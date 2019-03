“E-GIFT FOR DAD” SCOPRI LA SPLENDIDA SELEZIONE PENSATA DA ZARA

Per la Festa del Papà, come sempre hai mille idee per la testa, poi però ti accorgi che alla fine, sono sempre le stesse cose ed immancabilmente sei sempre punto e a capo, però il tempo passa e non vorrei che arrivassi proprio al 19 Marzo senza aver acquistato il tuo regalo! Se tra profumi, creme viso, dopobarba e tutto il settore skincare e fragranze, hai già dato negli anni scorsi, allora posso proporti qualcosa di più utile, hai pensato ad abbigliamento, accessori e scarpe? I genitori per il figli vorrebbero fare sempre molto di più di quello che già fanno tutti i giorni, così accade troppo spesso di rinunciare a ciò che serve loro per dedicarsi al nostro benessere, forse adesso, è giunto il momento di pensare solo a loro, come? Non preoccuparti, ti guiderò io in questa scelta e ben presto ti accorgerai che pur non spendendo una fortuna, gli farai un regalo utile che apprezzerà davvero tanto. Quest’oggi, ho intenzione di portarti da Zara, questa volta per non scegliere il tuo nuovo paio di jeans o la tua maglietta della nuova collezione, ma per ammirare una splendida selezione di capi e accessori, pensati per il tuo papà, proprio dallo staff di Zara, per cui vai sicuro che non sbaglierai di certo! Camicie, cravatte, pantaloni, pullover, scarpe e accessori che a seconda del suo stile, potrai decidere di donargli e una volta stabilito il budget che intendi spendere, puoi anche optare per più di una cosa, tutto dipende da te. Certo detta così, ancora non avrai capito molto, per cui cosa ne dici, di smetterla con le chiacchiere e di passare subito al clou dell’articolo? La gallery che ho preparato, ti mostrerà una breve selezione, per tutto il resto della collezione come sempre dovrai raggiungere il sito ufficiale www.zara.com e se vuoi un consiglio, fallo subito, non vorrei che arrivassi troppo tardi!

BLAZER DAL DESIGN STRUTTURATO CON TOPPE SUI GOMITI

Blazer con collo a revers a punta con dettaglio di spilla e maniche lunghe con toppe sui gomiti abbinate tono su tono. Tasche sul davanti a filetto sul petto e sui fianchi. Dettaglio di tasca interna. Orlo con doppio spacco posteriore. Chiusura frontale con bottoni. Prezzo € 59,95 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



BLAZER A QUADRI

Blazer con collo a revers e maniche lunghe con dettaglio di bottoni sul polsino. Parzialmente foderato all’interno. Tasca interna nella fodera. Tasche applicate sui fianchi e dettaglio di tasca a filetto sul petto. Orlo con spacchi posteriori. Prezzo € 99,95 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



CAMICIA STRUTTURA PIQUE’

Camicia slim fit con collo alla coreana e maniche lunghe con bottone sul polsino. Chiusura frontale con bottoni. Prezzo € 25,95 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



CAMICIA STRUTTURA TOPPE

Camicia slim fit con colletto a revers con bottoni e maniche lunghe con dettaglio di toppe sui gomiti combinate a contrasto. Abbottonatura frontale con dettaglio di applicazione interna di nastro. Prezzo € 29,95 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



POLO COLLO COMBINATO

Polo con colletto stile camicia in tessuto combinato a contrasto. Maniche corte con finitura a coste. Orlo con spacchi laterali. Prezzo € 19,95 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



CRAVATTA

Cravatta larga con jacquard a righe e catene diagonali. Prezzo € 25,95 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



CRAVATTA

Cravatta larga con jacquard a pois colorati. Prezzo € 25,95 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



PANTALONI SKINNY COLORATI

Pantaloni basic skinny a cinque tasche. Chiusura frontale con cerniera e bottone metallico. Prezzo € 25,95 per tutte le info e per acquistarli sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



PANTALONI CHINO NEW CROPPED

Pantaloni chino con tasche anteriori e dettaglio di tasche a filetto posteriori. Lunghezza cropped. Chiusura frontale con cerniera e bottone. Prezzo € 25,95 per tutte le info e per acquistarli sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



GIUBBOTTO TECNICO

Giubbotto leggero con collo alto e cappuccio rimovibile, e interno combinato a contrasto. Maniche lunghe con polsino elasticizzato. Fodera interna con struttura in rete. Tasche sul davanti con cerniera. Orlo elasticizzato. Chiusura frontale con cerniera. Prezzo € 59,95 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



GILET CERNIERE

Gilet imbottito a collo alto con tasche anteriori con cerniera. Chiusura anteriore con cerniera. Prezzo € 25,95 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale zara, clicca qui.



GIUBBOTTO EFFETTO PELLE

Giubbotto con collo alla coreana e maniche lunghe con cerniera sul polsino. Tasche sui fianchi e dettaglio di tasca interna. Orlo con passanti regolabili sulla parte posteriore. Chiusura frontale con cerniera metallica. Prezzo € 59,95 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



ZAINO IN PELLE MARRONE

Zaino in pelle lavata la cui procedura di realizzazione rende ogni articolo una creazione unica. Colore marrone con tasca frontale in tonalità diversa. Chiusura con cerniera. Interno sfoderato. Tasca esterna con chiusura mediante cerniera. Due spallacci regolabili e un manico. Prezzo € 99,95 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



VALIGETTA NERA CON STRISCIA INCISIONE EFFETTO RETTILE

Valigetta nera con finitura saffiano. Chiusura con cerniera. All’interno presenta uno scomparto per dispositivi e portatili fino a 13 pollici e taschini. È dotata di un taschino frontale con all’interno sei fessure per tessere. Doppio manico a mano e tracolla regolabile. Fascia con incisione effetto rettile. Prezzo € 59,95 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



CAPPELLO ELASTICO

Cappello con visiera in misto lana. Chiusura con elastico sulla parte posteriore. Prezzo € 12,95 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



OROLOGIO MINIMAL CINTURINO IN PELLE NERA

Orologio dal design minimalista con quadrante rotondo di colore argentato e vetro minerale. Cinturino in pelle di colore nero con incisione animalier. Chiusura con fibbia e doppio passante. Resistente all’acqua fino a 30 metri (3 ATM). Meccanismo con movimento al quarzo. Prezzo € 59,95 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



MOCASSINO ELEGANTE CON NAPPINE

Mocassini in pelle. Finitura nappa. Cuciture decorative sulla tomaia. Dettaglio di nappe con frange sulla tomaia. Soletta e fodera in pelle. Punta arrotondata. Prezzo € 69,95 per tutte le info e per acquistarle sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



SCARPA IN PELLE TRAFORATA

Scarpe in pelle oxford. Gambetto a cinque passanti. Cuciture e dettaglio traforato. Pianta rotonda con suola track ZARA LIGHT che garantisce la massima leggerezza e comfort. Soletta in pelle. Prezzo € 79,95 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



E-CARTA REGALO

Si spedisce via email. Puoi scegliere l’ora ed il giorno di spedizione, è valida in Italia in tutti i negozi Zara e su Zara.com la Carta Regalo è valida per un periodo di tre anni a partire della data di spedizione al destinatario. Non devi fare altro che stabilire l’importo, procedere all’acquisto ed il gioco è fatto, nulla di più semplice. Per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale Zara, clicca qui.



Ok, cosa ne dite della splendida selezione che ha preparato solo per voi Zara? Io la trovo davvero eccellente, anche per uscire dalla solita routine dei regali scontati e poi come avete avuto modo di appurare, basta davvero una piccola spesa per potergli regalare un mondo di eleganza e se proprio non sapete cosa scegliere, una E-Gift risolve tutti i problemi! Se l’articolo è stato di vostro gradimento, condividetelo su tutti i social, lasciate un commento per farci conoscere la vostra opinione, per ulteriori info e richieste compilate il form di fianco, noi come sempre, ci vediamo alla prossima…See you soon dalle Fashioniste di Nozziamoci Magazine!