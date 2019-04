CAMICIA, ELEGANZA E PRATICITÀ IN UN SOLO CAPO SCEGLI LE PREFERITE!

Con l’arrivo della bella stagione, ecco comparire nuovamente i così detti capi passe-partout, insostituibili e soprattutto immancabili nel cassetto di ogni donna, tra questi per quanto mi riguarda, il primo posto in classifica tocca senza alcun dubbio, alle camicie. Pensateci un attimo e vi accorgerete come un jeans o una gonna, possano cambiare radicalmente il loro aspetto, abbinandoli a delle camicie e se fino ad oggi, non gli avete dato il giusto peso, fossi in voi, comincerei a rivalutare la questione! Il consiglio che posso darvi è quello di acquistarne una nuova, sempre buttando un occhio a quello che avete nell’armadio a meno che non vogliate rinnovare completamente il vostro outfit, sconsiglio inoltre, l’acquisto di colori così detti shock di quelli che fino a prima non avreste mai pensato di comprare, in linea di massima cercate di mantenere sempre quello che il vostro stile, consiglio di osare ma di farlo con le dovute accortezze. Regine della stagione Primavera Estate, in concomitanza con le t-shirt, segneranno anche quest’anno quelli che saranno i vostri look prediletti, è così da sempre e non credo che le cose possano cambiare! Gli stilisti di tutto il mondo le amano e non disdegnano di proporcele sempre in nuovi modi, concepite soprattutto per dare quel colpo d’occhio che a primo impatto danno sempre il meglio di se, ma con il passare del tempo, assumo un ruolo di estrema eleganza, di fatto le scegliamo soprattutto per questo. E’ chic, è versatile, è adatta a tutte le situazioni, non ama i cliché lo dimostra il fatto che è perfetta da indossare tutti i giorni, ma allo stesso tempo, impeccabile in tutte quelle situazioni anche da tappeto rosso. In queste ore, ho avuto modo di scoprire quelle che sono le tante novità del momento ecco spiegato il motivo per cui nella gallery di oggi, ve ne mostrerò alcune che spero possano attrarre la vostra attenzione, per il momento vi auguro un felice shopping anche se invito voi tutte a continuare a seguirci, così che nei prossimi giorni, possa aggiornarvi su quelle che sono le tante novità che di certo non mancheranno.

DESIGUAL – CAMICIA BOLIMANIA COLORME

Camicia bianca a manica lunga e taglio regular in stile bolimania. Sul petto vediamo una simpatica toppa con la scritta “color me” con perline e bottoni colorati, che ci invita a dipingerla per aggiungere una stampa tutta nostra a quelle già presenti. Indossala su degli shorts di jeans blu. Prezzo € 69,95 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



DESIGUAL – CAMICIA CON PRINT PATCHWORK MAGNOLIA

Camicia a manica lunga con collo cut away e patchwork di stampe d’ispirazione diversa. Il cotone regala freschezza a un capo che mette in risalto la figura grazie alle righe verticali in fibra metallizzata. Utilizza i capi più colorati per completare un look boho. Prezzo € 79,95 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



DESIGUAL – CAMICIA FIORI E SCARABOCCHI DAVINIA

Camicia a maniche lunghe che unisce ispirazione floreale e scarabocchi. Sul bianco neutro sono messi in risalto diversi fiori ricamati a colori vivaci e, intorno, tutto un insieme di scarabocchi con stampa stile disegno. Abbinala a denim chiaro. Prezzo € 79,95 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



DESIGUAL – CAMICIA BIANCA CON POLSINI BOHO IMAN

Camicia bianca a manica lunga con collo grandad e polsini d’ispirazione boho su cui si abbinano fili sfilacciati e ricami di fregi artigianali. I bottoni dorati e alcuni dettagli colorati sulle maniche sono il tocco finale su questa camicia in vaporoso tessuto 100% viscosa. Prezzo € 99,95 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



DESIGUAL – CAMICIA FARFALLE PATRICIA

Camicia bianca ampia a manica lunga, molto primaverile. La stagione più rigogliosa dell’anno prende vita su questa camicia più lunga sulla schiena, grazie alle stampe di fiori e farfalle in colori pastello e bottoni multicolore. Abbinala a dei jeans slim blu. Prezzo € 79,95 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



DESIGUAL – CAMICIA PRINT DIGITALE

Eterea ed esplosiva allo stesso tempo. Con collo alla coreana, questa morbida camicia bianca a manica lunga è un vero e proprio omaggio al colore, protagonista di questa collezione. Con una stampa digitale che si estende fino alla schiena, lascia il resto del capo in bianco, creando un forte contrasto. Prezzo € 99,95 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



LIU JO – CAMICIA FRIENDLY

Camicia a maniche corte in crêpe de chine con volants e inserto in pizzo valencienne. Esci dal coro e dì addio alle solite camicie: realizzata in pregiato crêpe de chine affascina con una silhouette ricca di volants e un delicato inserto in pizzo valencienne che aggiunge una nota romantica all’intera mise. Sceglila per le tue mattine business con pantaloni sartoriali e décolleté oppure per un aperitivo con short in denim e sandali con tacco. Prezzo € 139 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



LIU JO – CAMICIA VOICE

Camicia in popeline di cotone con stampa, rouches, maniche a tre quarti e chiusura con bottoni nascosti. Il tuo guardaroba da giorno avrà un nuovo alleato di stile: fresco, raffinato e dai toni giocosi, conquista grazie alla silhouette con scollo a V ricca di rouches, da indossare con pantaloni, sandali flat e borse a mano al prossimo pranzo con le amiche. Prezzo € 129 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



LIU JO – CAMICIA ZELIE

Camicia in popeline di cotone con rouches e chiusura con bottoni nascosti. Si arricchisce di delicate rouches questa camicia Liu Jo, realizzata in popeline di cotone per garantire massimo comfort sulla tua pelle: che sia in ufficio o nel tuo tempo libero, sceglila su pantaloni cropped, gonne o short in denim per aggiungere una nota ultra glam ai tuoi abbinamenti. Prezzo € 119 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



LIU JO – CAMICIA IN DENIM BLACK SHINE

Camicia in denim con lavaggio stonewash, tasche con patta e chiusura con bottoni a pressione. Intramontabile nel lavaggio blue denim dall’effetto stonewash, la camicia di jeans proposta da Liu Jo è un must have da indossare sempre: fit slim e taglio classico, su maxi gonne e sneakers gioiello, darà il meglio di se completando le tue mise da giorno con un tocco casual chic. Prezzo € 109 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



LIU JO – CAMICIA TRAVELING TO JOHANNESBURG

Camicia in tencel con tasche in applicazione, cintura in abbinamento e chiusura con bottoni a pressione. Femminile e raffinata, farà breccia nel cuore delle più attente fashion addict grazie alla delicatezza della texture fluida che scivola sinuosa sulle tue gonne midi: abbianala con sandali con tacco e borsa a spalla per uno stile dagli accenti military chic. Prezzo € 219 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



GUESS – CAMICIA STAMPATA

Camicia in tessuto fluido con colletto classico, manica lunga, vestibilità regular, chiusura frontale con bottoni. Prezzo € 79,90 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



GUESS – CAMICIA SMANICATA

Camicia smanicata in viscosa con colletto classico, vestibilità regular e chiusura frontale con bottoni. Prezzo € 49,90 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



MANILA GRACE – CAMICIA CON TAGLIO DAVANTI TIPO IMPERO

Blusa con stampa floreale e fondo asimmetrico che crea uno speciale gioco di volumi. Lo scollo a V e i maxi polsini danno personalità al capo, perfetto da abbinare a skinny jeans o pantaloni eleganti. La modella indossa la taglia 40 ed è alta 177. Prezzo € 239 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



MANILA GRACE – CAMICIA CON CONTROPIEGA

Camicia a maniche lunghe resa unica da pieghe larghe impostate al centro che regalano volume a questo modello con abbottonatura nascosta. Perfetta per look daily o serali è un capo passe-partout per questa primavera estate. La modella indossa la taglia 40 ed è alta 177cm. Prezzo € 146 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



MANILA GRACE – CAMICIA CON ROUCHES

Un capo basic che sa distinguersi grazie a volant sul davanti che impreziosiscono questa camicia con righe verticali. Ideale da abbinare su un jeans o pantalone elegante è un pezzo passe-partout da avere in questa primavera estate. La modella indossa la taglia 40 ed è alta 177 cm. Prezzo € 148 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



MANILA GRACE – CAMICIA CON FIOCCO

Camicia a maniche lunghe impreziosita da un raffinato maxi fiocco che avvolge il collo, incorniciando il viso. Un capo basic ma unico facilmente abbinabile per look daily o serali senza mai essere banali. La modella indossa la taglia 40 ed è alta 177 cm. Prezzo € 151 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



ZARA STUDIO – CAMICIA A RIGHE IN EDIZIONE LIMITATA

Camicia morbida con collo rotondo e maniche lunghe. Orlo asimmetrico con spacchi laterali e sulla parte anteriore. Chiusura anteriore con bottone metallico. Prezzo € 69,95 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



ZARA STUDIO – CAMICIA STAMPATA IN EDIZIONE LIMITATA

Camicia morbida con colletto, scollo a v e maniche corte. Tasca anteriore applicata. Dettaglio di finiture con applicazione di passamaneria abbinata tono su tono. Orlo regolabile con laccio. Chiusura anteriore con bottoni. Prezzo € 59,95 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



ZARA – CAMICIA OVERSIZE IN LINO

Camicia ampia con collo rotondo e scollo a v e maniche lunghe ampie con risvolto. Dettaglio di applicazione di finto bottone metallico sulla parte anteriore. Orlo asimmetrico. Prezzo € 49,95 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



H&M – CAMICIA IN SETA

PREMIUM QUALITY. Camicia in seta morbida e leggera. Colletto e abbottonatura davanti. Carré con piega a cannoncino dietro. Polsino alto con bottone. Linea arrotondata in basso e più lunga dietro. Disponibile nei colori: crema, beige chiaro e arancione. Prezzo € 79,99 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



H&M – CAMICIA INCROCIATA IN COTONE

Camicia in fresco tessuto di cotone. Colletto, incrocio davanti e laccetti da annodare in vita. Spalle basse e maniche lunghe a palloncino, polsino sottile con bottone. Prezzo € 39,99 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



Tutti i modelli presentati in questa gallery sono di fatto, tra i miei preferiti del momento, inoltre, ci tengo a precisare di averne acquistato qualcuna fra queste, spero di indossarle nelle vacanza pasquali, perchè di certo non partirò per le Maldive, ma vorrei tanto concedermi un po di meritato relax in giro per la nostra bella Italia, tempo permettendo! E voi, avete già scelto quelle che potrebbero entrare a far parte del vostro guardaroba? Fatemelo sapere nei commenti, sapete quanto siamo curiose! Se l’articolo è stato di vostro gradimento, condividetelo su tutti i social, per ulteriori info e richieste, compilate il form di fianco, noi come sempre, ci vediamo alla prossima…See you soon dalle Fashioniste di Nozziamoci Magazine!