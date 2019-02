ENTRA NEL MONDO MANILA GRACE E SCOPRI LA NUOVA COLLEZIONE P/E 2019

Sono settimane queste, in cui quelle che giocano un ruolo fondamentale nel panorama della moda mondiale, sono certamente le collezioni ufficiali per la Primavera Estate 2019 che a breve, ritroveremo nei nostri armadi, colte da un inesauribile voglia di rinnovamento, perchè se la natura rifiorisce con nuovi colori, allo stesso modo si risvegliano i sensi legati al mondo glam della moda e degli accessori. Spinte da una irrefrenabile voglia di nuovo, stanche dei colori scuri che in questi mesi freddi l’hanno fatta da padrona, non è raro restare piacevolmente abbagliate da un raggio di sole meraviglioso che squarcia la monotonia di questo momento, è così che quasi per caso, ritrovo il gusto di assaporare le creazioni Manila Grace che per la stagione prossima, si è ispirata ad Amsterdam ed è così che tra stampe rigate e floreali, riemergono quei sapori autentici di una classe innata che fonda le proprie radici in una straordinaria eleganza che non mi coglie di sorpresa, per me che da sempre amo immensamente il marchio, quanto invece, fa sì che i miei sensi ne escano ancora una volta, felicemente appagati. Ritrovo blazer doppiopetto dallo charme senza tempo, bluse, gonne plissè, mini abiti, t-shirt e capisco che la Primavera è realmente dietro l’angolo. Certo con le parole, si possono raccontare emozioni, ma con le immagini è tutto un’altra storia, è perciò con immensa gioia che la gallery di quest’oggi, vi mostrerà alcune delle nuove proposte che ho selezionato personalmente, ricordandovi fin da subito che per ammirare l’intera collezione, non dovrete fare altro che visitare il sito ufficiale www.manilagrace.com e lasciarvi trasportare dalle emozioni.

BLAZER DOPPIOPETTO

Dall’eleganza senza tempo questo blazer doppiopetto con chiusura a un bottone dalla shape sagomata che esalta il punto vita. Un vero must-have per questa primavera estate. Prezzo € 328 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale Manila Grace, clicca qui.



PANTALONE A CAVALLO BASSO

Pantalone morbido con cuciture sul davanti e maxi tasconi dall’appeal urban chic. Stile e praticità per un capo passe-partout in questa primavera estate. Prezzo € 211 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale Manila Grace, clicca qui.



CAMICIA CON FIOCCO

Camicia a maniche lunghe impreziosita da un raffinato maxi fiocco che avvolge il collo, incorniciando il viso. Un capo basic ma unico facilmente abbinabile per look daily o serali senza mai essere banali Prezzo € 151 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Manila Grace, clicca qui.



BLAZER STAMPA PARADE

Blazer dal taglio dritto e lunghezza sopra al ginocchio impreziosito da un mix & match di righe e fiori ideale sul jeans o pantalone elegante per un outfit sempre unico. Prezzo € 278 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale Manila Grace, clicca qui.



PANTALONE STAMPATO

Mix di righe e fiori per questi pantaloni dalla linea classica e la chiusura con fusciacca in vita. Eleganti ma sempre attuali sono adatti sia a look da giorno che serali. Prezzo € 185 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale Manila Grace, clicca qui.



CAMICIA CON ROUCHES

Un capo basic che sa distinguersi grazie a volant sul davanti che impreziosiscono questa camicia con righe verticali. Ideale da abbinare su un jeans o pantalone elegante è un pezzo passe-partout da avere in questa primavera estate. Prezzo € 148 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Manila Grace, clicca qui.



CAMICIA CON TAGLIO DAVANTI TIPO IMPERO

Blusa con stampa floreale e fondo asimmetrico che crea uno speciale gioco di volumi. Lo scollo a V e i maxi polsini danno personalità al capo, perfetto da abbinare a skinny jeans o pantaloni eleganti. Prezzo € 239 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Manila Grace, clicca qui.



CAMICIA MULTIRIGA

Perfetta per la stagione primavera estate questa camicia presenta particolari accostamenti di motivi rigati che creano un patchwork di trame unico. Pratico e versatile è un capo passe-partout per look quotidiani e adatto a look daily o serali. Prezzo € 153 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Manila Grace, clicca qui.



CAMICIA CON ROUCHES

Camicia con maniche 3/4 resa unica da delicati giochi di rouches sul davanti e sul collo ,che alto, incornicia il viso. Stile rigoroso, ma versatile per look chiave in questa primavera estate. Prezzo € 146 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Manila Grace, clicca qui.



CAMICIA KIMONO PATCH

La shape esclusiva a Kimono di questa camicia di jeans incontra il ricercato accostamento di colori e tele diverse. Da abbinare a un denim o a un pantalone dal taglio classico, portata aperta o chiusa in vita sarà il capo pass partout di questa primavera estate. Prezzo € 244 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Manila Grace, clicca qui.



CAMICIA MANICHE VOLANT

Sofisticata e unica questa camicia è impreziosita da maniche con fondo volant che creano delicati giochi di volumi. Un capo passe – partout perfetto su pantaloni skinny o gonne eleganti, abbinata al jeans, invece, per un look casual chic. Prezzo € 148 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Manila Grace, clicca qui.



BLUSA ASIMMETRICA RIGATA

Ricorda un blazer questa camicia asimmetrica con chiusura a portafoglio resa unica da un elegante scollo incrociato con revers. Maxi polsini e taschino su un lato rendono il capo pieno di personalità. Prezzo € 174 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Manila Grace, clicca qui.



PANTALONE CHINO JACQUARD

Versatile, comodo e dallo stile senza tempo questo pantalone chino vi conquisterà per la vestibilità adatta ad ogni fit. Perfetto per look daily e serali è un capo passe – partout per questa primavera estate. Prezzo € 174 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale Manila Grace, clicca qui.



PANTALONE IN FELPA

Pantaloni in felpa dall’appeal sporty resi eleganti da nastro logato in vita e sul fondo. Un mix di stile e comodità per un capo che non può mancare in questa primavera estate. Prezzo € 120 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale Manila Grace, clicca qui.



PANTALONE DENIM CROPPED FLARE CON TAGLI

Vita regular e gamba leggermente svasata per questi cropped flare jeans con fondo sfrangiato e spacchi a contrasto. Il dettaglio della corda legata in vita fa di loro un must-have per questa primavera estate. Prezzo € 153 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale Manila Grace, clicca qui.



PANTALONE OVER A RIGHE

Vestibilità over e lunghezza maxi per questo pantalone con piega sul davanti impreziosito da micro righe verticali. Vita alta e risvolto sul fondo completano il capo, adatto a tutte le occasioni. Prezzo € 276 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale Manila Grace, clicca qui.



PANTALONE DENIM A ZAMPA CON BANDA

Pieno di energia questo flare jeans dalla gamba ampia e vita regular. L’orlo sfrangiato e le bande laterali donano un tocco di personalità ad ogni look! Prezzo € 216 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale Manila Grace, clicca qui.



PANTALONE DENIM SKINNY BOTTOM UP HIGH WAIST BORCHI

Super brillanti questi jeans skinny impreziositi da borchie laterali e sul fondo. La shape avvolgente e la vita alta mettono in risalto ogni tipo di vestibilità. Prezzo € 190 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale Manila Grace, clicca qui.



ABITO CHEMISIER CON TAGLI SUL DAVANTI

Ampio e frizzante questo abito chemisier con stampa floreale darà un tocco di energia ad ogni look. Le linee morbide lo rendono versatile e facilmente abbinabile a stivaletti o sneakers per risultati sempre diversi! Prezzo € 213 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale Manila Grace, clicca qui.



ABITO IN FELPA STAMPA LOGO

Casual chic questo abito in spugna di cotone con cappuccio conquista per la sua versatilità: da indossare su gonne midi, denim o da solo non potrà mancare nel guardaroba di questa primavera estate. Prezzo € 166 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale Manila Grace, clicca qui.