotondo, chiusura con zip sul retro, spalla con bottoni goffrati color oro, vestibilità aderente, taglia standard, quindi ciò significa che puoi scegliere la misura che indossi solitamente. Prezzo € 810 con lo sconto del 40% già applicato, per tutte le info e per acquistarlo, clicca qui.



ABITO LUNGO IN MAGLIA

Abito lungo multicolor in maglia, senza maniche, collo alto, schiena scoperta, bottone automatico dietro la nuca, chiusura con zip sul retro, vestibilità aderente e taglia standard. Prezzo € 1.194,00 con lo sconto del 40% già applicato, per tutte le info e per acquistarlo, clicca qui.



ABITO LUNGO IN VELLUTO CON STRASS

Abito lungo nero con spacco e strass, senza maniche, spacco al fondo, chiusura con zip sul retro. Prezzo € 954 con lo sconto del 40% già applicato, per tutte le info e per acquistarlo, clicca qui.



ABITO LUNGO IN SETA CON STAMPA LEOPARDO

Abito lungo in seta con stampa leopardo bianca e nera senza maniche, chiusura con zip sul retro, schiena scoperta, bottone automatico dietro la nuca, chiusura con bottoni sul davanti, bottoni goffrati color oro. Prezzo € 1.554,00 con lo sconto del 40% già applicato, per tutte le info e per acquistarlo, clicca qui.



MINIABITO RICAMATO

Miniabito con paillettes bianche e nere ricamate maniche lunghe, collo alto, chiusura con zip sul retro. Prezzo € 2.994,00 con lo sconto del 40% già applicato, per tutte le info e per acquistarlo, clicca qui.



STIVALETTI DAX IN PELLE GLITTER

Stivaletti neri e argento in pelle effetto glitter con tacco Flash tacco 10,4 cm, punta e tacco a contrasto, suola in cuoio, profili con catena in metallo argentato, chiusura con zip sulla parte posteriore. Prezzo € 714 con lo sconto del 40% già applicato, per tutte le info e per acquistarli, clicca qui.



STIVALI SOPRA IL GINOCCHIO EMMA IN PELLE LISCIA

Stivali neri sopra il ginocchio in pelle con tacco alto tacco 10,4 cm, suola in cuoio, profili con catena in metallo argentato. Prezzo € 1.014,00 con lo sconto del 40% già applicato, per tutte le info e per acquistarli, clicca qui.



STIVALETTI FIONA IN PELLE SCAMOSCIATA

Stivaletti con tacco alto in pelle scamosciata kaki e nera a punta, tacco 9,3 cm, suola in cuoio, zip sulla parte posteriore. Prezzo € 510 con lo sconto del 40% già applicato, per tutte le info e per acquistarli, clicca qui.



CLUTCH BBOX MINI IN PELLE CON PAILLETTES

Clutch Bbox mini in pelle con paillettes multicolor tracolla a catena in metallo iridescente, chiusura “Coin” mini e finiture in metallo iridescente, interno rivestito in pelle di agnello. Prezzo € 714 con lo sconto del 40% già applicato, per tutte le info e per acquistarla, clicca qui.



SANDALI IN PELLE CON PLATEAU

Sandali neri in pelle di vitello liscia con plateau logo Balmain goffrato, plateau 35 mm, tacco spesso 140 mm, cinturino alla caviglia. Prezzo € 450 con lo sconto del 40% già applicato, per tutte le info e per acquistarli, clicca qui.



BORSA BALMAIN BBOX 20 IN PELLE PIEGHETTATA A RIGHE BICOLORE

Borsa con patta in pelle di capra pieghettata bianca e nera tracolla a catena in metallo nero, chiusura “Coin” e finiture in metallo nero, tasca interna, interno rivestito in pelle di agnello. Prezzo € 1.014,00 con lo sconto del 40% già applicato, per tutte le info e per acquistarla, clicca qui.



STIVALI SOPRA IL GINOCCHIO IN VELLUTO AMAZONE GLITTER

Stivali sopra il ginocchio in velluto effetto glitter a punta, tacco 9,3 cm, suola in cuoio. Prezzo € 894 con lo sconto del 40% già applicato, per tutte le info e per acquistarli, clicca qui.



E’ realmente un mondo ammaliante quello Balmain e se fino ad oggi qualcun di voi non ha mai avuto il piacere di conoscerlo, spero che questa sia stata la giusta occasione, se invece così come penso, tutte voi già amate da tempo questa grande azienda, quale migliore occasione se non questa dei saldi, per realizzare un desiderio? Ad ogni modo, il mio consiglio come sempre, è quello di visitare il sito Balmain e di ammirare l’intero universo dedicato alla moda più esclusiva, inoltre, vi consiglio di iscrivervi alla newsletter, per scoprire per prime le ultime novità e per restare così, sempre aggiornate. Se l’articolo è stato di vostro gradimento, condividetelo su tutti i social, lasciate un commento per farci conoscere la vostra opinione, per ulteriori info e richieste, compilate il form di fianco, noi come sempre, ci vediamo alla prossima….See you soon dalle Fashioniste di Nozziamoci Magazine!