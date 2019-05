A TUTTO JUNGLE, FLOWERS AND COLORS CON LE GRANDI NOVITÀ INTIMISSIMI

Reggiseno a triangolo Tiziana leggermente imbottito senza ferretto in pizzo elasticizzato stampato. È impreziosito da inserti in pizzo tinta unita. Girotorace e spalline sono regolabili. Prezzo € 29,90 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale,

SLIP IN PIZZO JUNGLE PARROTS

Slip in pizzo elasticizzato stampato impreziosito da un ciondolino centrale a forma di pappagallo. La pattina interna è 100% cotone. Prezzo € 15,90 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



REGGISENO PUSH-UP SILVIA JUNGLE PARROTS

Reggiseno push-up Silvia in pizzo stampato con coppe imbottite, leggermente graduate e ferretto. È impreziosito da inserti in pizzo tinta unita e da un ciondolino centrale a forma di pappagallo. Girotorace e spalline sono regolabili. Prezzo € 29,90 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



REGGISENO SUPER PUSH-UP GIOIA JUNGLE PARROTS

Reggiseno super push-up Gioia effetto bustier in raso di viscosa stampato e schiene in pizzo. Girotorace e spalline sono regolabili. Prezzo € 39,90 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



TOP IN RASO DI VISCOSA JUNGLE PARROTS

Top in raso di viscosa stampato con spalline sottili regolabili. È impreziosito da un ricamo sullo scollo. Prezzo € 35,90 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



REGGISENO SUPER PUSH-UP MIA BRING ME CHIC

Reggiseno Super push-up Mia in pizzo con profondo scollo a V realizzato in pizzo con inserti in macramè. È impreziosito da bordatura in raso. Girotorace e spalline sono regolabili. Prezzo € 35,90 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



BRA TOP BRING ME CHIC

Bra top in pizzo in trasparenza con inserti in macramè impreziosito da bordatura in raso. Chiusura centrale. Prezzo € 29,90 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



SOTTOVESTE IN SETA BRING ME CHIC

Sottoveste in raso di seta con spalline sottili regolabili. È impreziosita da inserti in pizzo su schiena e fianchi. Prezzo € 59,90 per tutte le info e per acquistarla sul sito ufficiale, clicca qui.



REGGISENO A BALCONCINO ELENA IN PIZZO

Reggiseno a balconcino Elena leggermente imbottito con ferretto in pizzo Lycra® Lace. L’interno coppa è in cotone. Ideale se indossato con scollature a V, anche profonde, per un look sensuale. Le taglie 0C e 0D sono taglie vendute in esclusiva online. Prezzo € 29,90 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



REGGISENO SUPER PUSH-UP MIA IN PIZZO

Reggiseno Super push-up Mia in pizzo con profondo scollo a V, perfetto per chi vuole donare al décolleté un effetto super volume. Girotorace e spalline sono regolabili. Prezzo € 29,90 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



REGGISENO A BALCONCINO DANIELA IN PIZZO

Reggiseno a balconcino Daniela non imbottito in pizzo e inserti in balza ricamata. Nelle taglie più grandi la schiena è più alta e le spalline si differenziano in larghezza per conferire una migliore vestibilità. Girotorace e spalline sono regolabili. Prezzo € 25,90 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



REGGISENO A TRIANGOLO IN PIZZO TIZIANA

Reggiseno a triangolo Tiziana in pizzo leggermente imbottito, senza ferretto con coppa interna in cotone. Dedicato a chi desidera un leggero sostegno senza rinunciare all’imbottitura per un look giovanile. Girotorace e spalline sono regolabili. Prezzo € 25,90 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



REGGISENO TRIANGOLO EMMA IN PIZZO

Reggiseno a triangolo Emma senza imbottitura e senza ferretto in pizzo. Ideale per chi cerca un look casual e sportivo. Morbido e leggero è indicato anche come “primo reggiseno”. Articolo venduto in esclusiva on-line e in alcuni negozi selezionati. Prezzo € 25,90 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



REGGISENO A BALCONCINO SOFIA LOVELY LACE

Reggiseno a balconcino Sofia in pizzo di diverse fantasie, leggermente imbottito con interno coppa in cotone. Balza in pizzo nel sottoseno. Girotorace e spalline sono regolabili. Prezzo € 35,90 per tutte le info e per acquistarlo sul sito ufficiale, clicca qui.



Un mondo di colore, di sensualità, di gioia, perchè indossare Intimissimi è ogni volta un piacevole viaggio nel mondo della seduzione.