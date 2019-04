COSTUMI DA BAGNO DONNA SCOPRI LE ULTIME NEW ENTRY DEL MOMENTO!

Dici Estate, pensi subito a mare cristallino, sabbia bianca, sole e relax assoluto, eppure guardando le previsioni meteo di questi ultimi giorni al Nord Italia, verrebbe difficile pensare alla bella stagione, per me che invece quest’anno mi sono concessa questo lungo weekend di vacanza al Sud, esattamente in Sicilia, sembra già di essere nel pieno dell’estate! Ammetto di non aver ancora trovato il costume per questa stagione, quello per intenderci che possa rappresentare a pieno il trend 2019, infondo, è ancora presto e di acqua sotto i ponti, dovrà passarne ancora tanta, in tutto ciò, le aziende del settore, hanno cominciato una vera e propria lotta a chi per prima, mostri la propria collezione e noi a dire il vero, non aspettavamo altro! E’ perciò con molto piacere che quest’oggi, vi mostrerò quelle che sono le ultime novità che più di altre, hanno attratto la mia attenzione, sono certa che rientrino tra i vostri prediletti e chissà, forse il mio preferito, sarà proprio tra questi, ad ogni modo, vi auguro comunque un felice shopping e a dopo!

YAMAMAY – COSTUME TRIANGOLO PAILLETTES E COPPE RIMOVIBILI – YARA

Il costume triangolo paillettes e coppe rimovibili della linea Yara è un modello tinta unita realizzato in tessuto shiny charmeuse. Un tocco di femminilità per questo costume triangolo impreziosito da paillettes in colori a contrasto. Un tocco di luce abbinabile al costume a vita alta della stessa linea. Prezzo € 39,95 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



YAMAMAY – COSTUME BRASSIERE IMBOTTITO COPPE DIFFERENZIATE JAISA

Il costume brassiere imbottito coppe differenziate della linea Jaisa è un modello tinta unita realizzato in poliestere matt charmeuse impermeabile e traspirante. Scollo prendisole per un capo caratterizzato da un’originale trama intrecciata sul davanti. Abbinabile al costume slip vita media tinta unita della stessa linea. Prezzo € 39,95 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



YAMAMAY – COSTUME INTERO #YAMAMAY LOVES LA

Il costume intero della linea #Yamamay Loves LA è un modello dalle linee vintage anni ’60 rese attuali dalla trama animalier e dal colore fluo dello sfondo. Realizzato in tessuto microfibra opaca è caratterizzato da uno slip perizoma a vita alta corredato da due laccetti che si incrociano dietro al collo. Si completa abbinandolo al costume triangolo della stessa linea. Prezzo € 29,95 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



YAMAMAY – COSTUME CON DOPPIA SPALLINA SHIRA

Il costume con doppia spallina della linea Shira by Yamamay è realizzato in è realizzato in tessuto lucido. Capo tinta unita e chiusura posteriore con gancio. Prezzo € 29,95 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



YAMAMAY – COSTUME A BALCONCINO COPPE DIFFERENZIATE DUNES

Il costume a balconcino coppe differenziate della linea Dunes è un modello realizzato in tessuto jacquard charmeuse con fantasia geometrica e nodo all’incrocio delle coppe. Abbinabile allo slip costume con coulisse della stessa linea. Prezzo € 35,95 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



YAMAMAY – COSTUME FANTASIA ANIAMALIER BENGALIER SHER

Il costume fantasia animalier della linea Bengalier Sher by Yamamay è un modello sensuale con aperture in vita sui fianchi e tra le coppe. Laccetto che si annoda dietro il collo e schiena scoperta. Capo appartenente alla capsule collection realizzata in collaborazione con la fondazione Black Jaguar White Tiger (BJWT) la cui mission è la salvaguardia di molte specie animali, in particolare, quelle in via d’estinzione. Prezzo € 49,95 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



YAMAMAY – COSTUME PUSH UP DONNA ESSENTIAL

Il costume push up donna della linea Essentials by Yamamay è realizzato in tessuto charmeuse. Capo push up tinta unita con coppe imbottite. Abbinabile a tutti gli slip costume della stessa linea. Prezzo € 29,95 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



YAMAMAY – COSTUME INTERO SCHIENA APERTA ESSENTIAL

Il costume intero schiena aperta della linea Essentials by Yamamay è un capo push push up in tinta unita. Dotato di chiusura con nastro che si allaccia dietro alla schiena e doppi laccetti in tessuto elastico posizionati tra le coppe. Prezzo € 59,95 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



YAMAMAY – COSTUME BRASSIERE CON TRAFORATURE LILY

Il costume brassiere con traforature della linea Lily è un modello tinta unita realizzato in charmeuse opaco e tessuto openwork. Moderno e sensuale esalta la tua femminilità grazie alla sua trama traforata che lascia intravedere la pelle. Abbinabile allo slip costume vita bassa traforature della stessa linea. Prezzo e 29,95 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



OYSHO – BUSTIER STAMPA BARCHETTE

Reggiseno bikini taglio bustier con ferretto e imbottitura leggera. Spalline e schiena regolabili. Con bottoni foderati. Prezzo € 29,99 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



OYSHO – COSTUME DA BAGNO A TRIANGOLO

Costume da bagno a triangolo con imbottitura leggera e senza ferretto. Bretelle regolabili e chiusura annodata sulla schiena. Prezzo € 45,99 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



OYSHO – TOP BIKINI HALTER CON FIOCCO

Top bikini a tinta unita, halter, con imbottitura rimovibile, senza ferretto e con fiocco nella parte superiore delle spalline. Prezzo € 19,99 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



OYSHO – COSTUME A TRIANGOLO MULTICOLORE

Costume triangolare in crochet multicolore, con imbottitura rimovibile e senza ferretto. Prezzo € 45,99 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



OYSHO – COSTUME A FASCIA CON VOLANT

Costume con scollo a fascia con imbottitura, ferretto e bretelle rimovibili. Prezzo € 45,99 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



OYSHO – COSTUME TRIANGOLARE A FIORELLINI

Costume triangolare a fiorellini, con imbottitura rimovibile. Prezzo € 45,99 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



DESIGUAL – COSTUME HALTER TROPICALE SANDY

Con questo costume dallo scollo pronunciato tipo halter annodato sulla schiena con stampa tropicale, ti trasformerai in una vera sirena. Abbinalo a una maxi blusa coordinata o ai tuoi shorts di jeans e a dei sandali per sfoggiare tutto il tuo stile. Prezzo € 69,95 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



DESIGUAL – COSTUME BIANCO CON BRETELLE TROPICAL

Costume intero slim bianco con stampa tropicale di fiori multicolore. Grazie al comodo tocco di elastan, il costume aderente con spalline che formano un’ampia scollatura sulla schiena risulta comodo e leggero. Prezzo € 59,95 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



DESIGUAL – COSTUMI BLU MOTIVI MARINI SHEILA

Costume intero slim senza spalline, blu con print d’ispirazione marittima. Il comodo tocco di elastan consente di indossarlo legando i cordini dietro la nuca e snellire la figura grazie allo scollo con apertura verticale arricciata. Prezzo € 69,95 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



DESIGUAL – BIKINI STAMPA FLOREALE MELINA

Reggiseno del bikini con stampa rossa d’ispirazione floreale. Il top del bikini slim si chiude con un nodo posteriore e con un sottile cordoncino attorno al collo, e il capo si adatta con effetto plissettato al centro, per regolare l’altezza. Prezzo € 35,95 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



GUESS – COSTUME DA BAGNO STAMPA FLOREALE

Costume da bagno intero in materiale sintetico stretch, coppa preformata, chiusura posteriore con doppio laccetto e dettaglio di apertura sul retro. Prezzo € 79,90 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



GUESS – COSTUME DA BAGNO LACCI FRONTALI

Costume da bagno intero in materiale sintetico stretch, coppa preformata e lacci frontali. Prezzo € 99,90 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



GUESS – COSTUME DA BAGNO MOTIVO GEOMETRICO

Costume da bagno intero in materiale sintetico stretch, chiusura posteriore con laccetto, motivo a zig zag. Prezzo € 79,90 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



E allora, cosa ne dite? Beh, come avete avuto modo di appurare voi stesse, vi sarete certamente accorte che le collezioni, stanno cominciando a prendere forma, da questo momento in poi, difficilmente potrete dire di non trovare il giusto modello che fa per voi, per cui vi consiglio di farci un pensierino, del resto pensateci bene, ormai è questione di giorni ed il caldo potrebbe arrivare all’improvviso, per cui si preannunciano fine settimane di meritato riposo in riva al mare! Se l’articolo è stato di vostro gradimento, condividetelo su tutti i social, lasciate un commento per farci conoscere la vostra opinione, per ulteriori info e richieste, compilate il form di fianco, noi come sempre, ci vediamo alla prossima…See you soon dalle Fashioniste di Nozziamoci Magazine!