BORSE DONNA ABBIAMO SELEZIONATO QUELLE DAVVERO IMPERDIBILI!

Se per lungo tempo le abbiamo utilizzate esclusivamente per andare al mercato, è negli ultimi anni che c’è stato il vero trionfo di quelle che oggi sono le borse very cool per antonomasia, sto parlando di quelle così dette shopper, ora alzi la mano chi non ne possiede una, credo proprio nessuna di voi! Non sono di certo avvezze ad eventi patinati, per una serata glam o una cerimonia, però hanno il loro perchè, specie nella vita di tutti i giorni e non dimentichiamo che la loro mission originaria per la quale sono nate, ancora rientra tra le preferenze. io la adoro letteralmente per quelli che sono look easy, adatta per l’ufficio e più in generale per tutti i giorni, le trovo comode, davvero spaziose, dettaglio questo da non sottovalutare dal momento che noi donne al suo interno, ci mettiamo davvero di tutto e specie in questa stagione, una piccola bottiglia d’acqua, devo ammettere che non manca mai. Abbiamo già avuto modo nei giorni scorsi, di parlarvi di quelle in fibra naturale, quindi rafia, midollino e paglia, anche questo un trend che dallo scorso anno, ha rubato il cuore di tutte noi che pian piano ci siamo lasciate andare a questa meravigliosa tendenza. L’offerta disponibile anche per questo secondo modello di borse, è davvero vastissima, basti pensare che le grandi case di accessori alla moda, dopo averle presentate sulle passerelle di tutto il mondo, hanno fatto si che il fenomeno esplodesse dappertutto, permettendo così alle aziende low coast di sfornarne quante più varianti possibili, ed il risultato è stato evidente da subito, per cui possiamo ben dire che anche quest’anno sarà paglia mani! Quelle a secchiello, sono tornate in auge e la cosa non fa che rendermi particolarmente felice, dal momento che per quanto mi riguarda, non avevo mai smesso di amarle, per cui non sarà difficile per me, sfoggiarle ancora una volta, inoltre, devo ammettere che non sono proprio l’unica ad aver mantenuto questa passione, per fortuna direi! E’ la volta poi di quelle a forma di ruota o di palla che proprio ieri, una mia collega fashionista, proprio da queste pagine, ha mostrato quelli che sono i modelli più in voga in questo periodo, per cui come vedete quello che colpisce è sempre e solo l’originalità. Per i materiali, oltre le fibre naturali, non mancano quelle in pelle, di fatto iconiche e sempre elegantissime, di ogni grandezza e genere, così come i colori e le fantasie anche se devo ammettere che il color cammello o sabbia del deserto, sta dando il meglio di se proprio in queste settimane ed infine, il foulard avete notato l’ultima vera chicca? Non più accessorio concepito per dare un tocco di charme al nostro look, ma vezzo irresistibile da applicare sulla borsa, qualsiasi essa sia, quasi come per imprimere una firma che di eleganza, un vezzo semplice e allo stesso tempo, irresistibile. E se le dimensioni contano, quest’anno ci troviamo proprio nella posizione opposta a quella dello scorso anno, non più large bag o extra large, ma tutto torna ad essere contenuto, piccola quanto basta, non eccessivamente, maneggevole che poi lo spazio come ben sappiamo, è una caratteristica piuttosto soggettiva! Sappiamo quanto l’argomento borse rientri tra le vostre passioni, d’altronde come darvi torto, è così per ognuna di noi per cui, dal momento che è Domenica e di tempo spero me ne possiate dedicare un pizzico in più, spero possiate apprezzare la gallery di oggi, realizzata con quelle che sono le ultime novità del settore, ad ogni modo, continuate a seguirci e non fateci mancare mai il vostro affetto.

FURLA – FURLA DIVA

Furla Diva è una borsa a spalla dalla capienza media, proposta con una costruzione a soffietto dotata di scomparti interni e una tasca esterna sul retro. Realizzata in pelle colorblock, si indossa anche a mano o a bandoliera grazie alla tracolla regolabile con fibbia e al manico in pelle con inserti laterali in catena di metallo. Prezzo € 540 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



FURLA – FURLA CORONA

Il secchiello Furla Corona, realizzato in pelle texturizzata, reinterpreta un classico modello del marchio con il nuovo logo Furla Scudo. Proposto in una versione dai volumi compatti, si indossa a spalla o a bandoliera grazie alla tracolla regolabile e removibile. Prezzo € 310 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



FENDI – CLUTCH

Pochette chiusa con zip. Tasca piatta interna. Realizzata in pelle grigia. Applicazioni in metallo satinato rosa fluo a forma di occhi Bag Bugs. Accessori metallici con finitura palladio. Made in italy. Prezzo € 950 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



VALENTINO – BORSA PICCOLA A SECCHIELLO VLOGO IN VACCHETTA

Secchiello piccolo VLOGO Valentino Garavani in vacchetta con lacci in pelle dettagliati da piccole borchie. Borchie, logo e parti metalliche finitura antique brass, logo metallico sul fondo, chiusura con coulisse e chiusura magnetica, tracolla regolabile, fodera in pelle, Made in italy. Prezzo € 990 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



KARL – K/ATHLEISURE BORSA A SPALLA

Completa i tuoi look per il tempo libero con una borsa a spalla dallo stile sportivo. Questa borsa in pelle liscia è caratterizzata da vivaci profili colorati e dalla targhetta con maxi-logo KARL sulla patta anteriore. Prezzo € 315 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



MICHAEL KORS – ZAINO VIV GRANDE IN PELLE CON LOGO

Confezionato in morbida pelle martellata e stampa con logo, il nostro elegante zaino Viv è un must-have contemporaneo. Due zip laterali consentono di accedere facilmente al contenuto, mentre il manico in pelle intrecciata sulla parte superiore conferisce un tocco artigianale. Ideale da mattina a sera per riporvi il portafoglio, un paio di scarpe basse e altri effetti personali di piccole dimensioni. Prezzo € 375 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



MICHAEL KORS – BORSA A SPALLA AMALFI IN BROCCATO

“Mi piace l’idea di una borsa piccola, accattivante e assolutamente glam”, dice Michael. La borsa a spalla Amalfi è realizzata in Italia con un lussuoso broccato, rifinita con un manico in pelle di serpente metallizzata e una brillante decorazione a stella marina. Indossala alla prossima occasione, non passerai inosservata. Prezzo € 890 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



MICHEAL KORS – BORSA A SPALLA BANCROFT MEDIA IN DENIM CON FRANGE

Confezionata a mano in Italia in denim chambray con finiture sfrangiate e dettagli in pelle, la nostra nuova borsa a spalla Bancroft è un accessorio chic, ma informale, in grado di valorizzare qualsiasi look. La silhouette ridotta è adatta per contenere gli oggetti indispensabili d’uso quotidiano, mentre la tracolla con maglia a catena aggiunge un tocco materico all’insieme. Prezzo € 1.090 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



ZANELLATO – POSTINA M SIGILLO NUDO

Una nuova interpretazione della personalizzazione della Maison Zanellato. Le proprie iniziali, inserite all’interno di una fantasia in pelle ton-sur-ton, evidenziata da un gioco di microborchie, possono essere applicate all’interno dell’Atelier Zanellato di Vicenza. Ogni prodotto Zanellato è un manufatto unico ed originale: proprio per questo motivo alcuni dettagli – fodera e accessori – possono variare nel corso delle Collezioni. Prezzo € 650 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



THE BRIDGE – BORSA A TRACOLLA

La borsa a tracolla in pelle The Bridge, dalla forma squadrata, organizzata internamente, coniuga la praticità e funzionalità con la tradizione dell’alta pelletteria fiorentina. Disponibile in quattro diversi colori. Prezzo € 340 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



THE BRIDGE – DUAL FUNCTION BAG

Questa borsa racchiude in se l’anima casual di The Bridge, grazia all’utilizzo a spalla o a mano. Le linee semplici ed eleganti nascondono ampi e comodi spazi pensati per accogliere tutto il tuo mondo. Disponibile in tre diversi colori. Prezzo € 340 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



PRADA – BORSA A TRACOLLA IN MIDOLLINO E CANVAS

Un carattere disinvolto definisce la borsa in midollino e canvas dalle linee a secchiello. Firmato dal logo su triangolo, il modello è arricchito dalla tracolla e dalla chiusura con coulisse in pelle. Prezzo € 890 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



PRADA – BORSA A MANO IN MIDOLLINO E CANVAS

Evoca atmosfere marinare la borsa a mano realizzata in midollino e canvas di cotone e animata dalla colorata stampa. Firmata dal logo triangolare, è completata dal dettaglio del portanome con specchietto. Prezzo € 1.100 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



MAX MARA – SHOPPER GRANDE REVERSIBILE

Shopper reversibile grande realizzata in nappa leggera opaca e stuoia di viscosa effetto rafia plissé, con doppio manico rigido e due tasche esterne. Tracolla regolabile rimovibile. Finiture in metallo galvanizzato color oro vintage. Dimensioni 50x19x30 cm. Prezzo € 1.249 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



MAX MARA – CESTINO IN MIDOLLINO E PELLE

Cestino in midollino con sacchetto interno a coulisse e dettagli in pelle. Manico singolo e tracolla regolabile rimovibile. Dotato di portatessere estraibile abbinato. Finiture in metallo galvanizzato color oro vintage. Dimensioni 19x19x19 cm. Prezzo € 990 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



MOSCHINO – BORSA A MANO CON STAMPA CHAIN

Borsa a mano in morbida pelle di vitello con stampa Chain in versione Brushstroke e logo dall’effetto zigrinato. Prezzo € 695 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



OFFICINA DEL POGGIO – MINI SAFARI JUTA/CUOIO

La Mini Safari è realizzato artigianalmente da artigiani in Toscana utilizzando una tecnica tradizionale di rivestimento di una forma di legno con tessuto, pur rimanendo leggero e pratico. Tessuto naturale con rifiniture in cuoio, hardware color oro e fodera in camoscio azul. Adatto a IPhone plus, occhiali da sole e un piccolo portafoglio. Apertura con bottone a pressione per un facile accesso. Prezzo € 695 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



ERMANNO SCERVINO – BORSA FAUBOURG MEDIA IN NAPPA

L’iconica borsa Faubourg in questa stagione si reinventa con il foulard decòr intrecciato sul manico. Il modello è realizzato in nappa con lavorazione matelassé, presenta chiusura con patta e girello, manico a catena e piedini metallici alla base. Dimensioni medie. Prezzo € 1990 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



ARMANI – BORSA A TRACOLLA IN PELLE CON DISEGNO CHEVRON IN RASO

L’eleganza sofisticata e mai sopra le righe Giorgio Armani trova una dimensione contemporanea e attuale. Linee dinamiche, materiali di qualità e dettagli di tendenza: questa borsa a tracolla è realizzata in pelle con decorazione traforata dal motivo chevron con fondo in raso a contrasto. Il modello ha chiusura con dettaglio in plexi e tracolla con inserto in catena. Dimensioni: 23 x 16 x 11 cm. Prezzo € 1.890 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



ORCIANI – BORSA A SPALLA MEDIA INDIE IN PELLE

Borsa a spalla in pelle con decorazione stampata, applicazioni in pelle multicolor e micro-borchie, manico regolabile, predisposizione per tracolla (tracolla non inclusa), apertura a scomparsa sulla parte alta della patta, tasca interna con zip, due taschini interni aperti, chiusura con bottone magnetico, dettagli finitura nichel lucido. Made in Italy. Prezzo € 650 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



CASADEI – BAG LOGOMANIA

Casadei gioca con il proprio nome per sottolineare la forte personalità della Maison e aprire lo sguardo a nuove interpretazioni anche in versione street style. Questa shopping bag in glass e vernice logata Casadei diventerà il degno completamento di qualsiasi outfit da città, e non solo. Una pratica pochette interna, realizzata in vernice tono su tono, tiene al sicuro gli oggetti di valore e facilita il cambio borsa. Prezzo € 820 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



EMPORIO ARMANI – BORSA IN PELLE RETE CON DETTAGLI IN AYERS E TRACOLLA IN TESSUTO A RIGHE

Desiderabile, di tendenza e accattivante: la borsa è l’oggetto del desiderio di ogni donna. Emporio Armani crea sempre nuovi modelli capaci di essere al passo con i trend. Borsa a tracolla in tessuto rete con dettagli in ayers con chiusura triangolare e tracolla removibile in tessuto a righe. Dimensioni: 25 x 16 x 10 cm. Prezzo € 600 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



LUISA SPAGNOLI – IESI

Borsa con intreccio di rafia e profilo di lurex fatti a mano, tracolla in metallo con passanastro in vera pelle scamosciata, sottopatta in vera pelle scamosciata, chiusura con girello in metallo. Made in Italy. Prezzo € 280 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



ELISABETTA FRANCHI – BORSA SHOPPER CC LABEL

Essenziale e pratica: Elisabetta Franchi propone la nuova shopper disegnandola con una allure moderna e raffinata. La iconica doppia C, questa volta, viene stampata ed elegantemente incorniciata, rendendo la borsa unica nel suo genere. Da portare h24 con ogni vostro look. Prezzo € 279 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



ELISABETTA FRANCHI – BORSA STAMPA LETTERING

La maxi shopper dell’estate! Quella proposta da Elisabetta Franchi in questa collezione vuole donare un tocco colorato e scherzoso alla vostra mise. Le lettere che compongono il nome del Brand, sono disposte come su una scacchiera in cui i colori cercano di vincere. Scacco matto allo stile! Prezzo € 239 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



Una bella raccolta non c’è che dire vero? Ora che le avete ammirate tutte, non dovrete fare altro che scegliere quelle che più vi piacciono o magari se dovete pensare ad un regalo originale e sempre apprezzato, la trovo un’idea davvero fantastica, l’importante è che abbiate apprezzato la mia selezione di oggi, continuate a seguirci per scoprirne sempre di nuove, un bacio e a presto. Se l’articolo è stato i vostro gradimento, condividetelo su tutti i social, lasciate un commento per farci conoscere la vostra opinione, per ulteriori info e richieste, compilate il form di fianco, noi come sempre, ci vediamo alla prossima…See you soon dalle Fashioniste di Nozziamoci Magazine!