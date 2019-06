GLI ACCESSORI DELLA SETTIMANA SELEZIONATI PER LOOK SEMPRE NUOVI

A volte ritornano, non sto parlando della raccolta di Stephen King, ma di quelle mode che spuntano dal nulla ogni anno, alcune lo fanno all’improvviso, senza che prima ci siano state delle avvisaglie, altre invece, pian piano prendono piede fino a diventare iconiche e restare nei così detti annuari, infondo fa parte del gioco e forse è proprio questo che ci piace! Tra i numerosi trend di questa stagione, vi sarà certamente capitato nelle settimane precedenti, di guardare online o sulle riviste del settore, quelli che sono diventanti una mania vera e propria, sto parlando dei fermagli per capelli che se fino a qualche mese, non ci aveste scommesso un solo centesimo, oggi, sono tra gli accessori più richiesti in assoluto, strano vero? Eppure è così! C’è da dire una cosa però, in questi anni avete imparato a conoscerci e sapete anche che non ci piace seguire la scia solo perchè tutti gli altri ne parlano, ciò che è bello ci deve piacere veramente, perchè altrimenti diventa difficile parlarne a voi, ciò detto perchè certamente quello dei fermagli è tra le preferenze più hot del momento ma per quanto ci riguarda, preferiamo molto di più, quindi orientarci verso il mondo degli accessori in genere, siano essi fermagli, orecchini, bracciali, collane ecc. Ogni settimana, cerchiamo per quanto possibile, di tenervi aggiornate su tutte quelle che sono le novità e anche questa volta, statene certe, non vi deluderemo!

ZARA – BRACCIALETTO

Braccialetto metallico largo tipo e bracciale. Prezzo € 12,90 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



ZARA – FERMAGLIO

Fermaglio per capelli con applicazione di perle. Prezzo € 7,95 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



ZARA – ORECCHINI

Orecchini a cerchio piccolo con ciondoli metallici a forma di foglia. Chiusura con farfallina. Prezzo € 12,95 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



ZARA – FERMAGLI

Confezione di fermagli per capelli in metallo con perle. Prezzo € 15,95 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



ZARA – COLLANA E CAVIGLIERA CONCHIGLIE

Collana con perline colorate e conchiglie. Chiusura con moschettone metallico e Cavigliera con perline colorate e conchiglie. Chiusura con moschettone metallico. Prezzo € 15,95 per info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



BERSHKA – ORECCHINI

Orecchini a cerchio con conchiglie di colore bianco. Prezzo € 7,99 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



BERSHKA – ORECCHINI

Orecchini a cerchio maxi. Prezzo € 6,99 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



BERSHKA – ORECCHINI

Orecchini a cerchio maxi con tessuto a stampa leopardata e chiusura mediante vite metallica. Prezzo € 5,99 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



STRADIVARIUS – FERMAGLI

Set di tre fermagli per capelli con glitter. Prezzo € 7,99 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



STRADIVARIUS – FERMAGLI

Set di due mollette con cristalli. Prezzo € 9,99 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



STRADIVARIUS – FORCINE

Set di cinque forcine per capelli STR. Prezzo € 9,99 per info e per acquistarle sul sito ufficiale, clicca qui.



STRADIVARIUS – ORECCHINI

Orecchini ovali in rafia color mandarino. Prezzo € 9,99 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



ZALANDO – TOPSHOP SNAKE SLIDE 2 PACK

In plastica e ferro dal finish lucidato. Prezzo € 18,99 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



ZALANDO – ALDO Orecchini RADOSEN

Orecchini con gemma e chiusura con gancio. Prezzo € 14,99 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



ZALANDO – WHAREHOUSE THREAD WRAP

Orecchini in tessuto e ferro. Prezzo € 15,99 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



ZALANDO – TOPSHOP STRIPE ROUND DROPS

In acrilico e zinco dal finish lucidato e dalla fantasia a righe. Prezzo € 15,99 scontati del 20% per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



ZALANDO – PCSILO EARRINGS

In cotone, vetro e ferro. Prezzo € 13,49 con lo sconto del 10% applicato, per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



ZALANDO – LIARS & LOVERS ORECCHINI

Orecchini in plastica dal finish lucidato con perla sintetica e dalla fantasia colorata. Prezzo € 13,29 compreso dello sconto del 30% per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



Costano una sciocchezza e sono sempre davvero molto originali, perfetti per il completamento di ogni look. Se l’articolo è stato di vostro gradimento, condividetelo su tutti i social, lasciate un commento per farci conoscere la vostra opinione, per ulteriori info e richieste, compilate il form di fianco, noi come sempre, ci vediamo alla prossima…See you soon dalle Fashioniste di Nozziamoci Magazine!