DA INTIMISSIMI PER SCOPRIRE QUELLE CHE SONO LE ULTIME NOVITÀ

Passati i giorni frenetici in cui noi tutte ci siamo letteralmente immerse nel magico mondo dei saldi di stagione, quello che oggi conta per davvero, sono le novità che continuano ad affacciarsi in questi giorni dal panorama globale del mondo della moda e degli accessori, passando naturalmente, per quello dell’intimo e noi Fashioniste incallite, potevamo forse lasciarci sfuggire l’occasione di intercettarle? Certo che no! Dite la verità, quante di voi, nonostante il freddo pungente di questi giorni, non pensano già alla prossima bella stagione? Certo non vogliamo spoilerarvi nulla, certo però che mostrarvi qualche accenno, non sarebbe certo male! Quest’oggi, in compagnia di Intimissimi, siamo ben liete di aver preparato una splendida gallery, con quelle che sono le new entry più cool del momento, reggiseni, baby doll, kimono e…non vorrete certo che vi sveli tutto adesso! Vista l’ora, certamente avrete finito di cenare, messo a letto i bimbi, preparato tutto per domani che ne dite di trascorrere un po del vostro prezioso tempo, in nostra compagnia? State tranquille, non vi deluderemo, anzi, sarete entusiaste di averci dato ascolto.

REGGISENO A BALCONCINO SOFIA THE GARDEN ROSES

Reggiseno a balconcino Sofia, in pizzo elasticizzato multicolor a fantasia floreale. Presenta una leggera imbottitura, il ferretto e l’interno delle coppe è in cotone. Le spalline sono regolabili. Prezzo € 35,90 per tutte le info e per acquistarlo, clicca qui.



REGGISENO PUSH-UP MONICA THE ROSES GARDEN

Reggiseno push-up imbottito Monica in pizzo, impreziosito da una balza di pizzo in fantasia floreale. Spalline regolabili incrociate sulla schiena, con dettaglio in pizzo multicolor. Modello particolarmente adatto a profonde scollature. Prezzo € 35,90 per tutte le info e per acquistarlo, clicca qui.



BODY IN PIZZO ROSES GARDEN

Body in pizzo elasticizzato multicolor a fantasia floreale, con spalle larghe, senza imbottitura e senza ferretto. Chiusura con bottoncini a pressione, pattina interna 100% cotone. Prezzo € 39,90 per tutte le info e per acquistarlo, clicca qui.