LA GRANDE ARTIGIANALITÀ ITALIANA NELLE CREAZIONI OFFICINA DEL POGGIO

La scorsa settimana, all’interno di un articolo realizzato da una mia collega fashionista, ho scoperto quasi per caso una splendida realtà che fino a prima, ammetto di non aver mai avuto modo di apprezzarne le proprie realizzazioni, sto parlando di Officina del Poggio, azienda fondata nel 2014 la quale basa la propria maestria artigianale su ideali di atemporalità e con la massima sobrietà che caratterizza le loro creazioni, sono stati capaci di combinare il lusso moderno alla praticità utilitaristica. Ancora un volta, spetta all’Italia il primato assoluto di rappresentare la “grande bellezza” nel mondo, compito che viene da sempre assolto con naturalezza estrema, grazie ad imprenditori coraggiosi e artigiani consapevoli di ciò che realizzano e della loro grande professionalità. Tutte le borse Officina del Poggio sono progettate, sviluppate e prodotte in Italia. L’intera collezione è realizzata in una fabbrica a conduzione familiare nel cuore della Toscana, a sud di Firenze. Scoprire che artigiani, giovani e meno giovani, sono appassionati della loro arte e sono parte integrante della squadra, è qualcosa che riempie il cuore di gioia e fa sì che l’italianità che è dentro di noi, assuma ancora una volta, un significato più unico che raro, senza contare poi che ogni stagione vengono introdotti nuovi materiali, in tirature limitate , aggiungendo l’unicità di ogni pezzo. Sapete bene che non amiamo mai dilungarci particolarmente nella redazione dei nostri articoli, però siamo altrettanto consapevoli che per conoscere più da vicino una bella realtà, la si debba necessariamente scoprire in quello che è l’animo pulsante della stessa e l’unico modo per farlo, è quello di scoprirne la storia e più dettagliatamente la propria mission, per farlo, il nostro invito è quello di visitare il sito www.officinadelpoggio.com e nel contempo, visitare il pratico shop online così da scoprire tutte le new entry e non pendere mai le novità disponibili. Ad ogni modo, quest’oggi, affascinata e particolarmente entusiasta da tutto questo, ho deciso di intraprendere un nuovo viaggio in questa direzione e dal momento che la volta scorsa, abbiamo ricevuto grande apprezzamento da parte vostra, eccomi pronta a mostrarvi alcune delle numerose meraviglie disponibili, sono certa che anche questa volta, mi ringrazierete.

TOSCANO CLUTCH – FIAMMA SNAKESKIN

Sottile ed elegante, questa pochette sarà un capo senza tempo nel tuo guardaroba e sarà apprezzata dalle generazioni future. Elastici con riflessi disposti all'interno, carte di credito, contanti o rossetto sicuri. Ogni pezzo è realizzato a mano in Toscana, ma il nome 'Toscano' è anche un cenno all'origine della forma: ispirato a una custodia per sigari vintage.



BICI BAG – FIAMMA VACCHETTA

La nuova Bici Bag si ispira a kit di attrezzi per biciclette, con le nostre fibbie con logo e bottoni automatici facili da aprire. Il design unico consente di portare la borsa in 4 modi: sul corpo, sui fianchi, sul petto, intorno alla vita. La forma in legno è realizzata in Toscana e rivestita in pelle vacchetta. Gli interni in scamosciato sono elastici per garantire carte di credito o contanti.



MINI SAFARI – CIPRIA VACCHETTA

La borsa perfetta per le tue avventure urbane, la Mini Safari è realizzata artigianalmente da maestri artigiani in Toscana, utilizzando una tecnica tradizionale di rivestimento di una forma di legno con la pelle, pur rimanendo leggera e pratica. Adatta a IPhone plus, occhiali da sole e un piccolo portafoglio. Apertura con bottone a pressione per un facile accesso.



MINI SAFARI – JUTA/LATTE

La Mini Safari è realizzata artigianalmente da artigiani in Toscana utilizzando una tecnica tradizionale di rivestimento di una forma di legno con tessuto, pur rimanendo leggera e pratica. Tessuto naturale con finiture in avorio, hardware color oro e fodera in scamosciata color azul. Adatta a IPhone plus, occhiali da sole e un piccolo portafoglio. Apertura con bottone a pressione per un facile accesso.



PICNIC SAFARI – JUTA/CUOIO

La Picnic Safari è realizzata artigianalmente da artigiani in Toscana utilizzando una tecnica tradizionale di rivestimento di una forma di legno con tessuto, pur rimanendo leggero e pratico. Tessuto naturale con finiture in vacchetta di cuoio, metalleria color oro e fodera in camoscio azul. Adatta per IPhone plus, occhiali da sole e un piccolo portafoglio. Il coperchio superiore si chiude con magneti nascosti per un facile accesso.



Scommetto che avete voglia di saperne di più vero? Visitate il sito ufficiale www.officinadelpoggio.com attraverso lo shop, potrete entrare in questo che è un vero e proprio gioiello di alta maestria italiana e godere anche voi dell'esclusivo privilegio di completare i vostri outfit con creazioni come sempre, di rara bellezza e fascino esclusivo.