CON FRACOMINA SCOPRIAMO GLI ULTIMI ARRIVI DI PURO STILE ED ELEGANZA!

In quello che è il nostro girovagare giornaliero tra quelle che sono tutte le novità del mondo della moda che meglio di altre attraggono maggiormente la nostra attenzione, è con immenso piacere che questa mattina, torniamo a parlare di Fracomina e nello specifico, di quelle che sono le new entry per la collezione Primavera Estate. Come ben sapete, tra i vari trend del momento, un ruolo certamente fondamentale lo ha assunto quello floreale che è tornato anche quest’anno a far bella mostra di se su abiti, accessori e scarpe, però devo essere sincera e vi dico che quasi la maggior parte delle proposte che ho avuto modo di vedere in queste settimane, sembrano tutte uguali, ecco spiegato il perchè non appena ho visto gli aggiornamenti Fracomina, l’euforia ha pervaso i miei sensi, finalmente pur parlando di fiori, li ho visti in modo totalmente diverso, nuove proposte per intenderci, non le solite, ma capirete meglio solo quando avrete modo di vederle voi stesse. Oltre alle fantasie sopra citate, non mancano i classici colori rappresentativi del periodo, quali l’arancione, il verde, il blu, il sempre raffinato nero e tutti i toni pastello a testimonianza di una raffinatezza mai scontata che piace a noi donne e che lascia sempre il segno. Le proposte spaziano dai vestiti, giacche, pantaloni, jumpsuit e tanto altro ancora che però non voglio svelarvi in questo momento, quanto piuttosto, preferisco mostrarveli in quella che è la gallery odierna, dove ho inserito varie selezioni, per tutto il resto come sempre, non dovrete fare altro che visitare il sito ufficiale www.fracomina.it ma per il momento, gustatevi la mia selection e buon divertimento o forse dovrei dire, buon shopping!

BLUSA CON SCOLLO A BARCA

Blusa a maniche lunghe, con scollo a barca, di colore bianco. Prezzo € 89,90 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



VESTITO LUNGO A POIS

Vestito lungo smanicato realizzato in leggero chiffon rosa antico stampato con una romantica fantasia a pois bianchi. Il modello, è caratterizzato da un’ampia gonna semitrasparente con sottoveste. Prezzo € 129,90 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



GIACCA LUNGA VERDE

Giacca lunga di colore verde militare, con fantasia floreale a contrasto e maniche con polsini. Prezzo € 104,90 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



VESTITO MIDI VERDE

Vestito midi di colore verde acido, con scollo a barca arricciato, maniche dritte e cintura in vita. Prezzo € 119,90 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



VESTITO LUNGO CON CINTURA

Vestito lungo realizzato in leggero tessuto blu stampato a sottili righe verticali, con cintura color cuoio in vita e ampi spacchi laterali. Il modello in stile blazer è caratterizzato da un elegante scollo a incrocio con colletto e risvolto, mentre le maniche lunghe al gomito presentano un risvolto all’orlo corredato da un bottone. Lo stile trendy e casual-chic di questo abito lo rende perfetto da indossare durante il giorno con una borsa shopping e un paio di sandali. Prezzo € 129,90 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



JUMPSUIT MONOSPALLA IN SETA

Jumpsuit monospalla realizzata in leggero tessuto beige chiaro in misto seta. L’elegante fantasia floreale sui toni dell’azzurro e del rosso vino crea un contrasto chic e femminile, adatto anche alle occasioni più importanti. Il modello a fascia veste morbido sul décolleté e lungo le gambe, mentre il punto vita può essere evidenziato con una cintura. Indossala con un paio di sandali alti e una borsa clutch, per creare un look sofisticato e bon ton. Prezzo € 129,90 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



GIACCA CON CINTURA IN VITA

Giacca elegante con cintura color cuoio in vita, realizzata in misto cotone blu. Il modello è caratterizzato da un taglio avvitato che valorizza la silhouette e dona all’outfit uno stile elegante e femminile. I risvolti al polso decorati a fantasia floreale aggiungono un tocco di colore e vivacità. Il blazer, dotato di comode tasche laterali, può essere indossato con un paio di pantaloni a sigaretta e un foulard stampato. Prezzo € 129,90 per info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



GIACCA LUNGA FLOREALE

Giacca lunga e leggera in stile camicia, realizzata in tessuto stampato con una raffinata fantasia floreale in varie tonalità. Prezzo € 129,90 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



TOP CROP CON ROUCHES

Top crop in stile pin up realizzato in tessuto rosa antico decorato con una graziosa fantasia a pois bianchi. Prezzo € 69,90 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



TUTA LUNGA CON PIZZO

Tuta lunga senza maniche, con inserti in pizzo sulle gambe. Questa tuta di colore blu è perfetta per essere indossata sia di giorno che di sera, anche in occasione di eventi speciali. Gli inserti in pizzo posti a contrasto sugli orli delle gambe suggeriscono un abbinamento ideale con una blusa in tulle e pizzo di colore violetto. Le scarpe più adatte per questo outfit sono un paio di sandali con tacco alto a pianta larga. Prezzo € 129,90 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



ABITO LUNGO MULTICOLORE

Abito lungo multicolore, monospalla. Questo vestito lungo è perfetto per essere indossato soprattutto di giorno, sia nella vita in città, sia in occasione di un brunch o di una festa all’aperto. L’ideale è abbinare questo abito dai diversi colori ad un paio di stivaletti laccati di colore bianco, con punta quadrata e tacco a pianta larga. Il capospalla più indicato per questo abito è un trench lungo giallo, dai toni pastello. Prezzo € 129,90 per info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



PANTALONI BIANCHI CON STRAPPI

Pantaloni in tessuto elasticizzato di colore bianco, con strappi decorativi. Questi pantaloni dallo stile casual sono perfetti per essere indossati soprattutto di giorno, ma risaltano molto bene anche di sera, in coordinato con capi d’abbigliamento in denim. Prezzo € 79,90 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



PANTALONI PALAZZO IN DENIM

Pantaloni palazzo realizzati in denim blu scuro di cotone, dotati di comode tasche a filetto laterali e un cinturino intrecciato color cuoio. Il modello a vita alta presenta una vestibilità ampia e confortevole, mentre la classica chiusura con zip e bottone conferisce al capo uno stile casual. Questi pantaloni sono perfetti da indossare durante il giorno con una t-shirt vivace e una giacca in tessuto denim. Prezzo € 99,90 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



PANTALONI A FANTASIA FLOREALE

Pantaloni dal taglio oversize realizzati in leggero tessuto rosa chiaro stampato con una romantica fantasia floreale in bianco e nero. Il modello a palazzo lungo oltre la caviglia slancia con eleganza la figura, specialmente se abbinato a un paio di sandali alti. Prezzo € 99,90 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



JEANS CON PERLE E RICAMI

Jeans chiari, dall’effetto washed, con perle e ricami decorativi. Questi pantaloni in jeans chiaro sono perfetti per essere indossati soprattutto di giorno, in ogni occasione. L’ideale è abbinarli ad una maglia bianca impreziosita da perle e ricami floreali a contrasto di colore blu scuro. Il capospalla più indicato è un giubbotto in denim dal taglio cropped e dalla vestibilità oversize. Le scarpe più adatte per questo outfit sono un paio di sneakers bianche, con platform. Prezzo € 156,90 per info e per acquistarli sul sito ufficiale, clicca qui.



Fosse stato per me, avrei voluto postarvi molto di più perchè la collezione come avete avuto modo di scoprire, è davvero varia e ognuna delle proposte disponibili, è assolutamente glam ed originale, un motivo in più, per correre sul sito ufficiale Fracomina e scoprirla in questo stesso istante. Se l’articolo è stato di vostro gradimento, condividetelo su tutti i social, lasciate un commento per farci conoscere la vostra opinione, per ulteriori info e richieste, compilate il form di fianco, noi come sempre, ci vediamo alla prossima…See you soon dalle Fashioniste di Nozziamoci Magazine!|